Když vám do cesty vběhne zvěř, je třeba vyhnout se několika častým chybám 3.10.2020 | Mirek Mazal

/ Foto: Volvo

Dny se zkracují a riziko kolize se zvěří na silnici se citelně zvyšuje. Někdy srážce prostě nezabráníte, jindy se o to ale lze aspoň pokusit. A vždy je třeba postupovat tak, abyste se dostali do ještě větších problémů.

S kratšími dny přichází každým rokem vyšší riziko autonehody. Lidé tráví za volantem více času za šera nebo za úplné tmy a se sníženou viditelností nepříjemných událostí přibývá. Střety se netýkají jen špatně viditelných chodců nebo cyklistů, nejpravděpodobnější je srážka se zvěří, která zejména silnice nižších tříd křižuje až nepříjemně ráda.

Největším nebezpečím jsou cesty vedoucí lesy a poli během západu slunce, který v těchto dnech přichází - a ještě více přicházet bude - už v době, kdy se po silnicích stále pohybuje spousta aut. Řidiči by s tím měli počítat a zejména v rizikových místech, jako jsou silnice procházející lesem, být připraveni reagovat na jakýkoli pohyb u krajnice. Obecně nižší rychlost a větší opatrnost je jedním z možných řešení, funguje ovšem i opak - hluk od rychleji jedoucího auta zvíře vcelku spolehlivě odrazuje. Ať už ale zvolíte jakýkoli přístup, se zvířetem na silnici se setkat stejně můžete, a tak možná přijde vhod pár univerzálních rad, jak se v takové situaci chovat.

Obecně pomůže udržování větší vzdálenosti od vozidla vepředu a ponechání si - v rámci možností daných charakterem silnice - větší mezery od kraje cesty. První případ vám jednak dá větší rozhled, neboť zvířectvo se rádo vydá na cestu hned za autem, které kolem něj projelo. A případně vám dá větší čas reagovat, když srnka, divoké prase nebo cokoli podobného vstoupí do cesty řidiči před vámi. Stejně tak větší odstup zabrání tomu, aby zvíře, které může srazit i řidič před vámi, neskončilo ve vašem čelním skle, což jsou ty nejnepříjemnější okamžiky. Větší odstup od kraje pak dovolí nesrazit zvíře, které nad vstupem do silnice teprve uvažuje či lépe reagovat na chvíli, kdy se do ní právě vydává.

Když takového tvora spatříte na silnici, intuitivní a správnou reakcí je začít brzdit. Samozřejmě je dobré mít povědomí o tom, co se děje za vámi, neboť když vás těsně bude následovat 30tunový kamion, plné brzdy nemusí být to pravé. Snížení rychlosti vám jinak vždy pomůže - buď střetu zcela zabrání, nebo zmírní následky nárazu, nebo vám dá více prostoru i v posledních chvílích bezpečně reagovat jinak.

Odborníci z německého ADACu dále varují před dvěma obvyklými chybami. Někteří řidiči v takové situaci pouštějí nebo nechají puštěná dálková světla, což je kardinální omyl. Oslnění vyplašeného tvora ničemu nepomůže - oslepené zvíře je dezorientované a obvykle jen zůstane stát tam, kde je. Na co naopak reaguje úprkem, je hluk. Proto je základní správnou reakcí zabrzdit, zhasnout dálkové světlomety a troubit. Z vlastní zkušenosti můžeme říci, že rychlá decelerace a klakson zabrání naprosté většině potenciálních střetů, zvíře na houkání reaguje obvykle okamžitě během na jednu nebo druhou stranu, po silnici směrem k vám či od vás se nevydá.

Logicky ovšem může nastat situace, kdy už srážce zabránit nelze a i v takové situaci mnozí chybují. V krizi je třeba umět potlačit některé přirozené pudy, nepanikařit a brzdit bez snahy vyhnout se například do protisměru, kam není dostatečně vidět. A nebo mimo silnici, kde vás může čekat pevná překážka. Srážka se zvířetem vám obvykle „jen” zničí auto, náraz do auta v protisměru nebo do stromu může mít mnohem horší následky. Statistiky praví, že naprostá většina zranění posádky při nehodách způsobených lesní zvěří vzniká panickou reakcí řidiče, který věřil, že se nebohé srně vyhne.

Pokud přece jen dojde k nehodě, ideální postup je obvyklý. Zbývá odstavit auto na krajnici či mimo silnici, zapnout výstražná světla, nasadit vestu, položit výstražný trojúhelník a poté volat policii či jinou pomoc, podle následků nehody. Znovu z vlastní zkušenosti můžeme říci, že česká policie někdy odmítne nehodu vyšetřit, i když by měla - je například výrazně poškozeno auto, které vám nepatří. Zažili jsme to u testovacích aut, pojišťovna ale s uvedením, že policie byla kontaktována, ale odmítla nehodu šetřit, pojistné plnění vždy bez okolků vyplatila. Nakonec, vyšetřovat na takové nehodě obvykle není co a policie má jistě i důležitější věci na práci.

Nezbývá než popřát hodně zdaru a co nejméně podobných zážitků. Srážka autem se zvěří je vždy velmi nepříjemná věc, ale i takovou situaci lze se správným přístupem zvládnout lépe než bez něj.

Při včasném zbystření zvířat na cestě se doporučuje pořádně brzdit, nesvítit dálkovými světly, troubit a doufat v to nejlepší. Pokud to nevyjde, tak nezkoušet divoké úhybné manévry, které by mohly mít za následek ještě horší nehodu. Ilustrační foto: Volvo

