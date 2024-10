Druhé nejlevnější SUV Mercedesu láká jako ojeté ještě nižší cenou, už po pár letech ho trápí obří propady hodnoty před 3 hodinami | Petr Prokopec

Mercedes vyrábí řadu žádaných aut, která si jako ojetá drží cenu docela slušně, třída GLB mezi ně ale opravdu nepatří. Důvody nejsou zcela jasné, špatné auto to není, svou roli může hrát i mimoevropský původ.

V červnu 2019 představil Mercedes-Benz nové kompaktní luxusní SUV, třídu GLB. To sice disponuje stejnou platformou MFA2 jako třída A či nejlevnější SUV třídy GLA, oproti těmto modelům však rozvor náprav narostl o 10 centimetrů. Při 4,63metrové délce tak vůz měří jen o 22 milimetrů míň než GLC. Svým způsobem tak dokonale vyplňuje mezeru na trhu. Ta pak zjevně byla dostatečně velká, neboť jen za rok 2020 bylo prodáno 105 432 exemplářů. Hladoví nicméně po GLB byli zejména Číňané, kteří v poslední o Mercedesy až tak nestojí.

Jakkoli je ale toto SUV relativně mladé, není problém na něj narazit v autobazarech. Dokládají to i naši němečtí kolegové z Auto Bildu, kteří otestovali provedení GLB 200d 4Matic. Jeho první a jediný majitel jej přitom koupil v lednu 2021, kdy za 150 dieselových koní zaplatil 58 143 Eur, v přepočtu 1,47 milionu Kč. Mimo jiné i proto, že sáhnul po paketu AMG, plnohodnotných LEDkových světlech či koženém čalounění a panoramatické střeše. Po najetí 89 616 km ale může jen vzpomínat na to, co za auto dal - dnes takové exempláře koupíte i za míň jak 30 tisíc Eur, tedy asi 750 tisíc Kč. Skoro polovina původní ceny je pryč navzdory veškeré inflaci a vývoji na trhu, který ceny spalovacích aut v posledních letech snižoval jen velmi málo.

Máme tu tedy opravdu značný propad hodnoty, který může být i vyšší, pokud se podíváte po starších či více jetých autech, popř. níže postavené variantě GLB 180d, která 116 koní páruje pouze s pohonem předních kol. Dynamicky neodzbrojí, v případě tažení přívěsů pak zvládne maximálně 1,6 tuny místo dvou tun verze 200d 4Matic, jenže stojí ještě o 150 až 200 tisíc míň. Bavíme se najednou o vozu za cenu lepší Škody Scala.

Auto jinak platí za spolehlivé a ani TÜV u něj zatím neidentifikuje žádné zásadní chronické nedostatky (což ale může být i dílem neexistence opravdu starých a minima hodně jetých vozů). Za problém jsou obecně označované vyšší servisní náklady, a tak lze doporučit vozy s platnou prodlouženou zárukou a stále platným předplaceným servisem. Obojí je přenositelné a může vám ušetřit řadu výdajů.

Důvodem, proč onu záruku chtít, je také skutečnost, že GLB se vyrábí v Mexiku a Číně. Ani jedna továrna ale neplatí za ty nejostřejší tužky v penále třícípé hvězdy. Kvalitativně majitelé mluví o různých spárách mezi panely karoserie, stejně jako o promáčklinách či odlupujících se částech, ať již vnitřních nebo vnějších. Mercedes na kritiku zareagoval, ovšem až po dvou letech. Do té doby je třeba počítat s proměnlivou kvalitou, v případě výběru tedy skutečně prověřte každý detail.

Jinak nicméně na vůz míří chvála. Dieselový dvoulitr je pro SUV ideální pohonnou jednotkou, zvláště v kombinaci s pohonem všech kol. Vypravit se tak můžete i do terénu, kde zvládnete obstát rovněž s ohledem na 18- a 18,3stupňové nájezdové úhly vpředu a vzadu. Pokud pak zůstanete jen na silnici, připravte se na méně než 6litrovou spotřebu, a to navzdory skutečnosti, že součástí paketu AMG jsou také masivní 19palcová litá kola.

Aktuálně tak lze GLB doporučit. Ačkoli je místo původu tohoto modelu zdrojem problémů, ceny to víc než vynahrazují. Chápeme tak, pokud se do bazarů pro tohle auto vydáte, coby ojetina působí jako smysluplná volba.

Dieselové GLB představuje ideál svého druhu, již za nějakých 750 tisíc korun můžete počítat jak s dobrou výbavou, tak se slušným poměrem výkonu a spotřeby v hávu pár let starých vozů s omezenými nájezdy. V případě kvality ovšem musíte mít trochu štěstí nebo sáhnout po později vyrobených autech. Foto: Mercedes-Benz

Zdroje: Auto Bild, TÜV

Petr Prokopec

