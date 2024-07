Elektromobily teprve čeká krvavá cenová lázeň. Pokud chcete koupit levně, počkejte na příští rok, radí experti včera | Petr Prokopec

Foto: Škoda Auto

Zájem o bateriová auta je stále vlažnější, zatímco jejich nabídka se neustále rozšiřuje. Navíc neutuchá ani vývoj, dealeři tak začínají mít plné sklady aut, která jinak než se slevou prodat nepůjde. A situace má dál gradovat.

Elektromobilům se letos prodejně nedaří. Jejich registrace tedy na některých místech stále rostou, ovšem jen mírným tempem, které obvykle neodpovídá ani tempu růstu celého trhu. Jejich podíl na celkovém odbytu tedy klesá, což je přesným opakem toho, co se touto dobou podle některých mělo dít.

Stojí za tím hned několik důvodů, tím hlavním je ale neschopnost těchto aut oslovit masového kupce rozumným poměrem hodnoty a ceny. Na uspokojení té skupiny zákazníků, která toužila objevit něco nového a měla na to, už z velké části došlo. Dotace, které měnily alespoň vnímání jinak stejné reality, postupně vysychají. A na poli poklesu cen ani technického vývoje nedochází k až takovým posunům, jak bylo avizováno. Z už prodaných aut se stávají ekonomické sebevraždy svého druhu, majitelé se už teď potýkají s limity elektrické sítě a na dohled jsou i problémy s dostatkem elektřiny jako takové.

Pořád tedy zůstává nezodpovězenou otázkou, jestli se elektrický pohon vůbec někdy vyrovná tomu spalovacímu. Teď je ale jisté, že mu navzdory umělým výhodám pro ten první a stejně umělému znevýhodňování toho druhého v současnosti pořád nesahá ani po kotníky. Proč by se tedy masy měly dobrovolně vydávat směrem k elektřině? Chce to několik technologických průlomů v krátkém sledu, aby se elektromobilita stala tím řešením, kterým chce být.

Spíš než na růžích mají tedy aktuálně elektromobily ustálo na trní. A líp hned tak nebude. I když už teď tyto vozy kvůli nezájmu padají na ceně, což mj. negativně ovlivňuje zmíněné zůstatkové hodnoty dříve prodaných aut, nůžky mezi nabídkou a poptávkou se mají dál rozevírat, jak varují experti oslovení kolegy z Focusu. Není tedy moudré si elektromobil kupovat teď, protože ho jednak půjde koupit levněji, jednak utrpíte o to větší ztrátu hodnoty.

Citovaní zájemcům o bateriový pohon radí, aby se svou koupí počkali do příštího roku. Situace, jaká je spojena s prvním letošním pololetím, totiž v tom druhém bude jen eskalovat. Vývoj trhu ovlivní hlavně tři faktory.

Tím prvním jsou narvané sklady dealerů, které je třeba vyprázdnit. A něco takového se obvykle dá udělat jen s pomocí slev. Dalším faktorem je technologický pokrok, který sice není tak velký, jak by bylo záhodno, pořád je ale dost velký na to, aby neexistovalo nic staršího než včerejší elektromobil - řečeno parafrází klasického rčení. U takového vozu lze totiž čekat nižší dobíjecí výkon i horší baterie, a tedy i nižší dojezd. Některým lidem to bude stačit, proto již vyhlížejí vrácené leasingy. Jenže i tahle auta zasáhne o to větší pokles hodnoty.

To dál roztočí spirálu slev, neboť výrobci potřebují, abyste kupovali auta nová a právě u nich, neboť jen tak mohou snížit své flotilové emise, které by bez prodaných elektromobilů budou tak velké, že by platili vysoké pokuty EU, takže ke slevám mají dvojí motivaci. To ale znovu znehodnotí dříve prodané zboží, a tak stále dokola - je to skutečně spirála, která se ne a ne zastavit.

To dohromady vysvětluje třetí faktor, a to stále větší zahlcení trhu. Aut je v prodeji i v oběhu příliš mnoho vzhledem k tomu, jaká poptávka po nich panuje. Proto také poklesy cen pokračují a pokračují, auta přesto nejsou levná a jejich kupci přesto nejsou šťastní. Jednou se vše zastavit musí, ale kde? Zatím se nezdá, že bychom se takovému bodu blížili.

Zájemci o elektromobily si tak budou moci vybírat a diktovat, přesto zůstává otázkou, zda takové auto budou nakonec chtít. Víme o lidech, kteří by jej nebrali ani zadarmo, prostě pro ně nic neřeší, potřebují flexibilnější automobil. Čím víc zákazníků tohle zjistí, tím horší situace pro elektrická auta bude.

Škoda Enyaq je jedním z těch vozů, které brutálně ztrácí na ceně, ve srovnání se spalovacími auty jde o úplně jiný svět. Tento trend bude pokračovat, zejména u vozů už prodaných, tedy skladových, zánovních a ojetých. Foto: Škoda Auto

Zdroj: Focus

Petr Prokopec

