BMW nechalo majitele aut soutěžit v tom, kdo vypustí míň emisí CO2, místo toho se začali prát o to, kdo jich vypustí víc

Foto: BMW

Tohle se BMW nevrátilo v dobrém a upřímně řečeno se ani nedivíme. Anebo skutečně někdo čeká, že si lidé pořídí auta jako BMW M3 s cílem porážet ostatní majitele nízkou spotřebou?

Jeden můj známý před pár dny vezl do asi 200 km vzdáleného servisu své Porsche 911 Turbo S kvůli závadě, která jej přepínala do jakéhosi nouzového režimu. S autem tedy bylo možné jet, elektronika vozu ale téměř „vypínala” jeho přeplňování, takže mohlo mít možná 250, možná 300 koní. Pořád dost výkonu, s autem prý nebyl problém jet ani lehce přes 200 km/h bez nějakého trápení techniky, výsledkem ale byl vůz jedoucí někde na úrovni lepšího šestiválcového dieselu.

Právě tehdy mi frustrovaný známý napsal, že nechápe, jak si někteří mohou koupit takové auto a nevyužívat jeho výkonu, což není zase tak neobvyklé. K dispozici měl podle svých slov vůz, který jel jako Audi A6 s šestiválcovým dieselem, akorát tisíckrát méně komfortně. K čemu to? Machrovat s tím, že má Porsche, nepotřebuje. Prostě pokud si koupíte 600koňový supersport, jediným smyslem jeho pořízení je, že využijete jeho dynamiku. Jistě ne pořád, v tomto případě se ale bavíme o přesunu převážně po německé dálnici, kde je zrovna Turbo S hotovým králem a jeho dynamiky tam užijete dosyta.

Prostě nelze očekávat, že si někdo koupí sportovní vůz a pak s ním nebude jezdit jako se sportovním vozem. Přesto si BMW usmyslelo, že bude moudré motivovat s pomocí palubní aplikace i majitele aut jako M3 a M4 k tomu, aby snižovali svou „emisní stopu”. Bavíme se o emisích CO2, takže o přímém ekvivalentu spotřeby paliva. Majitelé si mohou přes mobil zapnout sdílení dat o spotřebě resp. vypouštěných CO2 s jinými majiteli a soutěžit s nimi v tom, kdo zaznamená nižší číslo. Na konci každého měsíce pak dostanete zprávu, že vaše emise CO2 jsou nižší nebo vyšší než u X procent majitelů stejného typu auta, přičemž cílem má být samozřejmě to, že budou co nejnižší.

Co se jen mohlo pokazit?

Za správnou odpověď nečekejte žádnou odměnu, majitelé vozů jako M3 a M4 začali soutěžit v tom, kdo zaznamená přesně opačný výsledek. Na Redditu se kolem toho strhlo slušné haló, když lidé začali sdílet své „negativní” výsledky. A někteří to dokázali - níže můžete vidět, jak aplikace některým ukázala zprávu typu: „Dokážete i něco lepšího! Vypustili jste víc emisí CO2 než 100 % majitelů [modelu XY].” Legrační.

Environmentalisté jistě nebudou nadšeni, ale ruku na srdce, co BMW čekalo? Vážně si někdo myslel, že si nadšenci koupí za 3 miliony model M3 místo verze 318d za 1 184 300 Kč a budou soutěžit o co nejnižší spotřebu? Proč by to dělali? Takové očekávání nedává žádný smysl. A mimochodem, na „vítězství” s M3 dnes podle dat na Redditu stačí spotřeba okolo 18 litrů benzinu na 100 km, to není zase tolik, znám majitele, kteří jezdí dlouhodobě i za víc. Že by se přidali do soutěže a přiměli dnešní vítěze „dokázat něco lepšího”?

Lidé si koupí M3 a budou soutěžit o co nejnižší spotřebu, řekli si u BMW. Tak určitě, říkáme my. Foto: BMW

