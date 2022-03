Záběry z Ukrajiny ukazují, co zbylo ze slavného největšího letadla světa po útoku Rusů před 5 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Antonov Company

O tom, že se slavné letadlo stalo jednou z obětí současného konfliktu, se Ukrajinci zmínili už před pár dny. Jak skutečně dopadlo tehdy nebylo jasné, teď si to můžeme prohlédnout na vlastní oči. A hezká podívaná to opravdu není.

Od vpádu ruských vojsk na Ukrajinu zakrátko uplynou dva týdny. Zatím nikdo neví, jaké ztráty obě strany utrpěly, neboť každá ze stran tvrdí něco jiného a informace z nezávislých zdrojů chybí. Jednu jistotu zde nicméně máme - hned v úvodu invaze bylo zničeno největší letadlo světa, tedy Antonov An-225 zvaný Mrija (česky Sen). Je přitom paradoxem, že za jeho koncem stojí stejná země, jež stála i za jeho zrodem, a to přesto, že společnost Antonov je ukrajinskou firmou.

An-225 pochází z 80. let minulého století, kdy Ukrajina ještě byla součástí Sovětského svazu. Jeho tehdejší vedení přitom požadovalo přepracování modelu An-124 na mnohem větší letoun, který by byl schopen přepravovat raketoplány Buran. Kreml požadoval dva exempláře, nakonec však vzniknul pouze jeden, jehož panenský let se uskutečnil 21. prosince 1988. Na druhém se pak sice začalo pracovat, program však narušil rozpad SSSR.

V roce 1995 tak funkční Antonov zamířil do hangáru, přičemž všech šest jeho motorů bylo použito pro modely An-124. Uskladněn pak byl i nedokončený exemplář, ke kterému se ovšem Ukrajinci opakovaně vraceli podle toho, zda o něj byl zájem a zda byly k dispozici potřebné finance. V roce 2009 tak měl být hotov na nějakých 60 či 70 procent, ovšem poté projekt skončil. Nově ale dost možná bude obnoven kvůli zničení toho prvního.

Jediný existující An-225 byl totiž v roce 2001 zrenovován a začal sloužit k transportu jiného nákladu. Pobrat dokázal neskutečných 253,82 tun, se kterými mohl letět rychlostí až 850 km/h. Pokud natankoval 300 tisíc kilogramů paliva, zvládl překonat vzdálenost až 15 400 km. Při plné zátěži nicméně jeho akční rádius klesl na 4 000 km.

Antonov letoun ustájil na letišti Hostomel, které bylo pro ruskou armádu jedním z velmi důležitých strategických cílů. Leží totiž na okraji Kyjeva a disponuje velkým množstvím hangárů s potřebnou technikou. Kromě toho se zde nachází 3,5 kilometru dlouhá a 60 metru široká ranvej, na které dokáže přistát cokoliv, zvláště pak ruské Iljušiny 76, které armáda používá k přepravě nákladu i osob.

Právě z těchto důvodů se Hostomel stal středobodem lítých bojů, přičemž Rusové jej chtěli obsadit a využít k pokračování invaze. Momentálně ovšem letiště neslouží nikomu, neboť není jisté, jak moc jsou ranvej a obslužné komunikace i hangáry poškozeny. Samotný An-225 to odnesl těžce, částečně shořel, má zničený kokpit i horní palubu a také některé ze svých šesti motorů.

Ruská televize, která byla na místo vpuštěna, uvádí, že letoun zničili sami Ukrajinci. To může a nemusí být propaganda, neboť An-225 byl pýchou země, která nemusela chtít, aby padnul do rukou nepřátel. A jelikož jej nebylo možné přemístit, neboť krátce před invazí byla zahájena pravidelná údržba, možná nakonec skutečně mohl padnout za oběť „domácím“ a nikoliv uchvatitelům.

Fanoušci letectví nyní doufají, že se povede dokončit druhý exemplář a největší letadlo světa znovu zamíří do oblak. Na něco takového si nicméně budeme muset nejspíše ještě dlouho počkat. Aktuálně tak už jen dodáme, že An-225 byl 84 metrů dlouhý, 18,1 metru široký a počítal s rozpětím křídel 88,4 metru. Na nich pak byla zavěšena šestice jednotek Progress D-18T, z nichž každý vážil nemalých 4,1 tuny.

Antonov An-225 zvaný Sen byl největším letounem světa, bohužel však padnul za oběť bojům s Rusy o ukrajinské letiště Hostomel. Foto: Antonov Company

Zdroj: Jalopnik, Antonov Company

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.