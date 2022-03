Zvuk posledního sporťáku Ferrari je obrovské zklamání, z 0 na 290 km/h ale zrychlí lusknutím prstu před 9 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Ferrari

Ferrari vedle dynamiky dekády definoval ječivě pilovitý zvuk jejich motorů, bylo to jedno z poznávacích znamení jeho aut. Dynamika je i v turbohybridní době velmi přesvědčivá, z tradičního zvuku ale nezbylo jedním slovem nic.

Ferrari loni odhalilo nový model 296 GTB a nepochybně jím zaujalo. Byť se čekal spíše nový základní model navazující na někdejší Dino, které bylo tak „základní”, že si ani nesmělo říkat Ferrari, přišel vůz zapadající kamsi do středu nabídky značky. A kombinovaným výkonem 830 koní i akcelerací na dvoustovku za 7,3 sekundy míří na samotný vrchol silničních sportovních aut.

Italové to tak nepochybně udělali záměrně. Vůz hostí jejich první šestiválec od roku 1974 a lidé by na 296 GTB určitě hleděli skrz prsty, kdyby krom konstrukce motoru spadalo do druhé ligy i dynamikou. Takto z toho bylo příjemné překvapení, skutečně velmi rychlý vůz v přímce a prý i na okruhu, který si respekt zaslouží už proto.

Že auto jede, jak automobilka slibovala, nejlépe přiblíží přiložené video od kolegů z francouzského magazínu Motorsport. Ti vytáhli prezentační auto Ferrari - mimochodem podle registrační značky přesně to, které se objevuje na oficiálních fotkách automobilky níže - a převedli jeho akceleraci kam jen prostor dovolil. Je z toho ukázka zrychlení z 0 na 290 km/h, které se odehraje skutečně lusknutím prstu - na dvoustovce je auto kolem zmiňovaných 7 s, skoro na třístovce za nějakých 15 s, fascinující.

Ale co jeho zvuk? Ten je u Ferrari též historicky důležitý, byl to pro ně jeden z definujících elementů. Seděl jsem za volantem Ferrari v životě jen párkrát a zážitek to byl už na místě, když se za vámi za zvuku rozzuřené pily roztočí atmosféricky plněný motor do 8 tisíc otáček dřív než se stačíte nadát. S turbomotory Ferrari o část tohoto kouzla přišla, 296 GTB je ale turbohybrid z dob filtrů pevných částic a jeho zvuk je opravdu velké zklamání.

Ono podezřelé bylo už to, že se jím automobilka při představení vůbec nechlubila a v pozdějším oficiálním videu bylo zachycené cosi, co vůbec nepůsobí jako reflexe reality. Z přiloženého videa je patrné, že ne náhodou. I když budete lapat po dechu ohromeni zrychlením, zvuk vozu je naprosto nijaký. Je to takový vysavačový projev bez špetky jiskry. Ke starším, ječivým osmi- nebo dvanáctiválcům má opravdu nekonečně daleko, bohužel.

Ferrari 296 GTB je technicky i vizuálně pozoruhodné auto, jeho dynamika bere dech. Jeho zvukový projev je ale totálně nezajímavý, jak vám nejlépe přiblíží video níže. Foto: Ferrari

Zdroj: Motorsport Magazine@Youtube

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.