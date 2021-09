Australané jmenovali 30 nejbezpečnějších ojetin, data připomínají krutou statistiku před 4 hodinami | Petr Prokopec

Foto: Volvo

Pokud máte pocit, že vyjet na silnici znamená stát se součástí nějaké loterie života, zklameme vás. Ocitnete se jen ve hře poněkud kruté statistiky, podle níž se naprostá většina smrtelných nehod týká jen určitých lidí či aut.

V posledních osmnácti měsících raketově vzrostl zájem o ojetá auta. Stojí za tím koronavirus, který poptávku ovlivnil přímo i nepřímo. V prvé řadě vyhnal lidi z hromadné dopravy, která se ukázala být jedním z rizikových míst. Následně pak uzavřel továrny a showroomy, což vneslo chaos do dodavatelských řetězců. V důsledku toho jsou nyní výrobci bez čipů i dalších důležitých komponentů. Kromě Hyundai tak pomalu nikdo nezná termín „skladový vůz“, jakkoliv i korejská automobilka již byla nucena prodloužit čekací lhůty na některé modely.

Pokud přitom lidé nemají co nakupovat v showroomech, pak logicky míří tam, kde své peníze za individuální dopravní prostředky mohou stále směnit. I proto jsme segment ojetých vozů v poslední době mapovali častěji než kdy dřív, obvykle jsme se ale zaměřovali hlavně na spojená s technickým stavem, které mohou vést k nákladným opravám. To je nepochybně zásadní věc, je tu ale ještě jedna oblast, které je třeba věnovat velkou pozornost - bezpečnost. Pokud totiž moderním vozům něco nemůžeme upřít, pak je to právě vyšší ochrana posádky.

Danou problematikou se zabývaly australské automobilové kluby Roayal Automobile Club of Queensland (RACQ) a NRMA, které společně s experty z Monashovi univerzity prozkoumaly 8,8 milionů havárií. Na základě toho pak sestavili žebříček 290 ojetin dle míry bezpečnosti, jakou cestujícím poskytují při skutečných nehodách, což má nepochybně větší vypovídací hodnotu než simulované crash testy.

Než se dostaneme ke konkrétním vozům, stojí za pozornost obecná a poněkud krutá statistická data - takřka dvě třetiny smrtelných havárií jsou spojeny s automobily staršími 10 let. Jinými slovy, pokud máte jakýkoli novější vůz, máte o poznání větší pravděpodobnost, že se s cesty vrátíte živí jen díky tomu. A pokud půjde o některý z těch doporučovaných, je pravděpodobnost ještě vyšší.

Když si k tomu přidáme další data, podle nichž okolo poloviny mrtvých na silnicích připadá na chodce, cyklisty a motorkáře a z obětí, které zemřou v autě, není asi třetina lidí připoutána, je vidět, že vyjet na silnici nemusí být vůbec takové riziko, jak je některými dokola předkládáno. Pokud vyjdeme z toho, že základní pravděpodobnost je rovna jedné, počítejte s námi.

Vyrazíte-li autem, je pravděpodobnost úmrtí poloviční jen kvůli tomu. Vyrazíte-li autem mladším 10 let, je pravděpodobnost úmrtí o 64 % nižší jen kvůli tomu. A pokud se u toho připoutáte, jste na tom o dalších 33 % lépe. Mohli bychom přidávat další známé faktory, ale pokud splníte jen tyto tři, snížili jste pravděpodobnost, že se stanete obětí některé ze smrtelných nehod z obecných statistik o neskutečných 88 %. Pochopitelně, i tak je tu riziko, jen volbou správného prostředku a použitím pásu je ale o tolik nižší. A je jasné, že čím novější či lepší auto budete mít, tím je vaše statistika více a více na vaší straně.

Proto má smysl sledovat, jaké vozy jsou bezpečné. Dle dnes citované studie přitom hrozí u nejhůře hodnocených vozů až osmkrát vyšší pravděpodobnost fatálního či vážného zranění - to pro pohled z druhé strany. Za nevyhovující proto Australané považují hned 121 modelů, zatímco pouze 54 jich bylo shledáno bezpečnými. Z těch pak jen 30 vozů získalo doporučení obou autoklubů, což... vskutku není mnoho.

Níže uvádíme všechny doporučované modely, nepřekvapivě mezi nimi dominují auta prémiových značek. Pokud tedy míříte do bazaru, nakupujte s rozumem, stejně jako se jím řiďte za volantem. Obojím můžete riziko nehody s vážnými následky omezit na naprosté minimum.

Nejbezpečnější ojetá auta dle studie autoklubů RACQ a NRMA

Audi A3 (2004-2013)

Audi A3 (2013-2019)

Audi A4 (2008-2015)

Audi Q5 (2009-2016)

Audi Q7 (2006-2014)

BMW řady 1 (2011-2019)

BMW X3 (2010-2017)

BMW X5 (2001-2006)

BMW X5 (2007-2013)

Ford Kuga (2013-2016)

Hyundai Santa Fe (2012-2018)

Isuzu MU-X (2013-2019)

Jeep Grand Cherokee (2010-2019)

Mercedes-Benz třídy A (2012-2018)

Mercedes-Benz třídy C (2014-2019)

Mercedes-Benz CLK (2003-2009)

Mercedes-Benz třídy E (2009-2016)

Mercedes-Benz ML (1998-2005)

Mercedes-Benz ML/GL (2005-2011)

Mercedes-Benz ML/GL/GLE/GLS (2012-2019)

Mitsubishi Outlander (2006-2012)

Nissan Murano (2009-2015)

Peugeot 4007 (2006-2012)

Subaru Forester (2012-2018)

Subaru Impreza/XV (2012-2016)

Subaru Liberty/Legacy/Outback/Exiga (2009-2014)

Toyota Kluger/Highlander (2013-2019)

Toyota Prius (2009-2016)

Volvo XC60 (2009-2017)

Volvo XC90 (2003-2015)

Mezi bezpečné ojetiny dle Australanů patří spousta prémiových vozů a mezi nimi i první generace Volva XC60 a XC90. To není až tak překvapivé, do švédských tanků se oběma SUV „nenadává” náhodou. Foto: Volvo

Zdroj: RACQ

