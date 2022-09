Bláznivý růst cen ojetých aut se konečně zastavil, za poslední rok nejvíc podražily dříve nechtěné motory před 5 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Škoda Auto

Mnohokrát jsme konstatovali, že žádné ceny nemohou růst donekonečna, takže se i v případě ojetin musely zastavit. K tomu skutečně došlo, pohled do minulosti i do budoucnosti ale skýtá zajímavá zjištění.

Po opravdu dlouhou dobu jsme v případě ojetin mohli počítat pouze se dvěma jistotami. Tedy že je jich nedostatek a že jejich ceny soustavně rostou. V případě Česka se průměrná cena ojetého auta v první polovině letošního roku vyšplhala už na 289 tisíc korun, což je absolutní rekord. A jakkoli některé modely zdražují i nadále, nyní jsme ve fázi útlumu - zájem ochabl a byť okolnosti nedávají velký prostor k tomu, aby ceny klesly, růst už přestaly a od počátku léta stagnují.

Dáno je to také tím, že situace se uklidnila i v sousedním Německu, které v rámci dovozu ojetin hraje první housle - na auta s německým původem letos připadá 22 procent trhu, tedy o tři procentní body více než loni. Nastalý vývoj potvrzují data společnosti DAT (Deutsche Automobil Treuhand), dle nichž ceny zůstávají stabilní přibližně od dubna. Dle mluvčího DAT to ale automaticky neznamená, že bychom nyní měli očekávat pokles. Stagnace má podle DAT pokračovat i příští rok, v tom následujícím období se pak má odbyt nových aut znovu zvýšit, díky čemuž by řada lidí prodala své starší vozy a dostatek by tak byl i ojetin. To by ceny poslalo dolů.

S něčím takovým ale nelze souhlasit, pakliže se podíváme na celý obrázek. Odbyt nových aut neklesl jen kvůli nedostatečné výrobě, momentálně vázne i přísun nových objednávek. Auta jsou stále dražší z podobných důvodů, ze kterých dosahují rekordních hodnot ceny energií - primárně je tomu tak kvůli tlakům Bruselu na elektromobilitu, které deformují celý trh. Pokud tento trend bude pokračovat, bude nabídka nových vozů za dva roky z hlediska ceny a nabízené hodnoty ještě tristnější, než je nyní. Pro taková auta se masy nepoženou.

Ve finále se tak může stát, že příští rok skutečně bude přechodným. Ovšem nikoli v tom smyslu, ve který Němci doufají. Pokud se totiž skutečně začne daleko více tlačit na elektrickou pilu, pak zájem o nová auta bude naopak nižší - a s tím bude klesat i celková výroba, jak ostatně nejedna automobilka očekává. Zdražovat tak bude i zbytek novinek se spalovacím ústrojím. V důsledku toho se nicméně znovu navýší ruch na trhu s ojetinami, což logicky povede k jejich dalšímu zdražování.

Budoucnost ale raději ponechme stranou, koneckonců momentálně nikdo neví, co se odehraje během této zimy, natož co přijde za nějaké dva roky. Aktuálně tak už jen dodáme, že dle údajů DAT byla letos v srpnu hodnota tříletého benzinového vozu s nájezdem 45 tisíc kilometrů na 67,7 procentech původní ceny, zatímco loni šlo o 55,5 procenta. U dieselů pak došlo na posun z 52,8 na 65,1 procenta. Zdražení během jediného roku je tedy extrémní.

Pozoruhodný je pak hlavně onen posun u dieselů. Jak se totiž zdá, stále vyšší životní náklady přiměly Němce, aby se vůči kdysi oblíbenému pohonu znovu zbavili předsudků, neboť právě ceny ojetých nafťáků vzrostly nejvíce. To ovšem není dobrá zpráva pro Čechy, u nichž obliba ojetých vozů poháněných motorovou naftou neklesla za poslední roky v podstatě nikam. Dosud totiž mohli právě díky německé averzi počítat s lepší dostupností. Jak to ale vypadá, něco takového je již minulostí.

Průměrná cena českých ojetin se letos navýšila na 289 tisíc korun. Od dubna je pak sice trh spojen se stagnací, na zlevňování ale zatím stále můžeme zapomenout. Foto: Škoda Auto

Zdroje: DAT, Cebia

Petr Prokopec

