Jakými auty jezdí nejstarší řidiči? Ve statistice si bizarní vítězství připsala Škoda

Je výhrou, když oslovujete hlavně starší zákazníky? Anebo je to naopak? To je otázka, na kterou marketéři v automobilovém světě marně hledají jednoznačnou odpověď, tyto modely na každý pád oslovují starší kupce ze všeho nejvíc.

Nejen mezi automobilovými nadšenci se traduje, že některá auta jsou určena spíše pro mladší, jinými pak jezdí převážně starší řidiči. Co je na tom pravdy, ví nejlépe každý sám ze svého okolí, mimo realitu ale není třeba tvrzení, že Audi a BMW mají mladší zákazníky než Mercedes. Nebo že Kia oslovuje mladší publikum víc než Toyota. Některé značky jsou prostě designově i technicky konzervativnější, někdy také mají hlubší kořeny, takže lidé od určitého stáří je do značné míry ignorují.

Faktorů je zkrátka spousta, přičemž některé dávají větší smysl než jiné. Ten poslední zmíněný je docela podstatný, neboť v době, kdy Toyota už mířila na pozici největší automobilky světa, Kia pomalu ani neexistovala. A lidé si během svého života spojí s každou značkou nějaké vnímání - 50letý člověk uvidí po vyřknutí písmen K, I a A obchodníka ve fialovém saku stojícího s katalogy Kie v roce 1994 před Priorem, 25letý člověk uvidí svěží moderní auta s designem Petera Schreyera. Podobné to bude u prémiovek - v době, kdy Mercedes platil za prestižního výrobce jedněch z nejlepších aut světa, Ferdinand Piëch teprve přemýšlel, čím udělat z nepříliš respektovaných vozů bývalého Auto Unionu něco extra. A tohle prostě v myslích spousty lidí nikdy nezměníte.

Jsou to ale všechno jen předpoklady, realita může být jiná. Jak to s průměrným věkem řidičů některých aut skutečně je, se podívali kolegové lidé z Auto Motor und Sportu za pomoci dat získaných od firmy Verivox. Ta zprostředkovává nové pojistné smlouvy na spousty aut u spousty pojišťoven, takže má velmi dobrý přehled o věku hlavních řidičů nespočtu modelů. A z její statistiky vypadla docela pozoruhodná „top 10” modelů s nejstaršími šoféry.

Jak správně poznamenávají němečtí kolegové, bez ohledu na tato data pojišťovny soustavně zjišťují, jak moc velká je mezi seniory obliba SUV. Například u lidí mezi 70 a 79 léty věku jde o naprosto dominantní typ aut, naopak u lidí starých 18 a 29 lety je s oblibou daleko pod průměrem. Také proto tvoří nejoblíbenější auta lidí na 65 let dominantně SUV, nejsou to ale jen ona.

Pro nás je zajímavé, že ve statistice zvítězila Škoda s už nevyráběným modelem Yeti, který je dlouhodobě velmi žádaný u starších lidí. Proč, ví bůh, ale je to tak - podle německých dat je skoro polovině řidičů téhle škodovky přes 65 let, to je extrém svého druhu. Nechytá se už druhý Mercedes třídy B, další tradiční hit mezi důchodci, natož pak auta z chvostu pomyslné „top 10”. Ta oslovují tak staré lidi téměř „jen” z čtvrtiny.

Podívejte se sami na kompletní výsledky v přiložené tabulce, my už jen dodáme, že automobilky samy neví, jestli je dobré slavit v této skupině zákazníků úspěch. Na jednu stranu je marketingovým imperativem oslovovat mladší kupce, u těch se „zaháčkovat” a pak jim něco prodávat celý život. Problém je ale v tom, že tito lidé obvykle nemají peníze na to, aby si vůbec nějaké nové auto koupili. Nová auta si zejména v posledních letech kupují relativně staří a navíc stále starší lidé, o jasnou většinu odbytu nových vozů se mezi zákazníky z řad koncových spotřebitelů starají kupci starší 56 let. Takže k čemu vám je chytat u srdce pětadvacátníky, když v této sféře trhu neprodáte skoro nic?

Další věcí pak je, že i když se u mladých aspoň dobře zapíšete, nikde není psáno, že když někoho v 25 ohromíte krásným sportovním kupé a on si v 50 letech půjde s počínající artrózou konečně něco koupit, tak vám někdejší ohromení k něčemu skutečně bude - takový člověk může znovu skončit u konzervativní značky, která mu nabídne pohodlné vysoké SUV, jehož největší předností je 60litrová nádrž na naftu.

Moudré automobilky tak nad staršími kupci nelámou hůl, živí je. Ostatně právě od nich (a relativně chudnoucí „omladiny”, zákazníci nových aut jsou obecně stále starší) se dnes bere tak vysoká popularita oněch SUV, která jsou i v následujícím žebříčku zastoupena četně. Zbytek tvoří až na Mercedes SLK levná a jednoduchá auta na krátké občasné cesty, i takové vozy u starších lidí vídáme často.

Toto jsou nejoblíbenější auta u starších řidičů podle dat německých pojišťoven. Ze zastoupených modelů není těžké vyčíst jistý vzorec toho, co tito lidé preferují. Grafika: Autoforum.cz, Zdroj dat: Verivox



Jsou to obvykle SUV a/nebo levná, jednoduchá auta. U Škody Yeti se obojí schází, bylo a je to levné a jednoduché SUV, proto je u starších tak moc populární. Škoda by za to mohla být ráda, ale nebyla a Yeti odpískala, Karoq už ve stejných sférách tak moc neboduje. Foto: Jaroslav Vavera, Autoforum.cz

