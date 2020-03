Značky na přání odkazující na pandemii koronaviru očividně nikdo nezakazuje 18.3.2020 | Mirek Mazal

Pravidla pro vydávání značek na přání bývají dost přísná a, úřady tak běžně odmítají žádosti na jakékoli kombinace, které by mohly někoho uráže. Zkratka COV1D19 by mohla též, ale úřadům nevadí.

Český zájem o registrační značky na přání nikdy nebyl příliš velký, přesto se místy člověk při pohledu na originální kombinaci písmen a číslic nestačí divit. Tuzemští úředníci každopádně mají na stolech daleko méně žádostí na alfanumerické slovní hříčky než jejich zahraniční kolegové, tím pádem nemusí dělat tolik rozhodnutí o zákazu neslušných, hanlivých, urážejících, rasistických, xenofobních a sprostých výrazů.

Podmínky udělení vlastní plakety bývají podobné, a tak řada žádostí o specifickou registraci neprochází. Občas se najdou výjimky jako FKGAS či IM G0D, ale například značky CCS8JWS, BEMYBAE anebo DICKOUT už byrokratickým kolotočem neprošly. Zajímavé je, že popisek aktuálně nejskloňovanějšího zabijáka nikomu nevadí a majitel starého Mustangu si podivné označení může brzy vyzvednout.

Jistý Brandon C. z Ohia si nechal zaregistrovat bílé registrační tabulky s černým nápisem COV1D19. Pracovník za přepážkou se údajně jen zasmál a upozornil žadatele na fakt, že by jeho žádost ve zbytku procesu nemusela projít, upozornění ale bylo zbytečné. Odborné označení nového koronaviru prošlo schvalovacím procesem a značka už je ve výrobě.

Stále tedy existuje šance dodatečného zatrhnutí kontroverzní zkratky, nicméně Brandon si tím už teď zajistil celosvětovou pozornost pro sebe, své auto přezdívané Virus i dílnu Long Shot Performance. Je otázkou, jak by se na to dívalo téměř 200 tisíc nakažených koronavirem a co na jeho volbu říkají příbuzní 8 tisíc zemřelých následkem COVID-19. I proto tušíme, že do budoucna o Brandonovi a jeho značce ještě uslyšíme.

Brandon je nad věcí, smrtelná nákaza COVID-19 mu evidentně nedělá starosti, jiným by ale mohla

Zdroj: Carscoops

Mirek Mazal