Kolega spočítal, kolik stojí život s 10 let starým supersportem. Vysvětluje to, proč se prodává relativně levně včera | Petr Prokopec

Některé moderní sporťáky drží cenu velice dobře a po pár letech se prodávají pořád za velmi vysoké, ne-li ještě vyšší ceny. McLaren 650S mezi ně navzdory schopnosti dosáhnout stovky za 3 sekundy nepatří. Ternem jeho koupě přesto není.

McLaren 650S můžete pořídit od zhruba 2,5 milionu korun. To nejsou zrovna velké peníze na stroj tohoto kalibru, zvlášť když za ně dostanete pořád jen jednotky let starý vůz. Jeho nájezd navíc může činit jen pár desítek tisíc kilometrů, a třebaže výkon 650 koní na dnešní dobu nepůsobí nijak ohromně, spárován je s nízkou hmotností - jen 1,4 tuny. To stačí na zrychlení na stovku za rovné 3 sekundy a maximálku 333 km/h, s nimiž již ohromit můžete. Stejně jako po stránce designové, zvláště pokud karoserii od Franka Stephensona bude zdobit křiklavý lak.

Jeví se vám rázem 650S jako koupě roku, do které byste měli skočit po hlavě? Než tak uděláte, měli byste si vyslechnout našeho kolegu Harryho Metcalfa, zakladatele a někdejšího šéfa magazínu Evo, dnes novináře na volné noze. Evo prodal v době, kdy tištěná média šla pořád na dračku, přičemž utržené peníze mimo jiné používá k doplňování své sbírky velmi působivých aut. McLaren 650S ve verzi Spider je jedním z nich, přičemž aktuálně jej Harry vlastní již půl roku. Nastal tedy čas zrekapitulovat, zda vedle vcelku levného pořízení lze počítat i s levným vlastnictvím.

Výčet toho, co se může pokazit, ovšem není malý. Je tu ale jeden závažnější problém. „Některé ze servisních nákladů u McLarenu jsou poměrně vysoké,“ říká Harry se svými typicky britským nadhledem, hlavně pak s odkazem na podvozek vozu. Ten v každém rohu užívá malé plynové zásobníky, které je třeba nahradit vždy po třech nebo čtyřech letech. Každý ovšem vychází na necelých 10 tisíc korun. To je nicméně ještě částka z poměrně levného kraje, neboť třeba za startovací 12voltovou baterii se platí přes 60 tisíc Kč.

McLaren dle Harryho zastává filozofii, že je lepší některé klíčové komponenty nahradit než opravit. Pokud tedy skrze těsnění převodovky protéká, potřebujete zcela nový automat. Prasklá pružina pak vede k výměně celého zavěšení. Položky, které za to platíte, vás pak snadno mohou zruinovat. Stejně jako je bolehlavem třeba jen drobná koroze v oblasti lemů blatníků, neboť je velmi problematické správně trefit původní odstín karoserie.

Harry má za sebou běžnou roční prohlídku, při které se vedle čistého oleje dočkal i nového čelního stěrače a překalibrovaného senzoru zavěšení. Zhruba šestihodinový pobyt v servisu jej přitom vyšel na 32 tisíc korun. To sice není úplně malá suma, byť jako ruinující nevypadá. Jenže nešlo o autorizovaný servis, jeho návštěva by byla ještě násobně dražší. Vše tak vlastně jen vysvětluje, proč je McLaren 650S na pořízení tak levný - jeho údržba je skutečně nákladná.

Pokud tedy o koupi britského vozu uvažujete, je třeba počítat nejen s vysokými cenami náhradních dílů či neobvyklým přístupem k servisu, ale také s částečnou nekvalitou v jistých oblastech. Třeba karbonové díly mohou praskat a světlomety vám mohou odpadnout. Je tedy třeba opravdu velmi dobře zvážit, zda je tento horký šálek kávy pro vás. Spálit se totiž můžete velmi snadno.

McLaren 650S dokáže vizuálně i dynamicky ohromit dodnes, udržovat jej však při životě, není vůbec levné. Foto: McLaren

Zdroj: Harry's Garage@YouTube

