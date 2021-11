Experti prozradili, jak jde i v době čipové krize koupit nové auto hned, myslet lze i na slevu před 5 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Škoda Auto

Z dění posledních měsíců se může zdát, že nová auta došla a pokud o nějaké máte zájem, nezbude než se zařadit na konec dlouhého pořadníku a čekat, až na vás vyjde řada. Může to tak být, ale nemusí, jen je třeba projevit trochu flexibility.

O stávající automobilové krizi si šeptají již i vrabci na střeše. Nedostatek čipů komplikuje život řadě výrobců, ještě hůře je ale prodejcům. Ti dostávají provize až za prodaná a předaná vozidla, nikoliv za ta objednaná. Pokud ovšem nemají z čeho brát, nemají ani jak vydělávat. Přesto je třeba dodat, že i v dnešní době se dá pořídit nový automobil, a to dokonce bez výraznějšího čekání. Jen je třeba se přizpůsobit realitě a v některých ohledech slevit ze svých představ.

„Pokud někdo touží po malém SUV, jakým je třeba Hyundai Tucson, pak mu navrhnu Hyundai i30, které je v podstatě stejně velké, nicméně jde o hatchback. V současné době je tohoto modelu poměrně slušná zásoba, protože ještě před příchodem pandemie se zákazníci od tohoto karosářského stylu začali odvracet. Pár hatchbacků tedy k mání je,“ sdělil magazínu Drive jeden z prodejců korejské značky pod podmínkou anonymity. Podobně pak zareagoval jeho kolega od Kie, který zájemce o Sportage též odkazuje na srovnatelný hatchback.

Ke obdobné strategii se uchylují i dealeři dalších značek. „Pokud lidé chtějí hybridní Corollu nebo hybridní RAV4, které jsou vyprodané na měsíce dopředu, snažíme se jim nabídnout čistě spalovací provedení, které je snáze k dostání, zvláště pokud netrvají na barvě či výbavě. Stejně tak platí, že pokud nemáme k dispozici Yaris Cross, nabídneme jim základní Yaris. Nicméně každý dealer dělá totéž, načež začínají být vyprodané zásoby dalších a dalších modelů,“ uvedl jeden z prodejců Toyoty.

Bavíme se v tomto případě o Austrálii, situace na českém trhu ale není jiná. V posledních měsících jsme asistovali u několika nákupů nových aut a nabídka stále není nulová, jen i zde je zkrátka třeba kompromisů. Pokud budete trvat na konkrétní motorizaci, výbavě a barvě, máte smůlu a můžete se jít postavit na konec fronty. To je fakt. A je třeba dodat, že v takové chvíli na vás může vyjít řada klidně až na konci příštího roku, a to dokonce i ve chvíli, kdy zatoužíte třeba po specifické Škodě Fabia či Octavia.

Oba modely mladoboleslavské automobilky nicméně můžete pořídit ihned, stačí se podívat na skladové vozy - i takové existují. Logicky to nejsou nejžádanější verze, pořád na vás ale zbude obstojná nabídka, jež v případě Octavie zahrnuje 246 exemplářů, v případě Fabie jich nabídne dokonce 334. Mnohé lze navíc pořídit dokonce se slevou, jde totiž o dealerské předváděcí vozy nebo výstavní vozy. A proč se jim bránit? Více bychom se bránili ročnímu čekání.

Ve finále lze tedy říci, že nová auta jsou, což je ostatně vidět i na globálních číslech. Například Jaguar Land Rover si stěžuje na problémy způsobené nedostatkem čipů a že kvůli nim drží nevyřízené objednávky na 128 tisíc aut. Současně ale uvádí, že dealeři mají na skladech 20 tisíc a sama automobilka 27 tisíc aut. To je 47 tisíc vozů, které by pokryly více jak třetinu oněch objednávek, kdyby se pochopitelně překrývaly s těmi, co lidé chtějí. Pokud ale slevíte z části představ, můžete pořád po oněch existujících autech sáhnout a mít je prakticky hned. Dealeři se v dnešní době obvykle ani nebrání výměně vlastních skladových zásob, pokud mají pocit, že tím spíše vyjdou vstříc svým zákazníkům nebo „podojí” aspoň konkurenčního dealera.

Cesty tedy existují, je ale třeba dodat, že jednat musíte rychle, neboť odpoledne situace může vypadat docela jinak než ráno. Koneckonců ani takových rohlíků není nikdy v obchodě neomezené množství a pokud dojdou, nemáte co jíst jen pokud budete trvat na rohlíku. Housky nebo chleba nezřídka k dispozici ještě bývají.

Stávající nedostatek čipů sice sráží výrobce na kolena, nová auta ovšem stále můžete pořídit bez čekání. A dokonce i se slevou, jak dokládá pohled třeba na skladové vozy Škody. Taková Octavia RS 2,0 TSI je totiž momentálně k mání v 21 kusech, vybrat si tak můžete i barvu či karosářský styl. Ilustrační foto: Škoda Auto

Zdroje: Drive, Škoda Auto, Jaguar Land Rover

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.