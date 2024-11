Kompletní přehled aut, která nejčastěji neprojdou německými STK: Škody totálně propadly, už jsou horší než Dacie včera | Petr Prokopec

Venku je nový TÜV Report pro rok 2025. Ten dál fascinuje tím, jak problematickými auty jsou Tesly, to ale nakonec už nepřekvapí. Zejména Čecha ovšem může překvapit, jak nízko klesla Škoda. Je na dně a spolehlivostí hned několika modelů už prohrává i s Dacií.

V roce 2019 se začalo poměrně hojně mluvit o tom, že by Škoda mohla začít v rámci struktur koncernu VW zastávat pozici odpovídající místu Dacie ve strukturách skupiny Renault. Vedení Volkswagenu tehdy zas jednou došlo k názoru, že nabídky jednotlivých značek jsou si příliš podobné, a proto by mělo dojít k větší diferenciaci. Značka VW by tedy zůstala jakýmsi zlatým středem, Audi by zamířilo výš, ze Seatu by se stala stylová konkurence Alfy Romeo, zatímco Škoda by ubrala ze svých ambic a na trh by posílala spíš soupeře Sandera, Dusteru a spol.

Proti těmto záměrům se ale v Mladé Boleslavi zvedl velký odpor. Dacia byla tehdy vnímána jako značka, která Škodě nesahá ani po kotníky, a tak byl potenciální posun na její úroveň vnímán jako potupa. Možná i proto na popsané změny nedošlo, místo toho začalo vedení VW dělat ze všech značek v podstatě jedno a to samé - všem naordinovalo přechod na drahá elektrická auta stojící na stejných základech. Že to nebyl dobrý nápad, asi nemusíme říkat dvakrát.

Dnes by tedy sama Škoda možná byla ráda, kdyby VW pět pěti roky začal původní plány realizovat. Elektrickým směrem zamířily prakticky všichni a kdo se tam moc nehnal, ten dnes boduje. Platí to i o rumunské automobilce, která v mezičase zamířila výš, také zdražila, přesto její prodeje rostou i přes zanedbatelné rozšíření nabídky. A legraci si z ní už nikdo soudný nedělá.

Tu by si ve stínu výsledků TÜV Reportu 2025 mohl někdo začít dělat ze Škody. V této statistice jako Logan, Duster či Dokker roky pravidelně okupovaly poslední příčky žebříčku, což do jisté míry platí i letos. Jenže pouze u šestiletých a starších ojetin, kde jsou logicky přibližně kopírovány výsledky předchozích ročníků pro novější vozy. Co kategorie dvou- a tříletých aut? V té se nejhorší Dacie, tedy Dokker, umístila na 100. příčce, horších než ona je tedy jedenáct aut. A mezi nimi najdeme hned tři Škody!

U německých STK to nevypadá zásadně jinak než u těch českých. Foto: TÜV Süd Presse und Medien

Mezi nejnovějšími zkoumanými vozy tedy modely Kamiq, Scala a Superb patří mezi to úplně nejhorší, co TÜV prošlo rukama, bavíme se o „kyselé smetánce” 10 procent nejhorších aut, která nejčastěji neprochází německými STK. Poslední dva zmíněné vozy navíc sedí na chvostu žebříčku, horší jsou už jen Ford Mondeo a Tesla Model 3, která je dalece nejhorším vozem. Když si pak uvědomíme, že těsně před Dokkerem skončila Octavia a Citigo je pouze o tři příčky lepší, je letošní TÜV Report pro českou automobilku katastrofou.

V případě dalších věkových kategorií si Škoda vede lépe (znovu logicky), což potvrzuje jediné - pocit kvalitativního úpadku, který z nových škodovek v posledních letech máme, se netýká jen věcí, které jsou pro člověka viditelné, česká auta jsou nekvalitní i po technické stránce. Zas jednou to vypadá, že si ztrátové prodeje protežovaných, ale nechtěných modelů vyžádaly ošizení těch chtěných, ovšem automobilkou upozaďovaných.

S jistým despektem tak nyní mohou koukat na novinky české značky i majitelé Dacií, což pro Škodu není pouhý políček, ale rovnou rána baseballovou pálkou. Pokud tedy škodovka nechce dál ztrácet vážnost, měla by se konečně zamyslet nad svým směřováním a přijít s výraznými změnami. Trochu se ale obáváme toho, že na něco takového chybí vůle a automobilka udělá víc pro to, aby se o výsledcích TÜV Reportu, který je snad to nejobjektivnější a nejrozsáhlejší metrikou svého druhu, dozvědělo co nejmíň lidí. A dál si pojede svou.

Než se podíváme na jednotlivé kategorie, dodáme, že v Německu musí motoristé na první technickou kontrolu po třech letech, nikoliv po čtyřech, jako je tomu u nás. Poté ale již v obou zemích platí dvouletý interval. Ze zatím posledního kola přitom vyplynulo, že přes 20 procent všech kontrolovaných aut mělo vážné technické potíže. Zhruba 150 tisíc pak bylo shledáno nebezpečnými a musely ihned do servisu, přibližně 15 tisíc jich pak bylo staženo z provozu.

Kompletní výsledky TÜV Report 2025

Kategorie dvou- a tříletých aut

O fiasku Škody už řeč byla, aktuálně tedy jen upřesníme, že zatímco Dokker má na kontě 9,5procentní míru poruchovosti, na Superb připadá 11,3procentní a na Scalu dokonce 11,8procentní. Tesla Model 3 se 14,2 procenty je sice asi nedostižná, jenže fanouškům Elona Muska a značky jako takové to bude jedno. Oproti tomu zákazníci Škody jsou spíše pragmatičtí lidé, kteří právě na kritiku spojenou s nespolehlivostí kladnou nemalý důraz. Předposlední Ford Mondeo už bude málokoho zajímat - nový se nevyrábí a kusy z posledních let výroby jsou vzhledem k nízkým prodejům poměrně raritní věcí, chvost je tak duetem pro Škodu a Teslu.

O překvapeních nelze hovořit v případě čelních příček, kde došlo pouze na menší rošády mezi obvyklými šampiony. Porsche 911 se pro tentokrát musí spokojit s třetí příčkou, kterou navíc sdílí s Audi Q2. Na první příčku pak vystoupala Honda Jazz, která má pouze 2,4procentní poruchovost. Je tedy čtyřikrát lepší než většina produktů Škody, což koneckonců platí také o druhém VW Golf Sportsvan s 2,5 procenty. Průměr pro tuto kategorii pak činí 6,4 procenta, přičemž kritika se nejčastěji stáčí ke světlům a brzdám.





Grafika: TÜV Süd Presse und Medien

Kategorie čtyř- a pětiletých aut

Jakmile zamíříme ke starším ojetinám, začíná se již vše vracet zpět do zajetých kolejí. I když ani v této kategorii již Dacia nepředstavuje naprosté dno, tím je znovu Model 3, který má v tomto případě na kontě dokonce 19,7procentní míru selhání u kontrol TÜV. Výrazně lépe však na tom nejsou ani mnohé modely BMW, neboť na třetí příčce od konce skončily řady 5 a 6 se 17,7 procenty, jen o stupínek nad nimi pak najdeme řadu 2 Active Tourer s 17,6procentní poruchovostí.

Čelo kategorie pak opanovalo Porsche 911, za kterým najdeme Golf Sportsvan - zřejmě vůbec poslední VW postavený dle původních receptů, tedy nadmíru kvalitní, praktický, přitom relativně levný vůz. Jeho 3,6procentní poruchovost přitom znamená, že je na tom lépe než sto modelů v kategorii dvou- a tříletých vozů. Škodu pak alespoň může těšit, že podobně boduje i Karoq, který s 5,3 procenty najdeme na jedenácté příčce. I to vypadá na pozůstatek starých časů.



Grafika: TÜV Süd Presse und Medien

Kategorie šesti- a sedmiletých aut

S naskakujícími roky se přepneme do více telegrafického módu. I proto, že nás vlastně již žádné překvapení nečeká. Vítězem je tak Porsche 911 s 3,1procentní poruchovostí, která je výrazně nižší než průměr této kategorie (13,6 %). Pět spodních příček si přitom rozebraly Dacia a BMW, což nepotěší hlavně vlastníky mnichovských aut, neboť si museli do svých peněženek sahat mnohem hlouběji. Dobrou vizitku ale na kontě nemá ani dvojice VW Sharan a Seat Alhambra.



Grafika: TÜV Süd Presse und Medien

Kategorie osmi- a devítiletých aut

Co platilo výše, můžeme napsat znovu pomalu přes kopírák. Jen s tím rozdílem, že v této kategorii se již skutečně projevují úspory, s jakými docházelo na výrobu Dacií. Ani tentokrát na chvostu žebříčku nechybí BMW řady 5 a řady 6, za tím však stojí i opravdu značný nájezd pohybující se v průměru okolo 159 tisíc kilometrů. Vítězné Porsche 911 je oproti tomu spojeno s 51 tisíci, největší nálož 181 000 km má na kontě lehce podprůměrný, ale v poměru spolehlivosti k nájezdu výjimečný Mercedes-Benz třídy E.



Grafika: TÜV Süd Presse und Medien

Kategorie deseti- a jedenáctiletých aut

Jelikož jsme se v rámci letošního TÜV Reportu zaměřili hlavně na Škodu, lze zmínit, že její nejstarší auta jsou jeho optikou ta nejkvalitnější. Třeba Citigo a Yeti jsou s 19,5- a 19,9procentní poruchovostí hodnoceny lépe než mnozí prémioví zástupci, ať je již zdobí logo Audi, BMW či Mercedesu. Špatně pak vlastně na tom není ani Octavia s 27,5 procenty, neboť o podprůměrné hodnocení se stará hlavně vyšší průměrný nájezd 168 tisíc kilometrů.



Grafika: TÜV Süd Presse und Medien

Kategorie dvanácti- a třináctiletých aut

Dříve se TÜV Report se stářím auta tak daleko nedostával, vozový park v Evropě ale stárne, a tak se tomu i tato statistika musela přizpůsobit. A nebylo by překvapivé, kdyby zakrátko byla hodnocena i ještě starší auta. Mezi ta nejhorší patří Logan a Sandero, která navíc ze všech stran lemují produkty mateřského Renaultu, tedy Mégane, Clio a Twingo. Marnost francouzsko-japonské aliance pak zdůrazňuje také Nissan Qashqai. I to vám prozradí přiložená grafika, která každou věkovou kategorii doprovází.



Grafika: TÜV Süd Presse und Medien

Zdroj: TÜV Süd

Petr Prokopec

