Analytici ukázali, jak moc auta zdražují regulace EU a tlak na rozšíření elektromobilů za každou cenu | Petr Miler

/ Foto: Škoda Auto

Pravidelně nám bývá podsouváno, že auta zdražila kvůli covidu, a tedy trhlinám v dodavatelský řetězcích, že je zdražila válka Ruska s Ukrajinou, a tedy nárůstu cen vstupů. I to jistě hrálo roli, kdyby ale šlo jen o to, zdražují všude podobně. Jenže ona daleko nejvíce zdražují v EU a ještě více v Norsku a v Británii, proč asi?

Když Škoda v listopadu 2019 začala prodávat Octavii čtvrté generace, byli jsme zaskočeni. Ačkoli jde o vůz stojící na úplně stejných technických základech jako „trojka”, byla najednou o hodně dražší. V roce 2013, když vstupovala do prodeje Octavia III, byl český bestseller k mání od 334 900 Kč jako liftback s motorem 1,2 TSI a výbavou Active. Octavia čtvrté generace ale začala na 456 900 Kč, tedy o více než sto tisíc dráže, navíc stále jako liftback s výbavou Active a k tomu jen s litrovým tříválcem.

Už to byl faktickými změnami obtížně ospravedlnitelný nárůst, z dnešního pohledu ale bylo vlastně ještě dobře. O rok a půl později šlo stále úplně tu samou Octavii 1,0 TSI Active koupit za 493 900 Kč, dnes jsme na 519 900 Kč. To je o dalších skoro 14 procent víc, mezigeneračně se bavíme o změně o víc jak 55 % za pouhých 9 let. Nic takového přitom nebylo obvyklé, Octavie I, II i III byly v prodeji za velmi podobné ceny, někdy dokonce zamířily dolů.

Česká republika ale není ideální příklad pro sledování změn cen, protože životní úroveň tu za poslední dekády stoupla mnohonásobně a podobné ceny třeba v roce 1996 znamenaly něco úplně jiného než dnes - rychle se rozvíjející ekonomika v tomto směru nenastavuje dobré zrcadlo. Ne všude tomu tak bylo, USA, země západní Evropy nebo Norsko jsou stabilními trhy, kde k žádném překotnému rozvoji nedochází už dekády. A právě dění na těchto místech optikou posledních sedmi let se rozhodli srovnat analytici firmy JATO Dynamics. A výsledky jsou snad až trochu děsivé.

Ceny rostou všude, to je zjevné a v prostředí inflace nikdy nepoznané naprostou většinou žijících lidí ne až tak překvapivé. Pozoruhodné ale je, kde a o kolik ceny rostou. Například v USA se mezi léty 2015 a 2022 průměrná cena nového auta zvýšila z 39 143 na 44 641 dolarů. Je to hodně, jde o více než 5 000 USD a 14 %, jenže černě to působí leda optikou Číny. Tam jsou ceny velmi stabilní, změnily se za posledních 7 let jen o 5 %, Evropa je úplně jinde.

V zemích západní Evropy je dynamika cen bez přehánění brutální. Když vezmeme v potaz Německo, Itálii, Francii, Velkou Británii, Španělsko a Nizozemsko, tedy největší trhy s novými aut v regionu, dojdeme k nárůstu cen z průměrných 35 500 Eur v roce 2015 na 44 101 Eur v roce 2022. Bavíme se tedy o 8 601 Eur (211 tisíc Kč) a více jak 24 procentech. To je o 10 procentních bodů rychlejší růst než v USA a o 19 procentních bodů větší než v Číně.

Varovným pak budiž posun průměrných cen v Norsku z 42 199 na 68 677 Eur. To znamená 26 478 Eur neboli 650 tisíc Kč (!) navíc, procentuálně se jedná o 62 %. A o moc lépe nevypadají ani data čistě z Velké Británie, kde se bavíme o nárůstu o 13 983 liber (asi 395 tisíc Kč) alias o 43 procentech. To jsou naprosto šílené posuny.

Hlavní důvod těchto rozdílů mezi jednotlivými regiony je jediný - jde o výsledek podivné evoluce pod taktovkou zejména Bruselu, který je v případě zemí jako Norsko a Velká Británie, které zacházejí dokonce dál než EU, ještě umocněn místními tlaky na rozmach hybridních a elektrických aut. I konvenční vozy jako Škoda Octavia ale těmito tlaky zdražují - od přímých dopadů nařízení určité výbavy nebo pokut za emise CO2 až po nepřímé dopady vynucených investic do převážně nechtěných elektrických vozů, které výrobci z něčeho zaplatit musí. A nejlépe si ceny osolí v omezeně konkurenčním prostředí, jako je EU.

Je pak jen logické, že nové auto si může dovolit stále méně lidí a nadále klesající prodeje aut jsou toho zjevným dopadem. Musíme se ptát, jestli jsme tohle chtěli. Tedy, my jsme to zcela jistě nechtěli, vy?

Nová Škoda Octavia je jistě zajímavé auto, její cenový růst oproti minulé iteraci je ale extrémní a technickou podstatou zcela neospravedlnitelný. Je v prvé řadě dílem evropského přerozdělování a mimotržních tlakům na to či ono. Ilustrační foto: Škoda Auto

Zdroj: JATO Dynamics

