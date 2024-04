Jako nový skomíral ve stínu Škody Octavia, o to zajímavější je rodinný kombík Opelu jako ojetina včera | Petr Prokopec

Tady zas jednou vítězí předsudky, na kterých ovšem můžete profitovat vy. Statisticky jde totiž o spolehlivé a kvalitní auto, na cenách Opelu Astra Sports Tourer páté generace to ovšem není znát.

S pátou generací modelu Astra přišel Opel v roce 2015. Německá automobilka sáhla po platformě D2XX, se kterou je spojeno citelné odlehčení o minimálně 120 a maximálně 200 kilogramů ve srovnání s předchůdcem (to byly časy, kolem roku 2015 byla pro automobilky hmotnost obecně téma). Souběžně s tím byla také o 5 centimetrů krácena délka, Opel však uvedl, že vnitřní prostor naopak vlivem lepšího uspořádání narostl. To doložila i suchá čísla, neboť třeba cestující vpředu měli nově k dispozici o 26 milimetrů více místa pro hlavu a ti vzadu dokonce o 28. Zároveň se o 80 litrů nafouknul zavazadlový prostor.

Astra Sports Tourer pak sice maximálním objemem kufru v podobě 1 630 litrů nepřekonává ani Škodu Octavia Combi, ani Hondu Civic Tourer, hlavně ve srovnání s japonským soupeřem však má na kontě pohlednější design, tedy alespoň z pohledu Evropana. Opel navíc šance na úspěch umocnil příznivou cenovou politikou. Základní jedna-čtyřka se 100 koňmi tak před osmi lety v době příchodu na trh startovala na pouhých 344 900 Kč, což jsou dnes peníze, za které nekoupíte skoro nic.

Ve finále tedy není divu, že pátá generace Opelu Astra získala ocenění Evropské auto roku 2016, kdy německý zástupce překonal Volvo XC90, a to i přes poněkud kontroverzní hlasování švédských zástupců v porotě. Pro značku, která v anketě dříve bodovala prakticky pravidelně, i když často „až“ na druhém či třetím místě, to byl zatím poslední takový úspěch. Následně byla ostatně nejprve převzata Peugeotem a Citroënem, než došlo na sloučení PSA a FCA a zformování koncernu Stellantis.

Astra K, tedy ona pátá generace, je tak vlastně ještě posledním produktem dělajícím pomyslnou tečku za érou General Motors. Nyní na ni můžete narazit v autobazarech, byť ne v takovém množství, jako je tomu u konkurence. Jako nové totiž jak hatchback, tak i kombík z Rüsselsheimu spíše zaostávaly. Nebylo to však vlivem jejich kvality, ta je naopak příkladná. V aktuálním TÜV Reportu se totiž vůz drží v zelených číslech (jinak řečeno v nadprůměru), a to přesto, že má obecně najeto více než soupeři.

Výtečnou spolehlivost potvrzují i naši kolegové z Auto Bildu, kteří se svezli kouskem poprvé zaregistrovaným v únoru 2022. Jde tedy o jeden z posledních smontovaných vozů, s najetými 88 683 kilometry nabízen je za 13 280 Eur (cca 336 tisíc Kč). To na první pohled nevypadá jako málo, nicméně je třeba si uvědomit, že nová Astra K se před dvěma lety prodávala o zhruba 100 tisíc korun dráže než na počátku své životní dráhy. S přihlédnutím ke stáří a tomu, co nabízí, je to docela málo.

Obecně je přitom poukazováno hlavně na problémy s olejem. Stojí za tím větší citlivost rozvodového řemene některých jednotek, pročež je důležité důsledně dodržovat typ maziv doporučovaný Opelem. I tak je ale třeba se připravit hlavně na vyšší spotřebu než u konkurence. Mimo to lze zmínit také horší kvalitu některých materiálů uvnitř, čas od času a hlavně kus od kusu selhávají také multimédia. Výtky směřují i k manuálům, neboť Opel u nich použil nevhodná ložiska.

Na nic z toho kolegové při testu nenarazili, i proto, že jejich vůz byl již po faceliftu z roku 2019, kdy se venkovní partie měnily jen minimálně. Mnohem podstatnější byla v tu chvíli rošáda pod kapotou, neboť původní 1,6litrový turbodiesel byl nahrazen 1,5litrovým. Ten s problematickými rozvody již spojován není, naopak v něm lze dosahovat i méně než 5litrového průměru. I když však sáhnete po verzi se 122 koňmi, rozhodně nepočítejte s dechberoucí dynamikou.

Pokud tedy toužíte po jiném kombíku, než má většina vašich sousedů, jeví se Astra K Sports Tourer jako trefa do černého. I proto, že vedle stejně staré Octavie stojí citelně míň. Nízké jsou navíc i ceny náhradních dílů, tedy až na multimédia a jejich často zamrzající obrazovku. Pokud byste se tedy při kontrole kromě motorového prostoru měli na něco zaměřit, pak je to právě střed palubní desky.

Ojetá Astra Sports Tourer boduje nejen vzhledem, ale i spolehlivostí a cenou. Rozhodně ji tak lze považovat za potenciální hvězdu autobazarů, zatím se jí nestala. Foto: Opel

