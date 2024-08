EU chce milionům majitelů moderních dieselů zakázat používat jejich aut ještě letos, Německo je ostře proti před 5 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Jiří Kaloč, Autoforum.cz

Umožnit provozování jakkoli staršího auta, pakliže plní normy odpovídající době jeho uvedení na trh, je klíčovým logickým principem respektovaným od samého počátku automobilismu. EU ho nyní chce oklikou zvrátit, německý ministr dopravy před tím důrazně varuje.

Vypadá to jako poplašná zpráva, jako jeden z těch internetových nesmyslů šířených bez rozmyslu panikařícími lidmi, kterých se potenciálně dotýká, bohužel ale nejde o nic takového. Jak informuje Bild i tisková agentura dpa, německý ministr dopravy Volker Wissing v dopise adresovaném Evropské komisi varuje před snahou EU vyřadit miliony relativně moderních dieselových aut z provozu docela absurdním právním konstruktem.

Jak uvádí Bild, důvodem jsou aktuálně projednávané případy u Evropského soudního dvora (konkrétně jde o kauzy C-251/23 a C-308/23, detaily si můžete projít v odkazovaných PDF), který se mimo jiné zabývá legálnosti tzv. termálních oken, ve kterých spalovací motory nemusí plnit emisní normy. Je to standardní a mnohokrát probíraná věc, ve které se i soudy nejednou postavily na stranu technické racionality. ESD ale nyní naznačil, že v této věci vynese v listopadu rozhodnutí, které by mělo za následek nechválení řady starších dieselových aut pro provoz na silnicích.

Právě před takovým důsledkem Wissing varuje v dopisu, který sice v plném znění nebyl zveřejněn, Bild i další německá média jej ale mohla vidět. V čem přesně je problém? Výsledkem rozhodnutí ESD má zatím nejasným právním konstruktem dojít ke zpětné aplikaci části pravidel platných pro později homologované vozy i na starší automobily. Podobná retroaktivita by byla zásadním porušením už víc než 100 let platného principu, že auto musí plnit pravidla platná jen v době svého uvedení na trh a pak může být dále provozováno po libovolně dlouhou dobu. Je to logické a už omezená životnost aut v kombinaci s neustálou evolucí se stará o to, že dříve vyrobených vozů zůstává na silnici hrstka a neexistuje racionální důvod se jimi zabývat. Tady se ale nebavíme o žádných veteránech.

V kostce jde o následující:

EU trvá na tom - a cestou rozhodnutí ESD to chce ustanovit -, aby schvalovací kritéria platná v době uvedení aut plnících normy Euro 5 (auta v provozu nejpozději od roku 2009) a Euro 6 (auta v provozu nejpozději od roku 2014) plnila sice stále stejné limity, ovšem nikoli v rámci dobového testovacího cyklu (NEDC), ale v rámci toho novějšího a stále platného (WLTP). Místo ryze laboratorního zkoumání by tak mj. došlo i tzv. RDE test ve skutečném provozu, ve kterém naprostá většina starších aut nemá šanci obstát, prostě pro to nebyla stavěná. A problém je to hlavně pro dieselová auta.

Pokud by se tedy tento pohled na věc stal legálním, registrace prakticky všech aut s naftovými motory Euro 5 a ranými verzemi normy Euro 6 by musela být zrušena. Auta by pak musela být vyřazena z provozu a jejich provoz by byl možný pouze mimo veřejné komunikace.

Už z výše zmíněného je zřejmé, že by se něco takového dotklo spousty moderních aut, třeba Škoda Octavia III, pro mnohé pořád moderní auto, které vstoupilo do prodeje před 11 roky a dominantně se prodávalo ve verzích 2,0 TDI, by náhle nemohlo být provozováno, neboť dříve vyrobené varianty plní právě normu Euro 6 v její původní verzi. Německé ministerstvo dopravy v dopise uvádí, že jen v Německu je stále v provozu 4,3 milionu vozidel s naftovými motory plnícími normu Euro 5 a 3,9 milionu aut s naftovými motory plnícími rané verze Euro 6.

A nejde jen o výkřik do tmy. Ministerstvo dopravy si nechalo vypracovat případovou studii, která detailně popisuje, proč je prakticky nemožné, aby starší dieselová vozidla prošla schválením podle novějších kritérií: „NEDC simuluje jízdní cyklus po studeném startu, a tak bere v úvahu zahřívací fáze motoru, počínaje simulovanou jízdou v městské oblasti, po níž následuje krátký mimoměstský a dálniční úsek. Mezní hodnoty jsou uplatňovány jako průměr na ujetou vzdálenost 11 kilometrů, příslušná mezní hodnota tedy nemusí být v NEDC dodržena v každé situaci, jedná se o průměrnou hodnotu, protože dochází ke kolísání vlivem přirozených fyzikálních procesů v rámci cyklu. Například motor se chová jinak na dálnici než při městských jízdách z fyzikálních důvodů. Komise nyní zaujala opačný názor a uvádí, že limitní hodnoty škodlivin mají platit i mimo provozní a environmentální podmínky NEDC a pro každý moment každé jízdní situace,“ stojí v materiálech ministerstva.

Něco takového by starší vozy skutečně „dostalo”, je rozumně technicky nemožné dostat je do těchto mezí zpětně. Aby Německo zabránilo situaci, kterou označuje za „katastrofu” z politického i organizačního hlediska, požaduje Wissing ještě před listopadovým verdiktem jasné stanovisko EU, že nebude zpětně uplatňovat části nových emisní předpisů na vozidla, která prošla schválením podle předpisů starších.

Wissingova strana FDP k tomuto kroku vydala vlastní komentář, ve kterém ostře kritizuje zejména Ursulu von der Leyen za její snahu dostat ze silnic spalovací auta jakýmikoli prostředky: „Evropská komise svými nezodpovědnými postoji vyvlastňuje nejméně osm milionů německých majitelů naftových aut. Odborníci i odpovědní politici se vždy shodli na tom, že musí být definovány testovací scénáře, ve kterých musí být dodrženy limitní hodnoty. Ale rozhodně ne tak, že bude zpětně vyžadováno plnění norem za okolností, které nebyly v době uvedení aut na trh ani známy,” uvádí FDP.

Proti takovému záměru vystoupil i německý autoklub ADAC a naléhavě po EU požaduje vyjasnění celé věci tak, aby se předešlo další nejistotě mezi spotřebiteli. Dotčená vozidla byla podle ADACu v době uvedení do provozu řádně homologována a „pozdější změny postupu měření pro typové schválení vozidla” považuje autoklub za „legálně absurdní“. Nevidíme to jinak, ale upřímně: Kolika nesmyslů, které jsme dříve považovali za nepředstavitelné, jsme se od EU nakonec dočkali?

Ani auto jako Škoda Octavia III 2,0 TDI ze začátku výroby by před novinkou EU neobstálo, provozovat ho legálně na silnicích by bylo nemožné. Uvidíme, co se z této věci nakonec vyklube. Foto: Jiří Kaloč, Autoforum.cz

Zdroje: Bild, Tagesschau, dpa, EUR-Lex, ADAC, FDP

