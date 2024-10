Dobíjecí hybridy měly být tím nejlepším z obou světů, nakonec jsou tím nejhorším, spojují nevýhody obou koncepcí včera | Petr Prokopec

/ Foto: Škoda Auto

Kombinace spalovacího a elektrického pohonu měla vymazat obavy z dojezdu, dostatečné baterie pak měly zajistit každodenní jízdy bez lokálních emisí. Zní to dobře, ale i když je to výsledek použitelný lépe než ryzí elektromobil, je to pořád špatný spalovací i špatný elektrický vůz.

Plug-in hybridy jsou prezentovány jako to nejlepší ze dvou světů. Na jedné straně se totiž nemusíte obávat dojezdu, jako je tomu u elektromobilů, neboť stále můžete počítat se spalovacím motorem, nádrží na klasické pohonné hmoty, a tedy čerpací stanicí na každém roku. Přitom můžete snadno přepnout na „bezemisní“ pohon, který vám klidně vystačí na celodenní popojíždění. Když pak navíc večer auto připojíte do nabíječky, máte ráno znovu plnou baterii, a proto tankovat budete jen sporadicky, v podstatě jen při delších cestách.

Taková je nicméně teorie, co praxe? O té se mohu patřičně rozpovídat, neboť za letošek jsem okusil hned dvě verze Mitsubishi ASX. Ta první disponovala plug-in hybridním pohonem s bateriemi o kapacitě 9,8 kWh, s nimiž byste dle technických parametrů měli ve městě zvládnout až 62 km. Protože jsem ale vůz převzal v týdnu, kdy teploty klesaly tak nízko, že nebylo možné ani najít rtuť v teploměrech, stačil přejezd Prahy ve velmi nízkém tempu, a rázem jsem byl bez šťávy.

Pokud bych přitom bydlel v rodinném domě, nebylo by co řešit. Jenže v devátém patře činžáku by si dobíjecí wallbox nechal instalovat pouze blázen. Ve finále jsem tak po zbytek týdne mohl spoléhat víceméně jen na spalovací ústrojí, které si přitom muselo ve srovnání se standardním 1,6litrovým hybridem poradit se 190 kily navíc (1 440 kg vs. 1 631 kg). Spotřeba tak ani náhodou nečinila udávaných 1,3 l/100 km, místo toho jsem 48litrovou palivovou nádrž vycucnul jako nic s asi pětinásobnou spotřebou.

Ve srovnání s tím ono hybridní provedení dosáhlo 6litrového průměru, což sice také neodpovídá oficiálním parametrům, blíží se jim však daleko více než ASX PHEV. Oproti tomuto provedení navíc stojí o zhruba 190 tisíc korun méně (689 960 Kč vs. 859 960 Kč u stejné výbavy Instyle). Nebýt tedy toho, že s plug-in hybridem jsem mohl parkovat kdekoli zdarma, neexistoval by jediný důvod, proč jej upřednostnit. Přičemž na konci letošního roku i tato asi jediná zjevná výhoda zmizí.

Prakticky totéž, co jsem si ověřil na vlastní kůži, zmiňují i data J.D. Power probíraná kolegy z Carscoops. Ta jsou vlastně i odpovědí na to, proč za prvních osm měsíců letošního roku podíl plug-in hybridů na amerických prodejích poklesl na pouhých 1,9 procenta, zatímco v případě těch konvenčních jde o 10,7 procenta a u elektromobilů o 9,4 procenta. Přitom nabídka plug-in hybridů je o chlup vyšší než u těch nedobíjecích (41 modelů vs. 39 modelů) a zaostává vlastně jen za elektromobily (60 typů).

Proč tedy ale lidé odmítají „to nejlepší z obou světů”? Protože ve skutečnosti jde o to nejhorší z obou světů, jak ostatně svého času popsal i jeden slavný britský kolega, který chtěl přejít na elektromobil. Když to nešlo, vzal plug-in hybrid, nakonec se vrátil k dieselu. A mnohé k tomu řeklo i nedávné srovnání Auto Bildu. V rukou máte s plug-in hybridem buď těžký a nemotorný spalovací vůz nebo sotva použitelný elektrický vůz. A platíte za to jako mourovatí.

Dle oné studie totiž průměrná cena plug-in hybridního kompaktního SUV za období od ledna do srpna letos vzrostla na 48 700 USD (cca 1 133 000 Kč), zatímco v případě běžného hybridu šlo o 37 700 USD (asi 877 000 Kč) a u elektrického SUV dokonce jen o 36 900 USD (cca 858 000 Kč). Soudní lidé přitom tak povětšinou nemají důvod, proč utrácet mnohem více za cosi, co není výhrou. Důvodem cenových rozdílů jsou pochopitelně i všemožné dotace a další pokřivení trhu, ale to nakonec zákazníka nezajímá.

Aby toho navíc nebylo málo, je třeba si uvědomit, že od plug-in hybridu lidé právě díky kombinaci spalovací a elektrické jednotky očekávají dlouholetý bezproblémový provoz. Právě ten ale nedostanou, neboť hybrid nefunguje bez drahé baterie, která vydrží možná 8, možná 10 let. Pak vás čeká extrémně drahá oprava, která i předchozí potenciální provozní přínosy prostě vymaže

Není tak vlastně překvapivé, že zákaznická spojenost je menší než i ve srovnání s elektromobily (669 bodů vs. 716 bodů), které mají k uživatelsky přívětivému řešení také daleko. Spíš se zdá být vlastně malým zázrakem, že tuto techniku ještě vůbec někdo kupuje - nás si opravdu nezískala.

Wrangler 4xe je nejprodávanějším plug-in hybridem Ameriky, nicméně i jeho majitelé po úvodním nadšení začali ve velkém vyjadřovat skepsi. Foto: Jeep



Za nic světoborného nejde označit ani plug-in hybridní Škodu Octavia RS iV, ve srovnání s benzinovou nebo dieselovou verzí má navíc v podstatě jen negativa. Foto: Škoda Auto

Zdroj: Carscoops

Petr Prokopec

