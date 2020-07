Z prodejů aut se stala horská dráha vedoucí neznámo kam, nejistoty přibývá před 3 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Noam Galai, Getty Images

Ani samotná pandemie není minulostí, ekonomické následky přijatých opatření jsou ale ještě větší neznámou. Na vlastní kůži to pociťují dealeři aut, pro které je každý týden jiný než ten předchozí.

První půli letošního roku opravdu zásadním způsobem poznamenal koronavirus. A nyní je otázkou, co se bude dít dál. Pandemie totiž nikam nezmizela, jak mnozí předpokládali. Nově nemocných i celkově nakažených je rekordně mnoho i v České republice a ve Spojených státech pořád přibývá okolo 70 tisíc nově nakažených za den. Země tak již eviduje takřka čtyři miliony nakažených a téměř 145 tisíc obětí. Kromě toho se ovšem musí potýkat také s 19 miliony nezaměstnaných, což je pro ekonomiku ještě větší problém. Státy se tak noří do opravdu hluboké nejistoty a znát je to i na prodejích aut.

„Dokud zde budou obavy z nárůstu případů, nejistota se tím bude prodlužovat. A čím déle budou zákazníci s touto nejistotou svázáni, tím těžší je bude přilákat zpět do showroomů,“ říká k situaci Stephanie Brinley, hlavní analytička společnosti IHS Markit. Ta navíc dodává, že vše ještě umocnil příchod letních prázdnin. „Nyní totiž není třeba vozit děti na fotbalový trénink či do školy, protože fotbalový trénink či škola nejsou.“ Lidé tedy cítí menší potřebu k obnově vozových parků, než je obvyklé.

IHS Markit proto předpovídá, že letos by se ve Státech mělo prodat pouze okolo 13 milionů nových aut, což je výrazně menší počet než původně předpokládaných 16,8 milionu kusů. I ten oproti loňskému roku naznačoval jistý pokles poptávky, realita je ale pochopitelně mnohem horší. Dosavadní vývoj naznačuje, že by nemuselo být tak špatně jako po roce 2008, kdy vypukla globální finanční krize. Tehdy se ve Státech prodalo pouze 10,3 milionu aut, tedy nejméně od roku 1982. Tím hlavním problémem nicméně je, že nikdo si dnes nemůže být ničím jistý.

Brinley dodává, že situace je momentálně „optimističtější než před třemi měsíci“, zároveň ale nedokáže říci, zda tomu za tři měsíce nebude přesně naopak. Vývoj zájmu o nová auta připomíná horskou dráhu vedoucí neznámo kam - IHS Markit předpokládá, že na úroveň loňského roku by se prodeje v USA mohly dostat v roce 2024, ruku do ohně za to ale nikdo nedá. Může se to stát později, může se to stát dříve, také se to ale nemusí stát nikdy.

Právě nevyzpytatelnost čehokoli je extrémně nepříjemná pro efektivitu dalšího fungování automobilek. Prodeje za normálních okolností mají své sezónní výkyvy, které jsou ale až na výjimky očekávatelné a lze se jim snadno přizpůsobit. Momentálně se některých aut vyrábí moc a jiných málo, dostat vše „do latě” se jeví jako neřešitelný úkol. Nesoulad na obou stranách pak znamená jediné - další ztráty.

Divokost situace nakonec dokladuje i dění v Evropě, kde se prodeje nadále výrazně propadají, třebaže už červen měl být tím měsícem, který ztráty z předchozích tří alespoň částečně vykompenzuje. Současně ale děje to, že některé automobilky nestíhají vyrábět zrovna žádané modely, ať už kvůli výpadkům v dodavatelských řetězcích, nebo očekáváním ještě nižšího zájmu.

Složitá je situace také u dealerů, kteří jsou obvykle též překvapování - zájmem i nezájmem. Beau Boeckmann, šéf firmy Galpin Motors, k tomu říká: „Jsme pořád dost dole, ale některé značky se zotavily pěkně,” narážejíc například na Fordy, které se pod střechou Galpinu prodávaly v červnu lépe než loni. Současně ale dodává, že zejména lidé, kteří ztratili práci nebo se o ní bojí si stěží něco koupí. A netuší, co bude dál: „Naprosto souhlasím s analýzami předpokládajícími, že je před námi hodně hrbolatá cesta. Nikdo si netroufne předpovídat, co se bude dít po zbytek roku 2020, narušeno toho bylo příliš mnoho,” dodává Boeckmann.

I za nás bychom si přáli co nejrychlejší stabilizaci - přizpůsobit se lze čemukoli, ale musíte aspoň tušit, co to bude. Momentálně je možné, že se vše rychle srovná, stejně jako to, že vše nabere rychlý spád přesně opačným směrem. A být dobře připravený na obojí jednoduše nelze.

Tesla se sice tváří, že koronavirové časy přežívá lépe než jiní, i ona je ale meziročně dole s prodeji za situace, kdy měla výrazně růst - chybí ji asi 80 tisíc prodaných aut za půl roku. A její zdánlivé zisky jsou spíše učebnicí účetních čachrů. Ostatní na tom až na výjimky typu Porsche nejsou lépe. Foto: Tesla

Zdroj: Autoblog

Petr Prokopec