Ztracené nejdražší auto světa mělo být nalezeno, byl by to objev za miliardy korun

/ Foto: Bugatti

Je to jedna z největších záhad automobilové historie, na jejíž vyřešení čekáme už 81 let. Tak nějak jsme se začali smiřovat s tím, že už nikdy vyřešena nebude, původní Bugatti La Voiture Noire ale mělo nyní mělo být nalezeno v Connecticutu.

Před několika málo dny jsme si mohli opět posvítit na jeden z nejdražších nových vozů vůbec. Bugatti La Voiture Noire, respektive jeho předobraz, totiž zamířilo do Londýna, kde pomáhalo propagovat 15litrovou láhev šampaňského. Nejde však o první vůz tohoto jména, to neslo legendárního Bugatti Type 57 Atlantic, které vzniklo v pouhých čtyřech exemplářích. Zatímco osud tří vozů je nicméně perfektně zmapován, a ví se, komu patří, jediné provedení zvané právě La Voiture Noire v roce 1940 zmizelo a dosud platilo za ztracené. Aktuálně se však mělo najít.

O objevu informoval zaměstnanec firmy z Connecticutu, která se zabývá renovacemi historických aut. Dle něj „vůz byl ověřen historiky, ovšem politici zabránili tomu, aby byl ukázán veřejnosti. Auto nikdy nedorazilo do cíle, kam jej měl dovézt vlak, místo toho bylo drženo v tajnosti a rozmontováno v domě blízkého přítele Ettoreho, neboť ten zemřel. Dva roky po válce pak tento člověk již neměl příležitost se vrátit a vůz smontovat, ten tak ve stodole zůstal několik dekád“.

V reakci na žádost magazínu Drive o další informace nicméně autor příspěvku, který byl publikován na Redditu, uvedl, že musí mlčet, aby neohrozil svou pracovní pozici. Následně pak vše smazal. Mluvčí oné firmy z Connecticutu později řekl: „Fotografie byly publikovány bez souhlasu. V současné době přitom nemůžeme ani popřít, ani vyvrátit daná tvrzení.“ Vše se tak řádně zamotalo a je otázkou, co se vlastně stalo.

Je pochopitelně málo pravděpodobné, že by na takový objev došlo, vyloučit to ale nelze. Dle expertů na Bugatti je ale na snímcích prezentované torzo nejspíše nedokončenou moderní replikou, která ale nejspíše stojí na šasí skutečného Bugatti. Velmi pravděpodobně má jít o základní podvozek Type 57, nikoliv o jeho zkrácenou verzi 57S, jíž užívalo původní La Voiture Noire. I to je pochopitelně velmi vzácné, neboť jich vzniklo pouze 710, z nichž mnohé exempláře dnes již neexistují, ovšem do výjimečnosti čtyřkusové edice multimiliardové hodnoty má daleko.

Pochybnosti ostatně vyvolává i místo, kde se vůz snaží vrátit do jeho původního stavu. Nic proti zmiňované firmě z Connecticutu, která měla získat i mnohá ocenění za svou předchozí práci, ovšem v tomto případě mluvíme o „jantarové komnatě automobilového světa“. Dle Bugatti by vůz dnes měl mít hodnotu v řádu stovek milionů Eur a být klidně i absolutně nejdražším autem světa.

Muselo by se stát něco velmi neobvyklého, aby auto zamířilo na renovaci Ameriky a ne do Molsheimu. Pokud by totiž jeho majitel chtěl punc originality, vlastně by ani neměl jinou možnost. Vyloučit ale v tuto chvíli nelze nic - mohlo se stát, že se někdo dostal k torzu slavného stroje, aniž by věděl, co přesně má v rukou. A zjistil to díky renovátorům až později. Jak jsme ale zmínili už výše, moc pravděpodobné to není, na další informace si musíme počkat.

Na původní slavné provedení Bugatti Type 57 Atlantic... Foto: Bugatti



...navázala automobilka z Molsheimu novou interpretací La Voiture Noire, vedle něj ale mohlo ukázat jen repliku originálu. Ten nyní měl být nalezen ve stavu viditelném níže, celý případ ale provází řada pochybností. Foto: Bugatti

Zdroje: Drive, Jalopnik

