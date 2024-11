Jaká je skutečná spotřeba a dojezd elektrických aut? Němci už jich vyzkoušeli 116, mizérie je to skoro pokaždé včera | Petr Miler

/ Foto: Škoda Auto

Slibem nezarmoutíš, říká se. Máme ale pocit, že kupci elektrických aut planými sliby automobilek zarmouceni budou, pokud si jejich vozy skutečně koupí. Stačí pouhý reálný testovací okruh Auto Bildu, aby se ukázalo, jak moc jsou jejich slova o dojezdu či spotřebě vzdálená od skutečného světa.

Udávaná spotřeba aut měla s realitou vždy společné jen jedno - nic. Neříkáme, že za údaje uváděné automobilkami nejde jezdit nikdy a nijak, k obvyklému využití auta to ale má velmi daleko. Vzali jsme to coby řidiči už dávno jako fakt, jako jakousi srovnávací laťku a smířili se s tím, že realita bude v praxi vždy o pár desítek procent jinde.

Tohle platí bez ohledu na typu pohonu auta, přesto je u elektromobilů situace zásadně odlišná. Proč? Protože baterie, chce se říci stručně. Ve spalovacím autě totiž máte 50-, 60-, 70- i vícelitrovou nádrž paliva, kterou doplníte během pár minut. Může vás tedy mrzet, že místo za 5 litrů jedete třeba za 6 nebo 7, utracené peníze navíc jsou ale vše, co vás v tu chvíli může trápit. U elektrických aut je to jiná.

Dnes pořád nadstandardní baterie s kapacitou okolo 80 kWh jsou totiž ekvivalentem asi jen 20litrové nádrže na naftu, kterou navíc nedoplníte rychleji než za desítky minut. Základní fyzika je tedy stejná, otisk do reálného života ale jiný - když vám elektrické auto bere o desítky procent víc, než čekáte, nedojedete už skoro nikam. A vyřešit to během pár minut také není možné nikdy a nikde. Najednou už nejde jen o peníze, jde také o čas, o pohodlí, někdy i o nervy. A to není fajn.

Abyste to pochopili, musíte s takovým autem vyrazit na silnici a upřímně vám řeknu - nepřeji vám to zažít. Jet s elektromobilem je často jako jet na rezervu v nádrži spalovacího auta po dálnici. Dojezd vám mizí před očima, naopak se vám před nimi rýsuje potenciálně velký problém v podobě vypotřebování veškeré dostupné energie. Proto má smysl reálnou spotřebu elektrických aut a jejich reálný dojezd sledovat, neboť s ní život s elektromobilem najednou znamená docela jiný svět, než je ten, který malují automobilky.

Dokazuje to i čerstvý přehled všech naměřených spotřeb resp. vypočítaných dojezdů už 116 elektrických aut, které byly postupně zjištěny v rámci testů Auto Bildu na německých silnicích. Není to žádné drama, v podstatě jen normální slušné ježdění v německém stylu - kolegové všechna testovaná auta vytahují na stejnou 155kilometrovou testovací trasu, která vede z 61 kilometrů po okreskách, z 40 kilometrů po městě a z 54 kilometrů na dálnici, kde se na neomezeném úseku jede chvíli i na maximum. Pak je zjištěn skutečný úbytek energie a ten logicky vydělen počtem najetých kilometrů.

Výsledkem je přehled spotřeb v kWh a teoretických dojezdů v km, který přikládáme. Abychom dali práci kolegů ještě reálnější rozměr, přidali jsme přibližný přepočet na ekvivalent spotřeby nafty na 100 km, protože kWh leckomu mnoho neřeknou. A také výpočet, kolik auto ujede na 70 % kapacity baterie, které automobilky obvykle udávají jako ideální způsob doplňování (10-80 %). Jinak totiž dobíjení trvá moc dlouho, škodí baterii a upřímně - kdo je reálně schopen soustavně využívat jakýkoli zdroj energie od 100 do 0 %?

Výsledky jsou docela mizerné a ukazují, že jakkoli větší auta s jakkoli vyššími ambicemi berou na tomto docela normálním okruhu zásadně víc energie, než automobilky slibují. A když si pak vše dáte do kontextu s jejich kapacitou baterie a ještě spíš s jejich 70 % „disponibilní částí”, zjistíte, že před sebou žádnou plejádu skvělých GT nemáte. Jsou to najednou auta sotva na cestu z Prahy do Brna - jen výjimečně víc, nezřídka ještě míň.

Příklad? Třeba Škoda Enyaq RS na fotkách okolo. Reálně zjištěných 214 km dojezdu ve zmíněné kombinaci na jedno 70% nabití? To vážně není dobré, však se bavíme o autě za 1,65 milionu Kč v základu, se kterým se najednou budete třást, abyste zvládli 200km cestu - ne rychlou, ne akční, ne složitou, ne zimní, ne v plném obsazení, ne s naplno puštěnou klimatizací, nic takového, prostě úplně normální přesun, v zásadě bezproblémový přesun. Cokoli ze zmíněného bude dojezd dál snižovat, někdy i velmi razantně.

Ale podívejte se na kompletní přehled výsledků sami, najdou se nakonec i větší přeborníci…

Přehled reálných spotřeb a dojezdů elektrických aut v testech Auto Bildu

Grafika: Autoforum.cz, Zdroj dat: Auto Bild



Enyaq RS vyšel z reálného testu velmi mizerně, tohle si škodovka za rámeček nedá. Těšit ji o ovšem může, že v tom není zdaleka sama, nepřesvědčivé jsou výsledky téměř všech testovaných aut. Foto: Škoda Auto

Zdroj: Auto Bild

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.