Z Tesly zbyl po požáru v podzemní garáži jen totální vrak, vzal s sebou i další auta. Může jít o poslední varování před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Bombers de Barcelona, CC0 Public Domain

Po zákazech, příkazech a omezeních voláme zřídka, někdy ale zkrátka není zbytí. Parkování elektromobilů v podzemních garážích je přesně takovým případem, jeho tolerování je zjevně jen čekáním na katastrofu.

Před pár dny jsem se po dlouhé době potkal se svým bratrancem. Z toho se mimo jiné stal dobrovolný hasič, řeč tak logicky přišla i na jeho zásahy u požárů. Těch pochopitelně nebylo málo, jeden nicméně vyčnívá nad všechny. Také bratranec totiž již měl tu čest s bateriovým pohonem, který považuje za prakticky neuhasitelný. Důvodem je hlavně ona hrozba opětovného samovznícení, klidně i několik dní po původním požáru. Právě proto se vraky elektromobilů musí potápět do vodní lázně.

Nejde nicméně jen o toto riziko, problémem je také samotný první požár. Zejména chemikálie obsažené v bateriích totiž umocňují intenzitu plamenů, stojí za enormním žárem a toxickým kouřem. Ten pak může zabíjet i lidi ve vzdálenějším okolí, jak se ostatně nedávno ukázalo v Indii, kde vzplanulo dealerství s elektrickými skútry, jenž se naneštěstí nacházelo v přízemí hotelu. Mnozí z jeho hostů tehdy nepodlehli ohni, místo toho je zadusil právě jedovatý kouř.

Z indického Sucendarabadu se nyní přesuneme do španělské Barcelony, kde pro změnu shořela Tesla Model 3. Tento incident se naštěstí obešel bez ztrát na životech, v případě aut nicméně již má na kontě daleko více „obětí“. Intenzivními plameny byl totiž zasažen i vedle stojící Volkswagen T-Roc. Ten přitom hasiči původně identifikovali jako BMW, stejně jako elektromobil považovali za Model S. To jen dokazuje, jak moc se ohnivý živel na obou vozech podepsal.

Hasiči uvedli, že na likvidaci požáru bylo třeba tří vozů, jedné ambulance, jednoho vozu s otočným žebříkem, dvou mobilních velících stanovišť a jednoho náklaďáku zajišťujícího ventilaci. Bohužel pak již neuvedli, jak dlouho zásah trval, o rychlou akci ale rozhodně nešlo. Po uhašení původních plamenů se totiž oheň, který odstartoval v bateriovém paketu, podle jejich slov rozhořel opakovaně. Škody pak měl napáchat nejen na Tesle a VW, ale i na dalších zaparkovaných vozidlech.

Vskutku tak nastal čas omezit parkování a dobíjení elektrických aut v podzemních parkovištích. Jakkoliv jsou totiž sice jejich požáry ojedinělé, když už na ně dojde, mají ničivé následky. Na jejich uhašení je třeba daleko více lidí a techniky, než je tomu u spalovacích aut. Pokud pak navíc plameny propuknou v místech se špatným přístupem a omezeným větráním, dochází k velkému ohrožení veřejnosti i jejího majetku.

Zákonodárci by měli učinit prakticky tytéž kroky, jaké dříve byly spojené s vozy osazenými nádržemi zejména na LPG. Těm byl totiž dříve vjezd do podzemních garáží zakázán, a to kvůli riziku výbuchu. Zkapalněný ropný plyn je totiž těžší než vzduch. Jakmile tedy dojde na jeho únik, rozptyluje se při zemi a není jak jej odvětrat. Právě to pak následně může vést k explozi.

Dnes již plynová auta do podzemních garáží mohou, pokud jim to v konkrétních případech nezakazuje značka. Souběžně s tím nicméně vstoupila v platnost i nová norma, která požaduje, aby místa vyhrazená vozům na LPG měla speciální větrání a detektory úniku plynu. Splnění takových požadavků je nicméně velmi nákladné, proto víceméně zůstal na většině míst onen zákaz.

K elektromobilům by se tedy mělo přistoupit stejně. Pokud tedy mají v podzemních garážích parkovat, pak je třeba, aby tomu bylo dané místo uzpůsobeno, třebaže by nezbytná opatření byla ještě nákladnější než u plynu. Pokud ovšem zákonodárci tento problém nechají bez odezvy a navíc budou stále více tlačit na větší rozšíření elektromobilů, pak vlastně jen přilévají oleje do ohně. Bude to jen čekání na problém, který dříve nebo později přijde. Každý další požár může být posledním varováním před tragédií, která odpovědné osoby beztak donutí jednat.

Při pohledu na ohořelá torza Tesly Model 3 a Volkswagenu T-Roc opravdu není překvapivé, že hasiči měli potíže s identifikací. Ještě horší pro ně ovšem byl samotný zásah, elektromobil totiž po prvotním uhašení plamenů vzplál opakovaně. Foto: Bombers de Barcelona, CC0 Public Domain

Zdroj: [https://www.cocheglobal.com/tendencias/tesla-model-arde-en-parking-barcelona_721601_102.html Coche Global]

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.