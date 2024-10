Zemřel legendární designér nejlepších Mercedesů posledních dekád, z práce svých nástupců se bude obracet v hrobě před 9 hodinami | Petr Prokopec

Je podepsán prakticky pod vším, co budou i velcí pamětníci znát jako největší ikony třícípé hvězdy. Německou značku přesto dokázal přiblížit i širšímu a mladšímu publiku. Jeho specifický přístup bohužel u jeho následníků nenachází zastání.

Jedním z mých oblíbených filmů je Únos aut. Německá komedie vznikla dávno před sérií Rychle a zběsile, kvůli čemuž pro řadu mladých postrádá kouzlo, neboť se v ní nepřeskakuje mezi mrakodrapy či dálnicemi a nelétá do vesmíru. Skuteční nadšenci do aut si ji ale nejspíš pustí raději než cokoli, v čem Vin Diesel únavně žvaní o rodinných hodnotách a následně tisíckrát přeřadí při závodě na 400 metrů. I proto, že se zas a znovu mohou potěšit automobilovými legendami mnoha značek. A klíčovou roli mezi nimi hraje i Mercedes-Benz C111.

Vůbec první verze tohoto sportovního experimentálního prototypu vznikla v roce 1969, přičemž disponovala rotačním motorem. Spíš než Wankel ovšem publikum na tehdejším frankfurtském autosalonu zaujal vzhled vozu, pod kterým byl podepsán Bruno Sacco. Ten byl třícípou hvězdou angažován o jedenáct let dřív, přičemž původně předpokládal, že pro německou automobilku bude pracovat pouze chvíli, nakonec to byl Ital a jeho ambicí bylo pracovat pro Pininfarinu nebo Ghiu. Jenže v roce 1959 se oženil s Annemarie Ibe, která pocházela z Berlína. A protože se páru zanedlouho narodila dcera Marina, Sacco nakonec své záměry přehodnotil.

Asi to tak mělo být, neboť v roce 1974, tedy pět let po odhalení zmíněného C111, byl jmenován šéfdesignérem německé automobilky, přičemž na tomto postu zůstal až do roku 1999, kdy odešel do důchodu. Tak dlouhá kariéra na takovém postu dnes už nevidí, není tak divu, že Saccovo portfolio je pořádně květnaté a stal se autorem všech nejlepších Mercedesů posledních dekád. Zasadil se mj. o vzhled hned tří generací třídy S (W126, W140 a W220), stejně jako je podepsán pod roadstery SL (R129 a R230), třídami C (W202 a W203) nebo třídami E (W124 a W210). Spojen je ovšem také s modely CLK a SLK, stejně jako s první generací SUV ML.

Vůbec posledním vozem, na kterém Sacco u Mercedesu pracoval, byl již zmíněný roadster SL, ovšem generace R230. Tím nejoblíbenějším, pod kterým je podepsán, se mu ovšem stal předchůdce třídy C, tedy model W201 známý spíše pod interním označením 190. Tomu se nelze až tak divit, neboť pro automobilku šlo o klíčový vůz, který ji přiblížil mladšímu a vůbec širšímu publiku. Lví podíl na tom měl právě design, který sice setrval u tradiční masky Mercedesu, ta však byla zasazena do aerodynamičtější karoserie, vedle které rázem začalo působit nezajímavě i BMW 3 E30.

„Mercedes byl můj život,“ uváděl v posledních letech Sacco s tím, že za svými kreacemi si stojí na sto procent. Byl totiž přesvědčen, že ruku v ruce s převratným designem musí jít také inovativní technologie, ovšem vždy jen ve správné míře, bez jakéhokoli přehánění. Současná produkce značky mu tak příliš po chuti být nemohla, dovolíme si ostatně na tomto místě citovat slova jeho slavného, byť jistě méně slavného kolegy, který design dnešních Mercedesů považuje za znesvěcení Saccova odkazu.

„Snaha oslovit mladší publikum nijak neospravedlňuje kurz, který Mercedes-Benz nastavil kolem roku 2000 (tedy hned po Saccově odchodu - pozn. red.). Designové oddělení Mercedesu stoicky ignoruje důležitou historii značky definovanou Bracqem a Saccem. Nelze najít jediný podstatný prvek, který by na ně odkazoval. Je to jako kdyby Apple přešel od jejich čistých a čistých designů k barokním produktům. Tvarové pojetí je celkově slabé, je bez života, beze smyslu, není inovativní, není rozpoznatelné jako auto od Mercedesu a (...) podkopává úsilí předchůdců,” nebere si s dnešními produkty třícípé hvězdy servítky Niels van Rooij.

Bruno Sacco se tím trápit už nemusí, neboť 19. září tato designérská legenda ve svých 90 letech vydechla naposledy, jak nyní informuje sám Mercedes. Kéž by to vzal jako impuls k obrácení vývoje dějin - odkaz, který po sobě Sacco zanechal, je nesporně tím, na který by měl chtít navázat, nikoli naopak.

Bruno Sacco je jednou z největších ikon automobilového designu všech dob. Dal vzniknout mnoha slavným modelům německé značky, prakticky všemu, co jste během svého života mohli poznat, až do první dekády nového milénia - dodnes krásné SL R230 se vyrábělo až do roku 2011. Jeho dílem bylo i kupé 560SEC generace C126, které si sám pořídil v tmavě modré barvě. Foto: Mercedes-Benz

Zdroj: Mercedes-Benz

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.