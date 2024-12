BMW před koncem roku rozjelo mohutné dodatečné slevy jen na spalovací auta. Ví, že od ledna už je bez pokut neprodá včera | Petr Miler

Nekonečná manipulace s evropským trhem s auty má někdy skutečně pozoruhodné dopady. Ačkoli mechanismy EU měly zajistit, že výrobci budou zlevňovat elektrická auta, BMW teď dělá pravý opak. Jenže dost možná naposledy.

To, co nyní zcela dominantně určuje ráz evropské trhu s auty, jsou přerozdělovací mechanismy EU, které se snaží o to, aby výrobci interně dotovali elektrická auta na úkor těch spalovacích. Metoda Unie je poměrně komplikovaná, v principu jde ale o jinou formu skryté „elektrické totality” známé z Velké Británie. Ta srozumitelněji, ale ve výsledku téměř dokonale ekvivalentně určuje minimální podíl prodejů elektrických modelů na odbytu té které značky. Kdo jej nesplní, zaplatí okolo 450 tisíc Kč za jedno prodané spalovací auto nad limit.

To si může dovolit pár úzkoprofilových značek, komukoli většímu nebude než pravidlům přibližně dostát. Proto třeba Škoda nabízí prakticky nikým nevyžádaný, těmto mechanismům na míru okatě ušitý Elroq, který ve výsledku otevřeně dotuje, aby mu zajistila určitý odbyt. Je to její cesta vypořádání se s popsanými pravidly a nevolí-li někdo jiný právě takovou, obvykle uměle omezuje prodeje žádaných spalovacích vozů, aby mu to vyšlo. Výjimky se ale občas najdou.

Obáváme se, že příští rok na tom budou všichni stejně, letošní limity flotilových emisí CO2 ale ještě nejsou tak nízké, aby před nimi neobstáli úplně všichni. A tak se stalo, že BMW díky relativně vysokým prodejům elektrických aut, což je opravdu paradox vzhledem k tomu, že jejich nařizování na rozdíl od většiny jiných odporuje, letošní flotilový limit ve výši 116 g CO2/km (příští rok 93,6 g) s přehledem plní. A může si dokonce dovolit zatlačit na prodeje spalovacích vozů.

Nedělá to proto, že by je jinak nedokázalo prodat, to problém není, jde o to, že si je dnes může dovolit prodat a nafouknout tak své výsledky za rok 2024. Navíc co prodá od ledna, to už se bude počítat do limitů roku 2025, kdy bude lepší prodat spalovacích aut co nejmíň. Je to prostě klasický následek popsaných regulací - prodeje těch či oněch vozů se snažíte vměstnat do určité „časové škatulky”, aby vám to vyšlo. Zákazník, který si své nové BMW převezme 29. prosince, bude asi stejně šťastný jako ten, který tak učiní 2. ledna. Ale automobilka to bude vnímat úplně jinak...

Pokud tedy ještě letos uvažujete o koupi neelektrického nového BMW, můžete se aktuálně dostat k podmínkám, které budou za pár týdnů neopakovatelné. Jak uvádí německý Business Insider s odvoláním na interní oběžník automobilky, který měl možnost vidět, jsou dealeři na starém kontinentu nyní motivováni k prodeji maxima spalovacích aut s dodatečnou slevou 5 000 Eur (asi 126 tisíc Kč), kterou mohou přenést na zákazníka. Jedinou výjimkou má být model X3, o který je zřejmě příliš vysoký zájem vzhledem k plánované produkci a automobilka nemá důvod jeho odbyt dál podporovat.

V tuto chvíli neumíme ověřit, zda budou tyto slevy platit také v Česku, zkraje nového týdne se o to ale jistě pokusíme. A i kdyby náhodou nikoli (strategie místního dovozce vždy může být specifická), koupit auto v Německu je pro Čecha velmi jednoduché. A tam má podle Business Insideru tato podpora platit zcela plošně.

Je libo dieselové nebo benzinové BMW řady 5? Dokonce roku byste jej měli mít možnost koupit u dealerů značky s dodatečnou slevou až 126 tisíc korun alias 5 tisíc Eur, automobilka to přepískla se snižováním flotilových emisí CO2 prodeji elektrických aut a chce do letoška vměstnat odbyt většího množství těch spalovacích. Foto: BMW

