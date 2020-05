Za 27 let starou reklamou Toyoty dodnes zářící u dálnice stojí ještě zajímavější příběh před 3 hodinami | Petr Prokopec

Už když se o něm začalo mluvilo poprvé, bylo jasné, že jde o něco mimořádného, tak staré reklamy běžně u silnice běžně nepřežívají. Novináři o něm zjistili více a jeho příběh je ještě zajímavější, než se zdálo.

Prakticky přesně před rokem Toyota oznámila, že znovu spustí výrobu některých dílů pro Supru třetí a čtvrté generace. To pro fanoušky představovalo velmi dobrou zprávu, která alespoň jim částečně spravila chuť po zklamání ze současného provedení. Ještě více se ovšem tato početná komunita dostala do varu letos v lednu, kdy se v San Francisku objevil billboard, který hlásal příchod „revoluční nové Supry“. Nebylo u toho však BMW Z4 s japonskou karoserií, nýbrž právě čtvrtá generace.

Že by se ikona vrátila na montážní linky jako celek? To nebylo reálné očekávat, přesto to byl zajímavý návrat do minulosti. Záhy billboard zmizel, nyní se ale u dálnice objevil znovu, a to některé přinutilo začít se pídit, co má tahle věc znamenat.

Díky kolegům z The Drive se nyní celá záležitost vysvětlila a je ještě zajímavější, než se zdá. Onen billboard vlastní firma Clear Channel Outdoor, která se venkovní reklamou zabývá dlouhodobě a reklamu na místě nenechává náhodou. Šéf firmy Bob Schmitt vysvětlil, že v 90. letech se billboardy barvily ručně, než se přešlo na novější vinylovou technologii. Reklama na čtvrtou generaci Toyoty Supra z roku 1993 pak byla poslední svého druhu, pročež se firma rozhodla, že jí zachová. Ovšem nikoliv viditelnou, nýbrž jen jako podklad pro ty nové, neboť je příhodně tmavá.

Dle reklamní společnosti bylo navíc toto řešení levnější, než kdyby došlo na standardní přemalování plochy billboardu načerno. Právě díky tomu se Supra čtvrté generace poblíž dálnice Highway 101 několikrát ročně objevuje zas a znova - dle Schmitta zaměstnanci potřebují na strhnutí staré inzerce a vylepení nové zhruba dvě hodiny a během této doby reklama na Supru znovu září jako nová. Tento proces se opakuje zhruba třikrát čtyřikrát do roka, japonské kupé je tedy během 365 dní k vidění jen po nějakých šest či osm hodin.

Právě tak krátký čas je navíc osvětlením, proč se původní inzerát zachoval po dlouhých sedmadvacet let v tak skvělém stavu. Poškodit jej totiž nezvládá ani slunce, ani déšť. A jelikož je billboard vlastně klenotem Clear Channel Outdoor, přistupují zaměstnanci k výměně reklamy velmi pečlivě. Je tak dost možná, že lidé budou lákáni na příchod „revoluční nové“ Supry i poté, co se minulostí stane i současná, tedy pátá generace.

Zdroj: The Drive

