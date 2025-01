Expert se rozhodl testem vyřešit debatu, zda při jízdě po sněhu a ledu lépe fungují více anebo méně nahuštěné pneu včera | Petr Prokopec

Je to věc, o které se řidiči často přou, a oba tábory mají svůj díl pravdy - podle jedněch přichází s nižším tlakem vyšší styčná plocha, a tady přilnavost, podle druhých se s vyšším pneumatiky lépe zařezávají do povrchu. Co ale nakonec převáží a bere bank?

Během letošních Vánoc jsem měl půjčené současné Mitsubishi Colt. A přiznám se, že už dlouho jsem si tak nezanadával. Jakkoliv jadrná ale nemířila na konto samotného vozu, nýbrž jeho obutí. Pneumatiky Nokian Snowproof totiž možná sice mají nízký valivý odpor, což by mělo přispívat k nízké spotřebě hybridního pohonu, jenže to je asi to jediné pozitivum, které s nimi lze spojit. Jakkoli totiž na suchu ještě nemáte důvod mračit čelo, s mokrem se začíná pojit značná nejistota přední nápravy.

Není to ale nic proti tomu, když teploty padnou pod bod mrazu a vozovky pokryje led či sníh. V jednom horském průsmyku jsem totiž dokonce vystoupil, abych se podíval, jestli náhodou nemám stále ještě nasazené letní obutí - tak moc problematické tyto pneumatiky jsou. A jelikož Colt máme zapůjčený na delší dobu, má podobné zážitky i zbytek redakce. Když jsem tedy přesedl do rodinné Kie Ceed obuté do Continentalů WinterContact, nebyl problém parkovat korejský kombík do řady aut přes ručku - tak moc jsou pro změnu tyto pneumatiky čitelné a dají vám vědět, co se pod nimi děje.

Rozdíly mezi jednotlivými typy tedy mohou být ohromné, proto rozhodně věnujte zvýšenou pozornost všem možným srovnávacím testům. Přičemž výsledky následně jen dejte do souladu s podmínkami, kterým po většinu zimy čelíte. Pokud tedy sice počítáte s pádem teplot, ovšem vozovka je ve vašem bydlišti zasněžená třikrát čtyřikrát za sezónu, je třeba klást důraz na chování na suchu. Kdo oproti tomu žije v horách, kde často zapadnou i sněžné pluhy, ten logicky musí volit jinak. A všichni si mohou za určitých podmínek pomoci kompresorem.

Jonathan Benson z Tyre Reviews se totiž ve svém posledním srovnání nevěnuje pozornost jednotlivým typům pneumatik. Místo toho sáhnul po několika kusech Pirelli CinturAuto, u kterých se lišil plnící tlak. Mezi řidiči se totiž už věky diskutuje o tom, jaký tlak je pro zimní obutí nejlepší. Zastánci nižšího tlaku argumentují tím, že plášť se tak více roztáhne, načež získají lepší přilnavost díky vyšší styčné ploše. Jejich oponenti oproti tomu uvádí, že při vyšším tlaku je skrze užší pneumatiku navýšen tlak na vozovku, čímž též může dojít na zvýšení přilnavosti, zejména pak za určitých podmínek.

A na obojím něco je - teorii za větší styčnou plochu snad nemusíme nikomu vysvětlovat, nejsme v první třídě, relevantnost druhého zmíněného faktoru vám potvrdí pohled na uzoučké pneumatiky silných rallyových speciálů létajících po erzetách zimních soutěží. Minimálně v hlubokém sněhu bude tento přístup fungovat zcela nesporně, užší pneu se do něj doslova zařízne.

Přímo Benson se rozhodl, že obutí otestuje jak na čerstvém (ale nikoli hlubokém) sněhu, tak na ledu. Přičemž podstatný nebyl jen čas na kolo, ale také akcelerace a brzdění. V případě prašanu přitom pneumatika nahustěná na 50 psi neboli 3,45 baru potřebovala na objetí testovacího areálu 82,1 sekundy, zatímco v případě 10 psi (0,69 baru) šlo o 78,1 sekundy. Nižší plnicí tlak se tedy projevil příznivě, a to v případě zrychlení z 5 na 35 km/h, které zabralo 4,69 sekundy vůči 5,65 sekundách při 50 psi. Podobné výsledky jsou pak vlastně spojené rovněž s decelerací.

Jakmile ale došlo na jízdu na ledu, potvrdilo se jediné - tedy že tento povrch je absolutně nepředvídatelný. V rámci akcelerace totiž na tom pneumatiky byly nejlépe při tlaku 30 psi neboli 2,07 baru, zatímco nejhorší výsledek byl spojen s 10 psi. Jakmile ale došlo na brzdění, bylo tomu přesně naopak - nejlepší výsledek byl spojen s nejnižším tlakem, nejhorší pak s prostředním. Proč tomu tak bylo, nehodlá spekulovat ani Benson. Dodává však, že upuštění až na 10 psi nedoporučuje kvůli vyššímu riziku poškození.

Je navíc třeba zmínit, že jakkoli nižší tlak lépe bojuje se sněhem (a občas i s ledem), po najetí zpátky na suchou vozovku, kde se již pohybujete mnohem vyššími rychlostmi, je velmi nevhodný. A právě proto by ve vašem voze neměl během zimy chybět kompresor, se kterým upuštěnou pneumatiku znovu dohustíte na výrobce doporučovaný stav. Mějte však na paměti, že pokud u toho bude levné, a tedy velmi pravděpodobně méně kvalitní obutí, nejspíš vám v limitních situacích nepomůže nic.

Jonathan Benson při testu použil pneumatiky Pirelli CinturAuto Winter. Ty nedávno vyzkoušel i německý autoklub ADAC, který v případě rozměru 215/55 R17 přišel vcelku pozitivním hodnocením. U ráfků o velikosti 205/88 R16 šlo ale kupodivu o druhý nejhorší typ. Správný výběr zimního obutí tedy může být velká věda. Foto: Pirelli

