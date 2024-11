Zaměstnanci musí přijmout nižší platy a vyhrnout si rukávy, říká personální šéf VW. Fajn, tak teď ještě zase začít dělat žádaná auta včera | Petr Miler

/ Foto: Volkswagen

Tušíme, že na slova jako „musí” budou zaměstnanci v nastalé situaci velmi citliví, řešení problémů VW ale nemůže skončit zde. Potíže společnosti mají hlubší kořeny, nikdo soudný by ale neměl zapomínat, co je odhalilo, co bylo pomyslnou poslední kapkou.

Koncern Volkswagen je v čele se svou klíčovou značkou až po uši v problémech, o tom nemá smysl se přít. Sám jeho finanční šéf říká, že na odvrácení úpadku má firma rok, maximálně dva, a tak vymýšlí drastické kroky vedoucí k tomu, aby situaci napravila. Dojednat vše nezbytné chvíli zabere, to hlavní je ale na stole - firma chce už oficiálně snížit lidem platy o 10 procent v momentě, kdy chtějí 7 procent přidat, a připravit je o další výhody a bonusy tak, že by výsledný reálný dopad na jejich odměny byl ještě násobně vyšší. Sami němečtí zaměstnanci ostatně uznávají, že si žili jako prasata v žitě, pro což v současné situaci už není prostor.

Máme pro postup Volkswagenu pochopení, stejně tak lze vnímat jako realistická slova Olivera Blumeho, současného šéfa koncernu VW, která pronesl v rozhovoru pro Bild. Podle něj „slabá poptávka v Evropě a výrazně nižší tržby v Číně odhalily dekády trvající strukturální problémy Volkswagenu”. Sám Bild sice podotýká, že je velmi neobvyklé, aby generální ředitel tak velké společnosti veřejně říkal podobné věci, sami jsme ale opakovaně uváděli, že potíže v Německu nevznikly včera a nemají jeden důvod. Přesto je třeba se zamyslet nad tím, proč přichází nyní. A tady se Blume pohledu pravdě do očí vyhýbá.

Německý Volkswagen nikdy nebyla efektivně fungující firma, německé firmy obecně s tím mají problém. Musím se vždy smát, když někdo v reakci na poněkud uraženou otázku českého zaměstnance filiálky stejné společnosti, proč mají lidé v Německu za stejnou práci násobně víc peněz, řekne, že pracují efektivněji. Jsem si na základě vlastní životní zkušenosti zatraceně jistý, že 9 z 10 českých firem a místních zaměstnanců funguje zásadně efektivněji než Němci už vzhledem k času, natož pak vzhledem k odměně. Realita je tedy spíš opačná, firmám jako VW Group to ale roky procházelo, protože fungovaly velmi efektivně na jiných úrovních. A přesně tohle umění sami zabily.

Znovu to není černobílá věc, roli sehrály i dražší energie a další faktory, nad kterými měl VW velmi omezenou moc, jenže podělal i to, čemu dokonale vládl. Kdyby zůstal sám sebou, nepodporoval politiky ve škrcení trhu zdánlivě v jeho prospěch a dál se snažil prosadit s auty jako VW Golf nebo Passat, která nabízela skvělou hodnotu za peníze a byla po dekády mimořádně uspokojivé, ony strukturální problémy by zůstaly skryté stejně jako kdy dříve. Tím neříkáme, že si nezasloužily pozornost a řešení, jen se snažíme v rámci příčin a následků identifikovat jakousi poslední kapku.

A tou prostě byla sázka na nežádané, vnitřně neefektivní auta, do kterých VW nasypal hromadu peněz, dočkal se s nimi minimálního úspěchu, zanedbal ony žádané modely, které v podstatě jen drží při životě ve faceliftovaných provedeních, a zdražil je někdy za hranici snesitelnosti. Hovoří o tom tak i sám Bild, který mj. uvádí, že hospodaření VW zatížily nedostatečné inovace pro VW Golf a fiasko modelů jako ID.3. Kdyby Volkswagen dál hledal štěstí v uspokojování svých klientů racionalitou definovanými auty, i zaměstnanci by si mohli dál žít jako králové.

Nic takového ale čekat nemohou. Víc než vyjádření nejvyššího šéfa Blumeho nás tak zaujal komentář personálního ředitele Gunnara Kiliana, kvůli kterému mu možná brzy začnou říkat „Cost Kilian”. Ten Bildu řekl, že zaměstnanci přijmout škrty prostě musí, protože všichni si musí „vyhrnout rukávy a rychle se vypořádat s restrukturalizací”. Na záměru snížit všem platy o 10 procent v momentě, kdy je chtějí o 7 procent zvýšit, tak bude trvat.

Už to je kontroverzní, nezůstane ale jen u toho. VW plánuje snížit nebo zrušit i příplatky za dovolenou, slevy na služební vozy, věrnostní bonusy ve výši až tříměsíčního platu, výroční bonusy a nenahrazovat žádné zaměstnance odcházející do důchodu. Ve výsledku tak i odhad reálného snížení příjmů zaměstnanců VW po implementaci všech opatření o 18 % může být optimistický. Ale i to je nakonec lepší než dostat padáka, také to podle všechno spoustu lidí čeká.

Pokud VW tímto způsobem ozdraví své vnitřní fungování, bude to fajn, pokud se ale nevrátí k výrobě lidmi žádaných a oceňovaných aut, nic stejně nezmění. Jen hlouběji pod koberec zamete jiný, mnohem větší problém - náklady na zaměstnance můžete snížit relativně rychle, stát se znovu výrobcem portfolia žádoucích aut je prací na roky.

Gunnar Kilian je zjevně muž mnoha tváří, teď zaměstnancům nastavil tu méně příznivou. Na hlavní fotce jej vidíte i s šéfem VW coby značky Schäferem a šéfkou odborů Danielou Cavallo. Ta se teď v jeho přítomnosti usmívat asi už nebude. Foto: Volkswagen

Zdroje: Bild, Reuters

Petr Miler

