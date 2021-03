Celých 96 procent řidičů riskuje nehodu v autě kvůli hlouposti za pár stovek před 7 hodinami | Petr Prokopec

Jsou věci, na které si řidiči dávají pozor, a to i díky tomu, jak často se jim věnují média. Třeba výměny pneumatik nebo oleje zanedbává málokdo, i když může jít o docela drahé věci. Ale co stěrače?

Pokud jste zapálenými řidiči, pak nejspíše o svůj vůz pečujete jako člena rodiny. Měníte včas olej i přezouváte pneumatiky, dodržujete servisní intervaly a v myčce vás již znají křestním jménem. Při veškeré snaze ale možná i vy zapomínáte na jednu stěžejní záležitost, která by se vám mohla stát osudnou, a tou jsou stěrače. Jak zjistila společnost Markteffect, která se zabývá průzkumem trhu, jen pouhá čtyři procenta evropských motoristů je mění včas.

Většina výrobců doporučuje, aby stěrače byly vyměněny po 12 až 15 měsících, neboť po takové době degradují natolik, že už sklo nejsou s to za deště správně stírat. To však učiní jen ona čtyři procenta řidičů, dalších 16 procent vyčkává o pár měsíců déle. Tristních 80 procent lidí ale stěrače vymění až ve chvíli, kdy po sobě na čelním okně zanechávají pruhy, vydávají podivné zvuky či se jim odchlipuje guma. Případně pak závažné nedostatky odhalí stanice technické kontroly, u nichž jsou špatné stěrače jedním z častých problémů.

Je přitom překvapivé, že více než čtvrtina motoristů během průzkumu uvedla, že ví, že stěrače je třeba měnit každých 12 až 15 měsíců. Čtyřicet procent pak přiznalo, že obměna jim přijde logická každý rok, 18 procent by dokonce přistoupilo na výměnu po pouhých šesti měsících. Nicméně to jsou evidentně pouze slova. Jakmile dojde na činy, stále tu máme jen ona pouhá čtyři procenta řidičů, kteří to dělají správně a preventivně a nečekají na první déšť, při kterém neuvidí na cestu. Zejména při nočním cestování v noci jsou špatně fungující stěrače velmi nepříjemnou věcí.

Nejde tu přitom jen o pocity. Je třeba se vší vážností dodat, že stěrače takovou prkotinou, jakou se některým pohled mohou zdát. Při jízdě s nejedním řidičem jsem je musel překřtít na „mazače”, neboť vodu ze skla neodstraňovaly, ale pouze ji rozmazávaly tak, že bylo pomalu lepší nestírat vůbec. Že přes čelní sklo se spoustou vody na jeho povrchu snadno přehlédnete na silnici či v jejím okolí detail, který může vést i k vážné nehodě, popř. nerozeznáte, kam vůbec silnice vede, snad nemusíme dodávat.

Situace v České republice už s ohledem na výše zmíněné stěží bude jiná, i tady jsou stěrače mimo hlavní pozornost. Dáno je to hlavně špatnou informovaností, o doporučeních výrobců málokdo ví. I kvůli tomu si špatných stěračů všímá až stanice technické kontroly, což je pochopitelně pozdě.

Kuriozitou pak je, že mnozí výrobci již osazují stěrače indikátorem, který mění barvu dle opotřebení. Většina motoristů ovšem nemá tušení, oč skutečně jde - někteří v něm vidí jen dodatečný ukazatel venkovní teploty. Znovu je tedy třeba podotknout, že zde zkrátka chybí osvěta. Zatímco totiž na výměnu oleje či pneumatik jsou lidé upozorňováni výrobci i médii, stěračů si nikdo nevšímá, byť je máme stále na očích a za pár set korun koupíte bezvadně fungující nové. Tak jsme to chtěli alespoň trochu napravit.

Většina motoristů vůbec neví, že stěrače má měnit po 12 až 15 měsících - ne pro legraci, ale protože později špatně fungují a jsou přitom klíčovým bezpečnostním prvkem zejména při jízdě za deště, ale třeba i od jara do podzimu, kdy je třeba ze skla efektivně odstranit hmyz. I proto třeba Škoda věnuje jejich testování spoustu pozornosti. Ilustrační foto: Škoda Auto

