Zánovní VW Passat Variant TDI za 240 tisíc existuje, tento kousek prakticky nemá chybu

/ Foto: Autohaus am Fliegerhorst, publikováno se souhlasem

Volkswagen Passat? Jako kombík? S dvoulitrovým dieselem? Minimálně opotřebený? A za 240 tisíc na dnešním bláznivém trhu? Může to znít všelijak, ale odpověď na všechny tyto otázky je skutečně kladná.

Možná si vzpomenete na VW Passat B8, který jsme vám ukazovali před pár lety. Byl v tu chvíli jen dva roky starý a přesto ujel 544 573 km - neděláme si legraci, pořád se na něj můžete podívat. Byl to extrém svého druhu a ukazuje, co také může auto za tak krátký čas najet. A abychom měli mozaiku kompletní, ukážeme vám dnes i to, co auto téhož typu může naopak za mnohem delší čas „nenajet”. VW Passat, na který se díváte nyní, je 13 let starý. A za celou tu dobu najel tolik kilometrů, co výše zmíněný exemplář asi za 8 týdnů. Tomu se říká kontrast...

Je navíc třeba říci, že to je obecně podobná specifikace, jako u onoho časově zánovního, ale kilometrově velmi použitého kusu. Jde o Passat generace B6, tedy o generaci starší vůz, jinak ale znovu kombík s dvoulitrovým dieselem pod kapotou. Taková auta obvykle jezdí a jezdí, ale tento stroj to do značné míry minulo. Možná to bylo tím, že výbava vozu nemá daleko k té základní. Jsme ve střední třídě, takže nečekejte úplnou tragédii - je tu manuální klimatizace, elektrická okna, centrál, elektrická zrcátka, autorádio s CD a zásadní bezpečnostní věci jako hromádka airbagů či ESP. Ale to je tak všechno, i parkovací senzory jsou dodělávané. Není to ideální, ale je to nutně chyba? Neřekli bychom.

Ať už ale vůz první a dodnes jediný majitel nepoužíval z jakéhokoli důvodu, prostě to nedělal. Auto jezdilo, to ano, pouhých 48 tisíc km za 13 let je na Passat 2,0 TDI něco jako nic. Navíc se mu dostávalo pravidelné péče, takže vypadá opravdu netknutě - podívejte se třeba na neosahaný volant, neprosezené sedačky, nevysleplá světla... Je to skutečně stále zánovný auto a podle prodávajícího jako nové prý stále voní.

Leckdo by mohl čekat, že takové auto bude drahé, protože dnes je skoro každé auto drahé a u tohoto k tomu alespoň existuje důvod. Jenže ono zase tak drahé není. Přijde na 9 450 euro, tedy asi 240 tisíc Kč, navíc je možné u něj odpočíst DPH, takže se s cenou dostat až skoro k 200 tisícům Kč. Takové peníze za Passat kombi TDI s perspektivou asi 950 tisíc ujetých km? Nechali bychom si říci.

Samozřejmě, je to pořád Passat B6 ve svérázné specifikaci, něco takového se ale zkrátka nenabízí každý den - spíše se to nenabízí skoro vůbec. Takže pokud nutně potřebujete 2,0 TDI, ale nemusíte mít lepší výbavu na delší cesty, může být tohle slušná koupě. S vědomím toho, co Passaty také ujedou, to může být auto na opravdu hodně, hodně dlouho. Kdybyste měli zájem, auto stojí v německém Goslaru.

13 let starý Passat Variant 2,0 TDI s tak malým nájezdem je vážně rarita. Zvláště měl-li veškerou péči a vypadá podle toho. Cena navíc není na dnešní dobu nesmyslná. Foto: Autohaus am Fliegerhorst, publikováno se souhlasem

