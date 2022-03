Ceny kombíku Mercedesu C se po příchodu nové generace propadly, je to výhodná cesta k autu, které vydrží před 3 hodinami | Petr Prokopec

Vypadá pořád jako nové auto, v bazarech ho přitom koupíte už pár let staré za zlomek původních cen. Ani vyšší nájezd ho nerozhodí, ukazují statistiky i test konkrétního kusu. Je to pořád odolné auto ctící tradice značky, navíc ho můžete mít i s pořádnými motory.

Mercedes loni představil novou generaci třídy C. Nadšení se však během premiéry nedostavilo, neboť třícípá hvězda zavelela ke snižování papírových emisí CO2 opravdu razantním způsobem. Ač zde totiž máme 4,75metrový vůz, pod jeho kapotu nezamíří nic většího než dvoulitrové čtyřválce. Ty pak sice v případě dieselové verze C300d nabízejí 265 koní a u plug-in hybridního provedení C300e dokonce 313 koní, ovšem ani to zkrátka stesk po šestiválcích a osmiválcích nezapudí. Zvláště když si člověk uvědomí, že v případě reálné provozní efektivity neznamená jejich konec žádnou dramatickou změnu k lepšímu, pokud vůbec nějakou.

Jestliže vás stesk po objemnějších agregátech ovládá více než nadšení z nové generace, pak byste spíše než do autorizovaných showroomů měli vyrazit do autobazarů. Snadno v nich narazíte na třídu C minulé generace, tedy stále na docela zánovní vozy. Pokud se navíc rozhodnete po verzi po faceliftu, která dorazila do prodeje v roce 2018, pak vlastně nikdo ani nemusí zjistit, že jde o vůz z druhé ruky. Zevnějšek totiž stále zvládá držet krok s dobou, a stejné je to také s interiérem, který již najel na módu minimálního množství tlačítek. Ceny jsou navíc mnohem přijatelnější, zvlášť nyní, kdy se po příchodu nové generace dostává ta starší do bazarů ve větší než obvyklé míře.

Že to není špatný nápad, konstatují i kolegové z německého Auto Bildu, kteří vyzkoušeli kombík ve verzi C220d a mají dobré zprávy z hlediska fungování vozu i jeho cen. Ty se za pouhé čtyři roky propadly na méně než polovinu, neboť testovaný vůz původně stál 49 224 Eur (cca 1 216 000 Kč). Nyní je však k dispozici za 19 480 Eur (asi 481 000 Kč), což vskutku není hodně. Nájezd 177 062 kilometrů sice není malý, na Mobile.de nicméně seženete i levnější kousky s menším nájezdem. Ostatně kombíky po faceliftu startují již od 14 900 Eur (cca 368 tisíc Kč).

Nájezdy tohoto auta jsou obecně vyšší, obavy nicméně nejsou na místě, i když s drobnými šrámy je pochopitelně třeba počítat. V případě testovaného vozu byly problémem hlavně brzdy, které bude třeba kompletně vyměnit. Majitel mimo to i „nakřápnul“ přední nárazník, jinak se však o hvězdné kombi staral jak o své vlastní děti. Uvnitř tak nenajdete poškozené čalounění či poškrábané dekory, nicméně počítat je třeba s tím, že multimediální systémy dnes kvůli horečnatému vývoji zastarávají velmi rychle. Jejich výkon je sice dobrý, mnohé funkce však chybí.

Co se stavu techniky týče, vše zatím působí excelentním dojmem. Koroze se neobjevuje ani na výfuku, ani na podvozku, pohonná jednotka pak jen přede a zvládá zrychlení na stovku za 7,5 sekundy i nadmíru úspornou jízdu. Průměr se totiž v rámci testu zastavil na 5,8 litrech, což je na 1 615 kilo těžký kombík, který dokáže pobrat až 1 510 litrů nákladu, docela působivé.

Lze pak už jen dodat, že pokud máte velkorysejší rozpočet, pak můžete zauvažovat i nad koupí verze C63 AMG, která dostala do vínku čtyřlitrový osmiválec se dvěma turby a 510 koňmi. V takovém případě nicméně důkladně prověřte kapotu, zda není příliš potlučená od kamínků, jež dokládají rychlé dálniční kilometry. Stejně jako je třeba prověřit i nápravy, které jsou kvůli oné vyšší hmotnosti všeobecnou slabinou třídy C. Spíše než jejich poškození se ovšem obávejte nepříjemných zvuků.

Kombi třídy C po faceliftu, který přišel v roce 2018, dokáže i dnes svou vizáží oslovit. Trochu horší je to již s multimédii. Technicky jde ale o velmi solidní auto a pod kapotu si můžete dopřát i objemnější agregát, což už u nové generace není možné. Foto: Mercedes-Benz

Zdroj: Auto Bild

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.