Živelný tlak na rozmach elektromobilů vrací Nizozemsko na úroveň států východní Evropy | Petr Miler

Je to fascinující ukázka toho, jak se podobný diktát vymyká z rukou před očima a přesto to nechává lidi z vedení země chladnými. Jeden z historicky největších trhů s novými auty v Evropě už je relativně i za Českem, bují jen dovoz ojetin.

O automobilové situaci v Nizozemsku se zmiňujeme pravidelně, neboť tamní vývoj lze považovat za jakýsi předvoj toho, co se má stát ve zbytku Evropy. Zatímco většina zemí EU čeká na to, co vymyslí v Bruselu a s tlakem na rozmach elektrických aut nespěchá, Nizozemci se už před léty rozhodli jít cestou, kterou se Evropská unie teprve vydá. Nebo vydat má.

Začali tedy na jedné straně podporovat nákup elektrických aut různými úlevami a na té druhé zdražovat provoz těch vybavených spalovacími motory. Z někdejšího přístupu už zbylo téměř jen to druhé, neboť jen to je dlouhodobě udržitelné - přímá podpora elektrických aut je minimální, zatímco umělé zdražování vozů spalujících naftu a benzin stále vyšší. Ceny benzinu tak už přesahují 50 Kč za litr, vysoké jsou i silniční a další daně. Elektrická auta tak jsou relativně levná, ale jen kvůli tomu, že i základní tříválcová Škoda Octavia je tam dnes extrémně drahá, v tuto chvíli vyjde na 727 tisíc Kč v přepočtu.

Zákazníci tedy mají možnost vybrat si mezi novým autem na elektřinu, které je pro mnohé z nich nepraktické a drahé, nebo tím konvenčním, které z praktického hlediska obstojí, ale drahé je stejně. Co si vyberou? Když už to musí být nové auto, volí přes vše zmíněné stále více ta spalovací, stále větší část trhu ale nevolí nic. A raději jde pro ojetinu.

Nizozemský trh s novými auty se tak dle dat JATO Dynamics doslova rozkládá před očima. Místo s hluboce zakořeněnou automobilovou kulturou, kde se ještě na přelomu milénia prodávalo přes 600 tisíc aut ročně a patřilo k největším trhům Evropy absolutně a ještě více relativně, loni po mnohaletém poklesu (nejde tedy jen o následek pandemie) spolklo pouhých 358 tisíc vozů. A letos, kdy trhy obvykle míří aspoň meziročně rychle nahoru, je za 6 měsíců na 163 173 prodaných vozech. Jde o meziroční vzestup o pouhá 3,3 procenta, skoro o nic, a to si vzpomeňme, jak vypadal svět loni v březnu, v dubnu...

Možná vám tato čísla mnoho neřeknou, tak se na ně podívejme jinak. V letošním roce se v Nizozemsku prodalo 1 nové auto na necelých 106 lidí, což je už relativně méně než v ČR (zde se letos prodá 1 auto na 94 lidí). Nizozemci se tak propadli za úroveň České republiky v době, kdy se ani u nás prodejům nějak zvlášť nedaří, přičemž před dvěma dekádami byli úplně jinde. V roce 2000 se v zemi tulipánů, mlýnů a coffee shopů prodalo 1 auto na 57 lidí, u nás 1 auto na 143 lidí. Tomu se říká propad.

Někdejší království prodeje nových vozů se tak stává královstvím dovozů ojetin, i to českou realitu značně připomíná. Zmiňovali jsme to nedávno, nyní máme k dispozici detailní data tamní asociace RAI mapující dovoz ojetých vozů do země. Za první půlrok bylo do země dovezeno 142 714 ojetin, což je o skoro 80 procent více než loni - to je fascinující, neboť zatímco prodeje nových aut stouply o zmíněná 3,3 procenta, dovozy ojetin o 79,9 procenta, 24krát více. Nejvíce dovezených ojetin je pak z Německa (89 829 aut) a Belgie (20 850). Všechny zmíněné hodnoty jsou navíc rekordní a jasně míří k překonání dřívějšího ročního maxima (228 759 dovezených aut za rok), tímto tempem bude maximum pokořeno už v září.

Vládnou benziny (110 749 aut), o 40 % nahoře jsou ale i diesely (14 924 aut), elektrická auta mají podíl na dovozech pouze 2,4 %. A to RAI dodává, že jde nejčastěji o zánovní vozy, které si lidé kupují levněji od lidí parazitujících na německých dotacích a podobně, nikoli klasické ojetiny.

Co k tomu dodat? Stačilo skutečně pár let snahy vnutit lidem do elektrická auta, aby se ukázalo, že o ně většina z nich stejně nestojí a koupí si stejně to, co chtějí, cestami, které existují. Navíc je třeba říci, že do Nizozemska se tak dostávají starší a jistě méně ekologické vozy, než jaké by se prodaly coby nové, kdyby ty nebyly uměle učiněny nedostupnými. K čemu je něco takového dobré?

Jistě, EU - pakliže na to dojde - se bude snažit podobné cesty uzavřít, přesto nám přijde iluzorní domnívat se, že se lidé smíří s auty, která nechtějí a dají za ně peníze, které nemají. Tyto snahy poručit větru dešti jednoduše devastují trh. Pokud mají být elektromobily budoucností, bylo by mnohem moudřejší počkat si na to, až budou s to z hlediska použitelnosti i ceny konkurovat existujícím řešením, ne je za každou cenu nutit všem i pro využití, pro něž se vůbec nehodí.

Stačilo pár let a vyspělý trh s auty v Nizozemsku se dostal na úroveň toho českého. Dnes se v zemi tulipánů prodává dokonce méně nových aut na obyvatele než v ČR, naopak prodej a dovoz ojetin láme všechny rekordy. Ilustrační foto: Škoda Auto

Zdroje: NU.nl, RAI, JATO Dynamics

