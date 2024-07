Dnes už zaříznutá rodinná verze Golfu vypadá všelijak, je to ale statisticky nejspolehlivější auto. A není drahé před 3 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Volkswagen

Preferujete u auta styl? A ten vás doveze konkrétně kam? Pokud zapomenete na snahu vypadat v autě „cool”, můžete udělat v bazarech senzační obchod. Pár let staré, z módy vyšlé kompaktní MPV VW je v tomto směru horkým tipem.

VW Golf patřil po dekády k téměř nepřekonatelným evropským bestsellerům. Důvodů pro takový stav existovalo víc, jedním z nich ale byla i vysoká kvalita výroby a z ní vyplývající odolnost, trvanlivost a z obojího pramenící spolehlivost.

Nemusíte s tím i ze své vlastní zkušenosti souhlasit, ovšem zejména sedmou a šestou generaci německé kompaktní ikony tlačí v tomto směru do popředí také výsledky německého TÜV Reportu. Obdobu české STK přitom nelze až tak jednoduše zfalšovat, jakkoli prostor pro jisté zkreslení se vždy najde. I tak je třeba říci, že majitelé Golfu se s problémy s technikou potýkají mnohem méně než třeba lidé, kteří dali přednost konkurenčnímu Peugeotu 308, Renaultu Mégane či Hyundai i30, data TÜV v tomto směru hovoří jasně.

Jakkoli lze na Golf pět chválu obecně, jedna, tedy vlastně dvě jeho varianty jasně vystupují nad všechny zbývající. A je vlastně až paradoxní, že se jedná o ty, které byly v showroomech přehlíženy, brány za nudné a dnes jsou podle mnohých vhodné maximálně tak pro důchodce. I takto se mluví o verzi Plus, na kterou navázal Golf označený Sportsvan. V podstatě jde o velmi kompaktní MPV, u nichž Volkswagen zvýšil střešní linii a trochu nadzvednul jejich podvozek. Dovnitř se tedy snáze nastupuje a více toho poberete, klidně celou rodinu s většími dětmi, je to navzdory svým vnějším rozměrům velmi slušné rodinné auto.

Obě varianty jsou dnes po smrti - Golf Plus skončil v roce 2014, Sporstvan VW zaříznul v roce 2020. Z hlediska spolehlivosti to ale vypadá, že mezi živými budou ještě dlouho, neboť už zmíněný TÜV Report dělá z Golfu Sportsvan dokonce absolutního vítěze této ankety, krále dvou tříd a auto s celkem čtyřmi umístěními na pomyslném pódiu. Něco takového je výjimečné nejen dnes, ale i z historického hlediska - je to statisticky jedno z nejspolehlivějších aut všech dob, a to prosím navzdory silně nadprůměrným nájezdům. A Golf Plus? Ten je prosím druhý nejlepší mezi vozy do 13 let stáří, je to skutečně dvojka k pohledání.

Zajímavé je, že zatímco verze Plus svým názvem odpovídala své podstatě, neboť oproti standardnímu Golfu jste skutečně dostali něco navíc, novější označení Sportsvan míří svým jménem zcela mimo terč. Sportovním se stává leda tehdy, když ho naplníte fotbalovými míči, jinak ani výbava R-Line s maximálně 150 koňmi velkému sportování nefandí. Vedle toho Golf Plus měl k paradoxně dispozici i jedna-čtyřku TSI, se kterou se výkon po faceliftu v roce 2008 vyhoupnul až na 160 koní.

Pravdou nicméně zůstává, že o jízdní dynamiku u těchto modelů ani nejde. Důraz byl kladen spíš na vnitřní prostor a jeho vyzžitelnost, zavazadelník nevyjímaje, který u Golfu Plus dokázal pobrat 505 litrů, tedy výrazně více než v základním hatchbacku. Provedení SV pak ještě narostlo o 134 milimetrů do délky, načež se jeho kapacita navýšila na 590 litrů. Tedy v případě vzpřímených sedadel posunutých co nejvíce dopředu. Pokud jste je ovšem sklopili, rázem jste měli k dispozici „kombíkových“ 1 520 litrů.

Pozitiva tím pochopitelně nekončí, my se ovšem nyní zaměříme spíše na možné problémy. Nepočítejte ale s bůhvíjak dlouhým výčtem, v případě Golfu Plus od osmého roku stáří totiž hrozí průsaky oleje, v případě nejstarších exemplářů verze Plus se pak začíná objevovat koroze. Co se motorů týče, pak jako lehce problematickou můžeme brát snad jen zmiňovanou jedna-čtyřku, u níž může docházet na rachtání rozvodového řetězu, známý to problém tehdejších TSI. V případě dvoulitrových turbodieselů vyrobených před rokem 2005 se pak objevovaly prasklinky v hlavě válců, toť ale vše. Tedy až na směrová světla Golfu Plus, jež nejspíše budete muset jednoho dne vyměnit. To se ale již netýká výfuku, tlumičů, pružin či dokonce ani brzd, a to bez ohledu na věk.

Máme tu tedy pomalu pojízdnou reklamu na spolehlivost, u které spíš než cokoli jiného zkontrolujte, zda předchozí majitelé absolvovali všechny pravidelné servisy a vyhlášené svolávací akce. Ty se u verze Sportsvan týkaly některých vadných palubních systémů a hlavových opěrek, které nešlo zafixovat. To jsou ovšem ve výsledku drobnosti, které jen dále potvrzují, kterak kvalitní Volkswageny se zvýšenou střešní linií jsou. Že o ně lidé povětšinou nestojí, je pak jen... plus pro vás.

Golfy Plus můžete dnes můžete vybírat už za ceny okolo 30 tisíc Kč, jen 60 tisíc korun stačí na vozy s nájezdy kolem 100 tisíc km. To je opravdu pakatel na takový „držák” s relativně malým nájezdem. A na Golf Sportsvan, i když jde nanejvýš o 10 let staré auto, stačí kolem 160 tisíc Kč na více jeté kusy. Na vozy s nájezdy okolo 100 tisíc km to pak chce asi 220 tisíc Kč. Vůz s lepším poměrem využitelnosti, spolehlivosti a ceny opravdu nenajdete, s čímž souhlasí i kolegové z německého Auto Bildu, kteří otestovali Sportsvan z roku 2017 s nájezdem kousek přes 100 tisíc km.

Autu ani po takovém zápřahu nechybělo nic podstatného, přitom podobné vozy dnes koupíte snadno za sumy okolo 10 000 Eur, tedy asi 250 tisíc Kč. Kolegové říkají, že jako „solidní všestranný vůz s malými náklady na údržbu je Golf Sportsvan špičkovou volbou”. Takhle podle nich vypadá horký tip na koupi zajímavé ojetiny. My nemůžeme nesouhlasit - auto sice vypadá všelijak, ale dojedete na vizuální atraktivitu vozu někam?

Pokud hledáte rodinné auto, které opravdu vydrží a přitom nebude stát moc, pak jsou Golfy Plus a Sportsvan asi to nejlepší, co si dnes můžete přát, za jejich ceny rozhodně. Foto: Volkswagen

Zdroje: Auto Bild, TÜV

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.