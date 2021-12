Youtuber si koupil slavné filmové auto v tristním stavu a ukázal, co je ve skutečnosti zač před 5 hodinami | Petr Prokopec

Film sám o sobě za moc nestál, objevilo se v něm ale úctyhodné kvantum nejlepších supersportů planety. Ty, které se ukázaly v klíčových scénách, nicméně nebyly až tak úplně pravé a dnes připomínají už jen hromady šrotu.

V roce 2006 vtrhnul na plátna kin třetí díl Rychle a zběsile, který celou ságu málem pohřbil. Z diváků totiž vydoloval pouhých 159 milionů dolarů (cca 3,55 mld. Kč), což nebyl ani dvojnásobek rozpočtu. Pokud si přitom uvědomíme, že značná část z těchto peněz pak skončila v rukou majitelů kinosálů, pak je takřka jisté, že pokladnička studia Universal Pictures spíše zela prázdnotou, než aby přetékala. I přesto ale nakonec došlo na natočení čtvrtého dílu, který nemohl být odlišnější - při stejném rozpočtu totiž vydělal přes 360 milionů dolarů (8,04 mld. Kč).

V roce 2011 pak studio Universal vzestupnou trajektorii potvrdilo pátým dílem, jehož tržby dokonce překonaly 626 milionů dolarů (13,98 mld. Kč). Zdálo se tedy, že na rychlá auta se diváci slétají více než vosy na med. Stejné studio tak vyrukovalo s dalšími snímky, ozývat se však začala i konkurence. Pod konglomerát Disney spadající Touchstone Pictures a DreamWorks totiž oznámily, že hodlá na plátna převést úspěšnou sérii počítačových her Need for Speed. S miliony fanoušků zde byla šance na další slušný výdělek.

Realita nebyla až tak špatná, snímek vydělal 203 milionů dolarů (4,53 mld. Kč), přesto se všichni zúčastnění raději tváří, že nic takového nikdy ani nevzniklo. Need for Speed neohromil ani diváky, ani kritiky, přitom se ve srovnání s vozovým parkem ságy Rychle a zběsile chlubilo opravdu skvostnými kousky. Mezi nimi nechybělo Bugatti Veyron Super Sport, Koenigsegg Agera R, Lamborghini Sesto Elemento, McLaren P1, GTA Spano či Saleen S7 Twin Turbo a Ford Mustang Shelby GT500.

Právě na vozový park se dnes zaměříme, produkce totiž již dříve přiznala, že veškeré vozy použité při natáčení akčních scén (s výjimkou výše nezmíněného Mercedesu SLR McLaren 722) byly repliky. S jejich stavbou nicméně napomohly samotné automobilky, které štábu poskytly kompletní CAD data. Na jejich základě pak byly vyrobené sklolaminátové karoserie, se kterými byly spárované podvozky Superlite SL-C o různých rozvorech. Následně pak pod kapotu všech vozů putoval osmiválec LS z produkce General Motors.

Jelikož zmiňované šasí startuje na 13 500 dolarech (asi 301 tisíc Kč), produkci pořízení daných replik nevyšlo zrovna draze, a to i přesto, že aut bylo zhruba dvacet. Takřka všechna po natáčení koupil jeden muž, v jehož garáži se momentálně zastavil youtuber Freddy „Tavarish“ Hernandez. Ten ukázal světu nejen současný stav těchto vozů, ale zároveň si jeden z nich pořídil. Jde přitom o napodobeninu Lamba, se kterou se na plátně proháněl hlavní padouch.

Do špičkového stavu má však vůz opravdu daleko, jakkoliv ve srovnání se zbytkem flotily ještě dopadl vcelku dobře. Disponuje totiž jak částečně čalouněným interiérem, tak manuální převodovkou od Porsche. Tím se přitom liší od ostatních replik, jež jsou vybaveny automaty. I přesto si ale Hernandez vlastně ani není jist, co s touto „hromadou šrotu“ bude dělat. Ani bychom se nedivili, kdyby byla zapomenuta stejně jako onen film, to ale ukáže až čas.

Snímek Need for Speed z roku 2014 oprávněně zapadl, dnes tak na něj můžeme vzpomenout jen v souvislosti s vozovým parkem, jejž až na jednu výjimku tvořily repliky. Jednu z nich, Lamborghini Sesto Elemento, si nyní pořídil youtuber Freddy „Tavarish“ Hernandez. Do působivého stavu však má daleko. Foto: DreamWorks II Distribution, tiskové materiály

