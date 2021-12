Zklamání z pokusu o nástupce japonské ikony je takové, že na předchůdce už nestačí ani miliony před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Honda

Japonci marně hledají recept, jak světu smysluplně vrátit své ikony zejména 90. let, což má paradoxní následek - stále více tím zviditelňují původně úspěšné stroje. První generace Hondy NSX není výjimkou, je stále větším a stále dražším kultem.

O první generaci Hondy NSX byla sepsána již taková spousta článků, že jen stěží najdeme oblast, která by již dříve nebyla zmapována. Japonský sporťák proslavil zejména Ayrton Senna, kterého automobilka zapojila do vývoje podvozku. Nešlo nicméně o jediného pilota Formule 1, který je s tímto vozem spjatý. Již od počátku se jeho testování věnoval Satoru Nakajima. Byl to nicméně nakonec až Senna, který Hondu přiměl přitvrdit šasí. Vůz přitom testoval jak na okruhu Suzuka, tak na Nürburgringu a mnoha dalších tratích.

S vývojem vozu Japonci začali již v roce 1984, prodej však odstartoval až o šest let později. NSX zpočátku disponovalo atmosférickým třílitrovým šestiválcem, jenž produkoval 278 koní. To na první pohled nezní závratně, nicméně díky rozsáhlému použití hliníku dokázala Honda srazit hmotnost jen na 1 370 kg. NSX tak na tom bylo obdobně jako tehdejší Porsche 911 s 260 koňmi a 1 350 kilogramy. Podobná tak byla i dynamika (5,9sekundový sprint a 270 km/h u Hondy a 5,7sekundový sprint a 261 km/h u Porsche).

Japonci přitom NSX dále zlepšovali, až již v rámci jednotlivých modelových let či skrze speciální verze. Skutečně stěžejní změna ovšem přišla až v roce 1997, kdy se NSX dočkalo 3,2litrové jednotky. S vyšším objemem pak dorazilo i více koní (v závislosti na trzích až 294), nahoru nicméně šla i hmotnost (1 435 kg). Ovšem i přesto se dynamika radikálně zlepšila, ke sprintu na stovku totiž NSX potřebovalo už jen 4,8 sekundy. Nejvyšší rychlost nicméně již zůstala nezměněna.

S těmito parametry zůstal sporťák Hondy spojený až do roku 2002, kdy přišel zejména vizuální facelift. V jeho rámci došlo na zlepšení aerodynamiky, maximálka tak vystoupala až na 282 km/h. Toto provedení ale dnes probírat nebudeme, místo toho se zaměříme na onu variantu s 3,2litrovou jednotkou. Konkrétně pak na exemplář NSX-T z roku 1998, který se před pár dny objevil v prodeji na webu Bring A Trailer a jenž má najeto pouhých 21 tisíc mil (cca 33 790 km).

Jde přitom o jeden z pouhých pětapadesáti kusů, které byly v daném roce nalakovány červeným odstínem Formula Red. Do vínku pak vůz dostal 16palcová přední a 17palcová zadní kola, jež aktuálně obouvají pneumatiky Kumho Ecsta XS o rozměru 215/45, respektive 245/40. Prodávající nicméně dodává, že jde o směs různého obutí, proto je výměna prakticky jistotou. Stejně jako bude potřeba renovace obouchaných ráfků i lehce poškozeného laku.

I přes tyto drobnosti tu ovšem máme takřka dokonalý stroj, neboť díky méně častému používání nelze interiéru kromě pochopitelné zastaralosti nic vytknout. Pozoruhodné přitom je, že jeho součástí je automatická klimatizace, tempomat, audio systém Bose nebo sedadla v elektrice. Do prodeje přitom NSX zamířilo s veškerými uživatelskými příručkami a manuály, stejně jako s původní fakturou a čistým „životopisem“ deklarovaným Carfaxem.

Minulý čas v předchozí větě není nutností proto, že by se auto prodalo, ale protože, že aukce skončila „neprodejem”. Potíží ale nebyl ani tak malý zájem, jen nejvýše přihozených 105 tisíc dolarů (téměř 2,4 milionu Kč) neodpovídalo požadavkům nabízejícího. Inu, fiasko s pokusem o návrat NSX žene ceny originálu stále výš. Pokud tedy o vůz máte zájem, začněte šetřit ve velkém. Je totiž jisté, že podobné auto už pod 2,5 milionu korun nekoupíte. To už je suma, ke které se blíží ceny o 19 let novější hybridního NSX, které si zdaleka takovou image nevydobylo.

Na pořízení takřka nejeté Hondy NSX první generace vám dnes už nemusí stačit ani 2,4 milionu korun. To je pozoruhodné, jen o málo výš startují nejlevnější kusy snadno o dvě dekády novějšího nástupce. Ilustrační foto: Honda

Zdroj: Bring A Trailer

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.