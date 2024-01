Do půl milionu korun koupíte zajímavé ojetiny, ve kterých budete vypadat bohatší, než ve skutečnosti jste včera | Petr Prokopec

Asi to není náš přístup k výběru auta, spousta lidí si ale na autě zakládá jako na spolutvůrci image. Takové by mohlo zajímat, že za podstatně méně peněz, než jaké si jaké Škoda účtuje za novou Octavii, koupíte pětku aut z docela jiných sfér, akorát u čtyřech musíte dát pozor na servis.

Dvacet tisíc euro podle aktuálního kurzu ČNB odpovídá necelému půl milionu korun. To na jedné straně není až tak enormní částka, na té druhé ale už nejde o drobné. Pro nás je však stěžejní skutečnost, že za ni nepořídíte už ani nejlevnější novou Škodu Octavia. Liftback v základní výbavě Active osazený přeplňovanou jedna-pětkou se 150 koňmi a šestistupňovým manuálem totiž startuje na 619 900 Kč. Jde přitom víceméně o překopanou třetí generaci, která přišla na trh v roce 2013 se skoro o 300 tisíc nižší cenovkou. Není to tedy žádný zázrak a na poli ojetin existují i zajímavější alternativy.

My si dnes trochu podrobněji probereme pět z nich. Ve třech případech nepočítejte s velkou praktičností, o tu tady dnes nejde. Jsou to prostě zajímavější, řidičsky oslnivější, luxusnější, stylovější či větší auta, která pořád dostanete za tak sympatické peníze, i když mohou být jen pár let stará. Jejich obvykle rychlý propad hodnoty aut z vás neudělá ani majitele prorezlé ojetiny, neboť i nejstarší kousek z této pětky sjížděl z výrobních linek ještě před 11 roky. Ale dost bylo obecných řečí, pojďme se podívat na ony vozy na jeden po druhém.

Audi A7 4G8

Liftback z Neckarsulmu dle abecedního pořadí přichází jako první na ránu. A dokládá, že nic není zadarmo. Propad hodnoty totiž kompenzuje širší míra výtek, než je tomu u zbývající čtveřice - dojít může na stávku obrazovky multimédií, vyšší hmotnost se negativně projevuje na zavěšení a překvapivě se může uvnitř ozývat i nežádoucí rachtání. Kromě toho dochází i na selhání parkovací brzdy či bezklíčového vstupu. Vše pak ještě umocňují vyšší částky na fakturách ze servisů. Pokud tedy chcete do prémiového klubu, počítejte s vyšší pravidelnými platbami za členství, v případě pořízení jde o docela levnou legraci.

Za půl milionu už si můžete vybírat z pěkných šestiválcových kousků s nájezdy klidně pod 100 tisíc km, obrovský pokles hodnoty tohoto modelu vám nejlevnější kusy přihraje za polovinu. A nedostanete toho málo, jde v podstatě o tradičního dálničního tahouna jménem A6 ve stylovém provedení. Zrovna jeho styl nebude po chuti každému, ale kousky po faceliftu v paketu S-line pořád umí dát tu správnou ránu i vizuálně. A do půl milionu je bezpečně koupíte též.

BMW Z4 E89

Ze tří ojetin, jenž umožňují jízdu s větrem ve vlasech, je mnichovský zástupce tím nejtěžším. Více však majitele trápí ceny náhradních dílů a oprav jako takových, s něčím takovým je ale třeba u prémiových značek automaticky počítat. Servisy totiž nezajímá, zda jste prvním či desátým majitelem v řadě. Pozor je třeba dát na selhání posilovače řízení, stejně jako na problémy spojené s kontrolní jednotkou motoru - ta se relativně často přepíná do nouzového režimu. Elektronika je ale pod palbou kritiky obecně, často totiž rozzáří přístrojový štít varovné ikonky.

Ostatně až na následujícího kandidáta budete za to, že s těmito auty vypadáte bohatší, než ve skutečnosti jste, platit podobnou daň pokaždé. Také Z4 E89 ale v bazarech vyjde levně, ceny nejlevnějších kousků začínají okolo 300 tisíc Kč a za 500 tisíc už koupíte pěkné exempláře. Problém není ani koupě dvakrát přeplňované šestiválcové verze 35is s až 367 koňmi, koupit šlo také ještě puristický, atmosféricky plněný R6 s 30is s manuálem, tehdy si ještě šlo u BMW vybírat i takové věci.



Mazda MX-5 ND

Kultovní roadster patří mezi nejspolehlivější auta, na jaká v bazarech můžete narazit. A protože se nadále velmi slušně prodává, můžete si dokonce i vybírat, po jakém kousku sáhnout. Obecně se ale vyhněte vozům s automatem, který kvůli vadnému softwaru může občas podřadit. Problémy se systémem start-stop pak mohou vést k jeho přehřátí a v extrémních případech dokonce k požáru. Stran toho si musíte uvědomit, že zavazadlový prostor tohoto roadsteru není zrovna enormní. A co je horší, vyšším lidem při jízdě se staženou střechou hodně fouká na čelo.

Pravdou je, že s tímto autem budete vypadat „ve vatě” jen v očích těch, kteří netuší, co Mazda MX-5 je (ale to je tak 90 procent Čechů, troufneme si tvrdit...), neboť koupit jen jednotky let staré vozy jde od asi 330 tisíc Kč a za půl milionu pořídíte opravdu perspektivní kousky. Za tak mladý otevřený sporťáček jsou to sympatické sumy.



Mercedes-Benz třídy S W221

Co platí v případě Audi a BMW, s tím je třeba u vlajkové lodi třícípé hvězdy počítat s dvojnásobnou měrou. Třída S je vždy napěchována velkým množstvím technologií, z nichž mnohé se u značky objevují poprvé. Navíc se tento vůz neprodává ve značném množství, ne každý servis vám jej tak opraví. Připravit se tedy musíte na drahé opravy vzduchového podvozku a mnoha asistenčních systémů. Pokud navíc zvolíte jiné než dieselové ústrojí, počítejte s tím, že kombinace vysokého výkonu a ještě vyšší hmotnosti vás může sežrat zaživa.

Odměnou vám ale bude největší „imagemaker” z tohoto seznamu, tedy spolu s následujícím tipem. Esko W221 vypadá pořád „cool” a koupíte ho klidně pod 150 tisíc, může jít o dost starý vůz. Lepší tedy bude sáhnou po kouscích po faceliftu vyrobených po roce 2010, i v takovém případě můžete mít svým způsobem ideální naftové šestiválce S350 s 258 koňmi a nájezdy mezi 100 a 150 tisíci km. To nebude špatná volba ani z hlediska dlouhodobého provozu.



Porsche Boxster 987

O malém roadsteru z Zuffenhausenu se dříve tradovalo, že je určen ženám. Platilo to hlavně o první generaci, u které je třeba dát pozor na pohonné jednotky, stejně jako na únik oleje. Druhá je na tom již kvalitativně lépe, nicméně v obou případech zkontrolujte hlavně podvozek - nejen kvůli korozi, ale s ohledem na jeho světlou výšku, díky které vůz mohl přijít do kontaktu s vozovkou. Tak jako u pomalu celé pětky s výjimkou Mazdy pak samozřejmě platí, že nemalé peníze platíte už jen za to, že otevřete dveře oficiálního servisu.

Ceny druhé generace jsou ale až překvapivě nízké, první nebourané vozy pořídíte už okolo 350 tisíc korun a příliš ojeté nejsou nikdy - člověk, který jezdil s Boxsterem víc než 10 tisíc km za rok, bude naprostá rarita. Pod 500 tisíc můžete mít i vozy s nájezdem pod 100 tisíc km ve velmi hezkém stavu, byť jen ve slabší verzi s šestiválcem 2,7 o výkonu 239 koní. U silnějšího, 280- až 295koňového provedení S s motorem 3,2 H6 už to chce při takovém rozpočtovém omezení akceptovat nájezd okolo 150 tisíc km.



