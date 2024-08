Britové půl roku jezdili s levným velkým kombíkem Dacie, loučení s ním skoro oplakali včera | Petr Prokopec

Je to auto toho typu, které byste čekali v nabídce české Škody, už ho v něm ale nenajdete. Spousta prostoru a praktičnosti v dostupném balení ovšem umí oslovit i v rumunském hávu. Nebýt omezené nabídky motorů, možná by Joger neměl daleko k ovládnutí evropských prodejů.

Dacia už delší dobu není značkou, které by se lidé smáli. Právě naopak, do showroomů rumunské automobilky míří stále více zákazníků. Důvodem jsou pochopitelně ceny, které se ještě neutrhly tak ze řetězu, jako je tomu v případě konkurence. Sandero lze tedy pořídit od 319 900 Kč, zatímco za elektrický Spring je třeba zaplatit o 100 tisíc korun víc. V té chvíli ovšem můžete volit mezi jím, Dusterem a Joggerem, což jsou přece jen větší lákadla - nejsou to malá auta s mizernou dynamikou i dojezdem.

Za vůbec nejdelší kus provazu v tomto ohledu tahá Jogger, který lze osadit dokonce třemi řadami sedadel. Když si uvědomíme, že jde o velký 4,6metrový kombík na pomezí třídy MPV, je třeba Rumunům zatleskat, jak úctyhodně se vypořádali s vnitřní konfigurací. Zvláště když za každé jiné auto, které dokáže svézt sedm cestujících, je třeba zaplatit o několik set tisíc korun víc. Se třemi řadami totiž Jogger startuje na 455 500 Kč, za což mimo jiné dostáváte klimatizaci či 100 koní schopných spalovat i LPG.

Kolegové z Car Throttlu právě dokončili půlroční dlouhodobý test Joggeru, a zveřejnili své zkušenosti. Pohonné ústrojí si berou na paškál v prvé řadě, neboť jde asi o nejkritičtější místo tohoto vozu. I v jejich případě totiž přední kola roztáčel litrový tříválec, nešlo však o verzi Eco-G, nýbrž Tce. Ta je naladěna na trochu vyšší výkon (110 koní), ovšem i tak trpí značnou dýchavičnosti a v některých kopcích vás bude nutit k podřazení. Otravná je pak i značná prodleva turbodmychadla.

Pokud byste se ovšem tříválcové jednotce, jejíž běh není příliš kultivovaný, chtěli vyhnout, máte jen jedinou možnost, a sice sáhnout po hybridní technice. V té chvíli vás ovšem Jogger vyjde na 599 000 Kč v případě výbavy Expression, respektive dokonce na 624 500 Kč u vrcholného stupně Extreme. Stále se sice pohybujete níž než u konkurence, ovšem již ve sférách, kam většina zákazníků Dacie nedohlédne. Kromě toho ani hybridní pohon nemusí být řadě lidí po chuti. A budeme tomu rozumět, hybridy jsou obecně problematické a tento je docela mizerný.

I kolegové tak dodávají, že Joggeru by velmi slušel diesel. Jenže ten Rumuni poslali na věčnost, dnes už s ním nepořídíte dokonce ani Duster. V jeho případě je ovšem možné sáhnout po přeplňované jedna-dvojce, která disponuje 130 koňmi. S tímto motorem byste stoupání jistě zvládali daleko lépe, u Joggeru jej ale Dacia nenabízí. A právě špatná nabídka motorů od rumunského šlágru odrazuje nejen měl, ale i řadu dalších lidí.

Je to škoda, neboť zbytku vozu nelze mnoho vytknout. Pohonná jednotka sice není výkonná, ale je alespoň úsporná. S poslední řadou sedadel jsou pak sice spojené jisté kompromisy, ovšem protože dokážou na krátkou vzdálenost pobrat i dospělé, mávnete nad nimi rukou. Kolegům pak nic nechybělo ani v rámci výbavy, ovšem hlavně proto, že testovali vrcholné provedení Extreme, u kterého je standardem i systém kontroly trakce pro jízdu v terénu.

Není tak vlastně divu, že se Jogger stal jedním z bestsellerů Dacie. Ve své cenové kategorii nemá konkurenci, překvapí pak i chováním na silnici, neboť jeho 1,3 tuny snadno zkrotíte na rovinkách i v zatáčkách. Počítat je sice třeba s nějakými náklony karoserie, o žádnou tragédii se však nejedná. Pokud vám tedy vyhovuje nabídka motorů, je třeba zpozornět pouze na jednom místě, a to u víka zavazadelníku - je tak obrovské, že hrozí, že se o něj bouchnete. S dieselem 1,5 by tohle auto bylo na hranici dokonalosti v rámci toho, co lze v této třídě koupit za určité peníze, Dacia ale bohužel zatím dál trvá jen na prodeji nepřesvědčivých benzinů

Jogger vůbec nevypadá špatně, v případě verze Extreme lze dokonce mluvit o přitažlivosti. Horší je to ovšem s nabídkou motorů. Pokud to ale dokážete přejít, dostanete za relativně málo opravdu hodně. Foto: Dacia

