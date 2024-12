Audi žádá majitelé plug-in hybridních modelů, aby je nedobíjeli doma ani za jízdy, mohou jim shořet pod rukama včera | Petr Prokopec

Jsme zvědavi, na kolik aut se celá akce nakonec rozšíří, už teď ale nejde o nic zanedbatelného. Dobíjecí verze modelů Q5 a Q7 hoří už od loňska, až teď ale automobilka rozjela první svolávací akci. A hned tak ji nedokončí.

Lidé, kteří elektromobilům nepřišli na chuť, a přesto jim myšlenka elektrického pohonu není cizí, nezřídka sahají po dobíjecích hybridech s tím, že dostanou to nejlepší ze světů elektrických i spalovacích aut. Neodstanou spíš to nejhorší? Přinejmenším pohledem toho, co všechno se může na autě pokazit, nelze druhý pohled označit za nepřiměřený.

Nově to dokazuje Audi, které ve povolá do servisů tisíce exemplářů modelů Q5 PHEV a A7 PHEV. Dozvídáme se o tom díky NHTSA, nepředpokládáme ale, že by šlo jen o „americký” problém, na další detaily v tomto ohledu si ale musíme ještě počkat. Buď jak buď, problémy obou aut se týkají vysokonapěťových baterií, u nichž může dojít na tzv. termální událost, což je jen hezčí název pro riziko požáru. Automobilka na tato potíže poprvé přišla již loni v srpnu, kdy došlo na problémy u čtyř aut. A protože už tehdy nešlo o vozy určené pro americký trh, dá se předpokládat, že svolávačka nakonec bude celosvětová.

Němci byli letos informováni o dalších případech, a proto se rozhodli prozkoumat 50 baterií vyjmutých přímo z používaných aut. Z prozatímních výsledků šetření vyplývá, že problém jde na konto chyby, která se objevila při výrobě paketů v maďarské továrně společnosti Samsung SDI. Podrobnosti ale zatím nejsou známy, neboť hledání vad i jejich příčin nadále pokračuje. Dobrou zprávou pro tuto chvíli je ale fakt, že v důsledku problému prozatím nedošlo k žádnému zranění cestujících.

Automobilka však v tomto ohledu tak trochu dráždí hada bosou nohou, neboť kvůli probíhajícímu šetření nebude mít řešení celé lapálie hned tak k dispozici. Diagnostický software, který by měl odhalit potenciální potíže a varovat řidiče dříve, než nastanou, bude totiž představen až v druhém kvartálu 2025. Do té doby je majitele aut, která nejsou nonstop připojena k internetu, žádá, aby své vozy nedobíjeli, a to ani z externích zdrojů, ani s pomocí spalovacího motoru.

V případě těch kusů, které jsou online, by již stávající systém měl odhalit, zda jsou problematickými bateriemi osazeny či nikoli. Pokud ano, pak platí totéž, co bylo zmíněno výše - tedy elektrickou část pohonu vůbec nepoužívat. Což znamená, že majitelé plug-in hybridních verzí se musí připravit na zhoršenou provozní efektivitu, neboť jejich vozy budou poháněny jen spalovacím motorem, který je ovšem zatížen i „mrtvými“ bateriemi s elektromotorem.

Když si uvědomíme, že na spotřebu jsou navázané emise CO2, je to vlastně totéž, jako kdyby majitelé spalovacích aut jezdili bez katalyzátoru nebo třeba bez roztoku močoviny. V takové chvíli by zejména Evropská unie prskala až na půdu. Takto se ale dá předpokládat, že nikdo ani nehne brvou. Jak už padlo, svolávačka se zatím týká jen zmíněných USA, kde musí do servisů 4 616 aut. V případě Q5 jde o vozy vyrobené mezi 10. srpnem 2021 a 10. prosincem 2022, u A7 pak o produkci z období 2. červencem 2021 až 4. květnem 2022.

Vlastníte plug-in hybridní Q5 55 TFSI e quattro? Pak nejspíše budete muset zapomenout na elektrickou část ústrojí, u níž může dojít na problémy vedoucí k požáru. Foto: Audi

