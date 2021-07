Zaměstnanci Muskovy firmy o něm musí mluvit jako o „velkém vůdci”, odpovídat podle šablony před hodinou | Petr Prokopec

/ Foto: AP

Pokud vám to připomíná Severní Koreu, nejste sami, s jakýmsi diktátorstvím je ale šéf Tesly spojován dlouhodobě. Nyní se ukázalo, že na budování jeho kultu musí pracovat i zaměstnanci jiné jeho firmy, The Boring Company.

Firmy obvykle nejsou příliš rády, když o nich zaměstnanci hovoří na veřejnosti. A již vůbec nejsou nadšené, pokud jsou u toho média. Na to jsou tu tisková oddělení, ve kterých by měli pracovat lidé, kteří umí vše náležitě podat. Proto jsou velmi často součástí smluv doložky, jenž zakazují jakékoliv zmínky o chlebodárci pro tisk, a to ne jen po celou dobu trvání kontraktu, ale často i nějaký čas po jeho ukončení. Jejich porušení je pak trestáno vysokými pokutami, i když zaměstnanec nemusí říkat nic než pravdu.

Negativnímu PR se přitom snaží zabránit i společnost The Boring Company, jen trochu jinak. Za touto firmou stojí Elon Musk a chce s její pomocí přesunout dopravu ze silnic do podzemních tunelů. Firma zatím vybudovala pouze část lasvegaského okruhu, která měří méně než tři kilometry. A jakkoliv jsou již ve výstavbě další části, vše již vyšlo na více než 50 milionů dolarů (cca 1,07 miliardy Kč). Účet za tento nápad tedy není malý, na rozdíl od přepravní rychlosti. Ta nečiní původně oznámených 240 km/h, nýbrž zhruba 16 km/h ve stanicích, 65 km/h na rovinkách a 50 km/h v zatáčkách.

Suma sumárum tu tedy zatím nemáme zrovna dechberoucí projekt, zaujmout ale dokázal jinak. Kolegům z Tech Crunche se totiž dostala do rukou příručka s odpověďmi pro řidiče The Boring Company, které mají dávat zvídavým klientům. Je totiž obvyklé, že zákazník s řidičem komunikuje a Elon Musk si zjevně nepřeje, aby se touto cestou dostalo na veřejnost cokoli nepříjemného.

Pokud se tedy někdo zeptá třeba na bezpečnost a případné nehody, je mu odpovězeno, že „jde o velmi bezpečný systém a nejsem si jistý. Musel byste se zeptat firmy.“ Stejně vágní je i odpověď na zkušenosti daného zaměstnance, neboť ten při dotazu na délku praxe má zmínit, že „tunely zná velmi dobře“.

Jelikož se přitom logicky dají očekávat i otázky týkající se Muska coby celebrity svého druhu, podchyceno bylo i toto téma. Řidiči se dle ní mají snažit daný rozhovor ohledně svého šéfa co nejrychleji ukončit, pokud jejich pasažéři zůstanou neodbytní, pak mají jasně předepsané odpovědi. Hovořit o něm mají jako o „velkém” nebo „skvělém vůdci” („great leader”, oba překlady jsou možné) a tvrdit: „Je úžasný. Je inspirující. Je motivující. Motivuje nás, abychom odváděli skvělou práci!“

Něco takového pomalu již hraničí s diktaturou, ostatně právě diktátoři v některých zemích požadují po veřejnosti, aby je označovala podobnými spojeními. Například Kim Čong-un se nechává označovat jako „nejvyšší vůdce” a jeho octi se říkalo „drahý vůdce”. Ale co nás nemá, vždyť Elon Musk je úžasný, inspirující a motivující...

The Boring Company provozuje v Las Vegas tříkilometrový tunel za miliardu. Více než tím ale veřejnost zaujala příručkou pro vystupování jejích řidičů, kteří musí s nadšením hovořit o Elonu Muskovi, ať už si o něm myslí cokoli. Foto: The Boring Company

Zdroj: Tech Crunch

Petr Prokopec