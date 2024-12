Už i „električtí Hujeři” kapitulovali a uznávají: Ježdění elektrickým autem je podstatně dražší než s benzinovým včera | Petr Miler

/ Foto: Škoda Auto

A to prosím v zemi plné umělých podpor od dotací po slevy na dani za situace, kdy výpočtu nákladů na provoz elektromobilů zametáte cestu dohladka. Prostě to nevychází a hlavní viník je veskrze tradiční - masivní ztráta hodnoty daná zejména přemírou nezájmu na trhu ojetin.

Kritické myšlení se dnes nenosí. Tedy vlastně nosí, ale jen směrem k tomu, co je „oficiální zlo”. Jakmile je něco označeno za „oficiální dobro”, je rázem každý, kdo narušuje tou či onou zájmovou skupinou vytvářenou iluzi, označován za cokoli od dezinformátora po svini bez ohledu na to, že by bylo zkoumáno, proč a na základě čeho to vlastně říká. Fráze „nehodící se škrtněte” dostala v moderní informační společnosti zcela nový rozměr.

Vlastně se tedy nezlobíme na ty, kteří této atmosféře podlehli a informace si neroztřiďují podle toho, co tyto informace říkají, ale kdo je říká. Někteří tedy jistě budou mít dál pocit, že když soustavně - třebaže vždy na základě zcela objektivních dat - tvrdíme, že ježdění s elektrickým autem je totální ekonomický provar zejména kvůli masivní ztrátě hodnoty těchto vozů, nebudou tomu věřit. Pro takové tu máme dnešní zprávu - potvrzení téhož od lidí, kteří jinak za elektromobily horují. A kteří léta dělají maximum pro to, „aby to vyšlo”, letos už to ale prostě nevyšlo ani jim.

Jde o nizozemskou ANWB, pro neznalé takový lokální ADAC. Formálně si tato organizace říká Koninklijke Nederlandse Toeristenbond, tedy Královská nizozemské turistické sdružení, což úplně nekoresponduje s onou zkratkou, která vychází ze jména Algemene Nederlandse Wielrijdersbond, neboť původně šlo o cyklistický svaz, který se změnil spíš v motoristický, ale dál se zastřešuje jako všeobecně turistický. A pokud už sedáte ke klávesnici s tím, že jsme si vybrali data nějakého „random spolku” a děláme z toho dalekosáhlé závěry, pro neznalé dodám, že v Nizozemsku trávím asi polovinu života. A dobře vím, že ANWB není žádný „random spolek”, ale významná asociace s asi 5 miliony členů, která je členem FIA. Je to prostě „ten oficiální klub”.

Takové organizace obvykle nevystupují proti elektrické mobilitě, drží se hlavní politické linie, kterou lze v Nizozemsku zastřešit slovy „všechno elektrické do pár let”. Ani současná skeptičtější vláda tomu nakonec výslovně neodporuje. Právě ANWB pak každý rok zpracovává tzv. Electric Driving Monitor, na základě kterého hodnotí výhodnost používání elektrických aut v zemi. A ten letošní pro elektromobily dobře nevyšel.

ANWB jasně konstatuje, že ježdění elektromobilem je dnes v zemi tulipánů „podstatně” dražší než s benzinovým autem (diesely dnes hrají v Nizozemsku zcela podružnou roli, kvůli daňovému zatížení jsou to auta už jen pro bohaté). ANWB přitom jako vždy udělalo maximum pro to, aby elektromobilitě zametlo cestu, a tak třeba náklady na „palivo” označuje za nižší, protože kalkuluje s levnějším domácím dobíjením trvajícím hodiny a hodiny či složitými konstrukty skrze vlastní výrobu energie přes solární panely. Pokud ale zahrnete všechny náklady, i s podobnými ohnutími ve prospěch preferovaného řešení, je situace opačná.

Pokud tedy ANWB započítá také pojištění, silniční daň, náklady údržbu, pneumatiky apod. a především ztrátu hodnoty alias odpisy, karta se obrací. V takovém případě stojí i podle těchto dat jeden ujetý kilometr v elektromobilu téměř 76 eurocentů (něco málo přes 19 Kč), což je o citelných 9 centů (asi 2,30 Kč) na kilometr víc ve srovnání s benzinovým autem. A realita s jakýmikoli skutečnějšími proměnnými (vyšší podíl „rychlého” dobíjení apod.) bude jen horší.

Výpočty počítají s pořizovací cenou auta 46 000 Eur (1,15 milionu Kč), se kterým najedete 15 tisíc km ročně během 4 let. S čímkoli dražším bude situace jen a jen horší, třeba Porsche Taycan majitele vyloženě ruinuje. Ani naprosto obyčejná auta ale z tohoto srovnání nevychází dobře: „Elektrický Fiat 500, který před třemi lety stál téměř 40 tisíc Eur, má nyní při prodeji hodnotu pouhých 17 tisíc. Populární Tesla Model 3, která před čtyřmi lety stála 51 tisíc, je nyní na prodej za méně než 20 000 Eur,” konstatuje asociace.

Novějším faktorem je silniční daň alias daň z motorových vozidel, od které byly elektromobily v zemi dosud osvobozeny. Nyní budou zatíženy polovinou obvyklé sazby, což do jejich provozní výhodnosti zapichuje další menší vidle, spíš vidličky. Sazba navíc poroste - na 75 procent v roce 2026 a na 100 procent od roku 2030. Pořád jsou tu tedy umělé výhody, které zejména dramaticky zdražují spalovací auta, jen jich ubývá a roky ubývat bude, přesto už teď označuje ANWB provoz elektrických aut za „podstatně” dražší.

Takže co k tomu řekne asociace, která se má bít za řidiče, kteří i dnes dominantně (asi dvě třetiny) kupují a ještě mnohem dominantněji (elektromobilů je v zemi registrováno pořád jen 571 tisíc) provozují spalovací auta? Že by konstatovala něco jako: „Aha, tak z provozu elektromobilů se stal přesně ten drahý špás, před kterým někteří roky varovali, a to dokonce už ve chvíli, kdy je dotujeme horem dolem, lepší bude koupit spalovací vůz?” Ale co vás nemá, tohle „električtí Hujeři” nedělají - ani oni sice nemohou popřít realitu, spíš než za přizpůsobení se právě té přece mohou horovat za její nové ohýbání.

Šéfka AMWB Marga de Jager k věci na jednu stranu realisticky říká, že „elektromobily ztrácí hodnotu rychleji, než se původně očekávalo, a určitě rychleji než benzínová auta, což je v kombinaci s daní z motorových vozidel činí dražšími”. Ale jejím cílem je vrátit staré nebo zavést nové podpory, varuje tedy před tím, že vláda omezuje podporu pro elektromobily „příliš rychle”. Marga de J. pokračuje: „Prosadili jsme slevu na silniční dani (...), ale vláda učinila i jiná rozhodnutí, která poškodí sektor mobility. To udržitelnosti nepomáhá.”

Takže problém není neefektivní auto, problém je vláda. A to je obzvlášť hořká komedie, neboť elektromobily mají v Nizozemsku jedny z největších umělých podpor v Evropě, které jsou sotva omezovány - placení nepatrné části silniční daně (např. s VW ID.3 to bude příští rok asi 6 tisíc Kč za 12 měsíců, to něco mění?) a možné zrušení některých přímých, v zemi beztak celkem nevýznamných dotací, to bude tak vše, co se v dohledné době odehraje. A to má překreslit mapu? To je třeba brzdit?

Je to jen jedno velké podtržení absurdity situace, která v této oblasti panuje. A ve výsledku akorát připomíná, jak dál jsem neefektivním ekonomicky elektrická auta jsou - už ani veškerá podpora v Nizozemsku a veškerá snaha ANVB vybrat vítěze dnes nestačí k tomu, aby nepředstavovala ekonomicky problematickou volbu. A lépe opravdu nebude, ani sdružení nepředpokládá, že by se situace v následujícím roce mohla stát jakkoli zlepšit. Asi čas přidat si mezi šiřitele „nesprávných interpretací reality” další zdroj, že?

Vtipná je také reakce některých Nizozemců, samozřejmě z té „správné” strany barikády. Ti dokonce pohled ANWB označují za lehce zavádějící, neboť si přece mohou koupit ojeté elektrické auto, kde si ztrátu hodnoty „vyžral” někdo jiný a heuréka! Jednak je to jakousi makrooptikou jedno, prostě se tlačí neefektivní řešení a někdo na to doplatí víc a jiný míň. Ale i kdyby se někdo soustředil skutečně jen na sebe, ani tady to pro elektromobily podle jiných dat nevychází dobře. Ale to bude asi taky špatný zdroj, předem určený vítěz přece nemůže prohrát...

Ani Enyaq už se ani v Nizozemsku nevyplatí, co teprve u nás... Nic to ale samozřejmě nezmění na tom, že „budoucnost je elektrická”, protože je, řekli to „ti správní” lidé a trvají na tom. Foto: Škoda Auto

Zdroj: ANWB

Petr Miler

