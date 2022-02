Atraktivní SUV Mazdy je i jedním z největších „držáků” mezi moderními ojetinami, lepší je ale to starší před 4 hodinami | Petr Prokopec

Je toho opravdu jen málo, co se na tomto autě kazí, navíc dobře vypadá. Pozoruhodné ale je, že statistickou spolehlivost Mazdy CX-5 jasně táhne její první generace, ta novější je na tom paradoxně o dost hůř.

Mazda CX-5 patří mezi nejlépe vypadající SUV. Platí to o první i o současné druhé generaci, které se obě dočkaly dlouhé přední kapoty. Naznačen je tím sportovní charakter, který se odráží jak v interiéru, tak v případě naladění podvozku. A nakonec i pod kapotou, ovšem jen v těch zemích, kde je nabízen přeplňovaný 2,5litrový čtyřválec. S ním totiž výkon stoupá na 250 koní a točivý moment na 430 Nm, Mazda měla navíc minimalizovat prodlevu turba, a tak vylepšila i každodenní použitelnost. Skutečně tak lze jen litovat, že tento motor do Evropy kvůli příliš vysoké papírové spotřebě nezamířil.

Nedá se nicméně předpokládat, že by se absence této jednotky zasloužila o nepříliš oslnivé prodeje, zejména ve srovnání s konkurencí. Takové Hyundai Tucson má na kontě dvojnásobné prodeje a Volkswagen Tiguan v posledních letech dokonce více než čtyřnásobné. Ovšem i kvůli tomu se za volantem těchto SUV až tak moc výjimečně cítit nemůžete, v případě Mazdy CX-5 dáváte najevo trochu odlišný přístup k autům. Platí to přitom i ve chvílích, kdy místo do showroomu pro nový vůz zamíříte do autobazaru pro ten ojetý.

Pohled na poruchovost podle dat německých technických kontrol ovšem nenaznačuje, že by za nižším zájmem stála nespolehlivost. V kategorii dvou- a tříletých aut sice CX-5 spadá do podprůměru, ovšem pouze těsně. S přibývajícím věkem se nicméně jeho pozice lepší, neboť mezi šesti- a sedmiletými vozy již zaujímá nadprůměrnou 24. příčku, kterou sdílí s Mercedesem GLK. Ještě lépe jsou pak na tom osmi- a devítiletá auta, neboť v této kategorii Mazdě jen těsně uniklo pódium, patří mezi jeden z největších „držáků” vůbec. Oproti prvním třem vozům pak navíc má výrazně vyšší nájezd, brát ji tak lze jako odolnější.

Pochopitelně to ale neznamená, že byste mohli sáhnout po kterémkoliv kousku, který vám jeho dosavadní majitel nabídne. Nejslabším článkem CX-5 jsou brzdy a světla. Zajímavé - i když s ohledem na výše zmíněné nikoliv překvapivé - je, že problémy s nimi stíhají především novější modely. Brzdové kotouče druhé generace se totiž ničí poměrně rychle, stejně jako kritika prší na přední lampy. A jelikož hlavně LEDková světla nejsou zrovna levnou záležitostí, mohlo by vás jakékoliv pochybení při výběru hodně mrzet.

Při pohledu na data o hmotnosti je pak pochopitelné, proč Mazda nemá problémy s tlumiči, pružinami nebo nápravami. Ve srovnání s konkurencí je totiž CX-5 doslova muší vahou, a to přesto, že třeba zmiňovaný Tiguan na délku přesahuje. Odlehčená konstrukce a tenčí plechy nicméně mají i svou stinnou stránku, kterou je koroze. Ta se u japonského SUV objevuje sice o trochu méně často než u spřízněných sedanů, hatchbacků a kombíků, přesto však dokáže potrápit. Výfuku se nicméně rez vyhýbá, nebo jej nenahlodává za hranici únosnosti.

Zbývá už jen nahlédnout pod kapotu, kde je únik oleje z motoru či převodovky spíše ojedinělou záležitostí. Nicméně v případě druhé generace dochází u dieselů často k zakarbonování, zatímco u první generace mají problém se vstřikovači. Jsme tak ve finále, kdy lze konstatovat, že mimo titul jednoho z nejhezčích SUV se CX-5 může chlubit i velmi dobrým hodnocením v rámci spolehlivosti. Ceny přitom nejsou nikterak extrémní - první generace startuje na 215 tisících Kč, ta druhá přibližně na 385 tisících Kč.

