Zhrzený rekordman a fanoušek Tesly si už našel náhradu za své auto, Musk z ní radost mít nebude | Petr Prokopec

/ Foto: Lucid Motors

Za své výkony a vůbec všechno, co pro Teslu udělal, měl být automobilkou a jejím šéfem veleben. Troufl si ale poukázat i na problémy s tím spojené, což se ve virtuálně dokonalém světě Tesly nedělá. Když mu tedy značka ukázala záda, udělal jí to samé.

Reputace Tesly do jisté míry stojí na existenci Elona Muska a jeho působení ve vedení firmy. Ten se pro řadu lidí stal ztělesněným bohem, což je nakonec vidět i na ceně akcií firmy. Spousta lidí stále věří, že Tesla je něco víc, než co ve skutečnosti je, i když se Musk už mnohokrát ukázal být spíš pohádkářem než vizionářem. Koneckonců si stačí uvědomit, že dle něj tu dávno měly jezdit miliony robotických taxíků a Tesly měly po USA samy jezdit od pobřeží k pobřeží. Jaká je současná realita, vidí každý sám.

Jak se nyní začíná ukazovat, i někteří nejvěrnější už přestávají věřit, že císař má nové šaty, třebaže je očividně polonahý. Zaskočit by nás tak vlastně neměl ani obrat Hansjörga von Gemmingena, který se rozhodl Tesle jednou provždy ukázat záda. Pro automobilku je to velká ztráta, neboť tento německý fanoušek najel se svým Modelem S P85+ již více než jeden milion mil, tedy přes 1,6 milionu kilometrů. To je opravdu neskutečná porce, jež vrhá na elektromobilitu nadmíru pozitivní světlo. Ovšem jen na první pohled, což se nakonec ukázalo jako jablko sváru.

Von Gemmingen totiž souběžně s rekordním nájezdem dával korektně do placu i veškeré dodatečné informace, které s ním souvisí. Uvedl tedy, že třeba hnací ústrojí potřebuje v průměru každých 100 tisíc kilometrů vyměnit za nové. On sám jich spotřeboval minimálně osm, stejně jako bylo zapotřebí tří bateriových paketů. Pro Teslu a elektromobilitu se tak ve výsledku nejedná o jasně vztyčený palec. Spíše se ukázalo, že dlouhodobý provoz elektromobilů je značně problematický. A že při adekvátní spotřebě vzácných kovů a dalších vstupů mohou elektrické vozy nadělat po celém světě neskutečnou paseku.

Německý majitel tak byl Teslou zavržen, automobilka jej na truc nepozvala na slavnostní otevření své berlínské Gigafactory. To pro von Gemmingena nejspíše byla poslední kapka, načež se rozhodl, že se značkou již nechce mít nic společného. Nově tak na svém účtu na Twitteru oznámil, že si objednal jiný elektromobil, který Model S z roku 2014 nahradí. Jde o jeho přímého nástupce, za nímž stojí stejní lidé, jen poučeni předchozími chybami. Pro Muska nicméně již dávno nepracují, místo toho si založili vlastní automobilku.

Jak už asi tušíte, von Gemmingen si objednal nový Lucid Air. Jsme nadmíru zvědavi, jak s ním bude spokojen, stejně jako se samotnou automobilkou. Ta má totiž v Německu zatím jen jediný showroom, a to v Mnichově. O servisní síti se pak vůbec nemluví i proto, že také Lucid do značné míry stejně jako Tesla spoléhá na online procedury. Nicméně v jeho případě by se lidé možná mohli o trochu méně bát, přestože či dost možná právě proto, že tu nemáme tak odvážná tvrzení zavánějící hlavně sebechválou.

Za značkou Lucid totiž stojí hlavně Peter Rawlinson, který v podstatě sám vyvinul Model S do podoby, jaké se dostal na silnice. Postupně si ovšem přestal s Muskem rozumět. Když poté zakládal svou vlastní značku, rozhodl se, že nedojde pouze na znovuzrození Modelu S, ale rovnou celé Tesly. Nová automobilka tak měla napravit naprosto vše, co je ve Fremontu a nyní v Austinu špatně, neboť Musk není schopen přijmout kritiku. Právě to je však jeden z důvodů, proč mu utíkají fanoušci, zjevně i ti nejvěrnější z věrných.

Hansjörg von Gemmingen si místo Tesly Model S kupuje Lucid Air. Naštvalo ho, že jej a jeho úsilí Tesla začala ignorovat jen proto, že informoval o reálné výdrži baterií a pohonu svého elektrického auta. Foto: Lucid Motors

Extra Platz reserviert das ist Service bei Lucid pic.twitter.com/NHZGP3mkZn — Hansjörg von Gemmingen - Hornberg (@gem8mingen) July 23, 2022

Zdroj: Hansjörg von Gemmingen@Twitter

