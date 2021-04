Dvě v Česku populární ojetá SUV dokazují, že starší auto může být kvalitnější než nové před 3 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Hyundai

Podobná tvrzení se tradují, zdaleka ne vždy jim ale čas dá zapravdu. V tomto případě je to jinak, starší vůz je na tom se spolehlivostí o tolik lépe, že vám velmi pravděpodobně způsobí menší bolení hlavy než novější.

V září loňského roku korejská automobilka představila Hyundai Tucson čtvrté generace, které zaujalo hlavně neobvykle stylizovanou přídí s „neviditelnými” světlomety. Značka je zasadila do čelní masky, ve které se „zviditelní” až ve chvíli, kdy vůz nastartujete. Kromě toho dorazila plug-in hybridní i prodloužená verze, jakkoliv třeba o té si Evropa může nechat zdát. Stejně tak může být nový Tucson pouhým snem pro řadu zákazníků, neboť k mání je až od 530 tisíc korun, což není zrovna láce.

Nicméně pokud zamíříte na trh s ojetými vozy, můžete pořádně ušetřit. Druhá generace korejského SUV, které se v Evropě prodávalo jako ix35, je momentálně v obstojném stavu k mání od zhruba 60 tisíc korun. Na tu třetí, která se již vrátila ke globálnímu označení Tucson, je sice třeba trojnásobek, ovšem nabídne modernější vzhled i výkonnější a méně žíznivé motory. Informací k této dvojici nicméně máme více - pokud tedy chystáte koupi, jste na správném místě.

Začneme u druhé generace, s níž je spojena kritika směřující hlavně na zaolejované spojky a hluk opotřebovaných ložisek. Občas také dochází na poruchu startéru, selhání ABS a poškození turbodmychadla u dvoulitrového turbodieselu. Vyměnit je docela často nutné přední i zadní světlomety. To naštěstí nebude takový náklad jako v případě novinky, kde to bude znamenat položku ve výši nejméně vysokých desítek tisíc korun.

Problémy jsou spojené rovněž s podvozkem, mimo to se zde již začíná výrazně projevovat koroze. Nesmíme totiž zapomínat, že ix35 dorazilo již v roce 2009. Nástupce, tedy Tucson, se ukázal o šest let později, a na podobný nešvar netrpí. V případě světel již to ale neplatí, opět jsou problematická, zvýšenou pozornosti při koupi pak věnujte brzdám včetně té parkovací. Věcí neznámou u Tucsonu jsou naštěstí netěsnosti motoru.

Znamená to tedy, že lze ojetý Tucson/ix35 doporučit? Pokud si nabízený exemplář prohlédnete s expertem, a ideálně ještě na zvedáku, aby byl přístup i k podvozku, pak ano. Korejské SUV totiž sice nemá příliš mnoho chyb, ovšem ty, které u něj lze nalézt, jsou zásadní. A aby toho nebylo málo, v rámci TÜV Reportu je jejich počet nadprůměrný. U tří- až čtyřletých aut tak Tucsonu patří až 112. příčka ze 129, u osmi- až devítíletých aut je to o mnoho lichotivější 69. pozice.

Je tak patrné, že starší auto je mnohem odolnější, neboť je alespoň průměrně spolehlivé, zatímco novější vůz je přes omezený nájezd na chvostu pořadí. Přitom právě pohled s větším odstupem dává obvykle ucelenější obrázek o kvalitě toho kterého vozu.

Hodnocení je ale zajímavé i z jiného důvodu - spřízněná Kia Sportage je na tom lépe, i když pouze v kategorii tří- až čtyřletých aut, respektive osmi- až devítiletých. Ceny tohoto modelu jsou přitom obdobné, a pokud zůstaneme u novějšího vozu, přijde nám přitažlivější i vzhled. Pokud tedy hledáte ojeté korejské SUV, může to být nakonec nejlepší volba.

Druhá generace Hyundai Tucson byla v Evropě k mání jako ix35. Mezi nejstaršími ojetinami na tom není až tak úplně zle, výčet problémů navíc není nejširší. Nicméně v čemu SUV selhává, v tom selhává zásadně. Foto: Hyundai



Třetí generace patří mezi nejmladšími vozy mezi nejhůře hodnocená auta dle TÜV Reportu. Podobně je na tom sice i Škoda Superb či VW Passat, tyto vozy nicméně mají na kontě dvojnásobný nájezd. Foto: Hyundai

Zdroje: Auto Bild, TÜV

Petr Prokopec