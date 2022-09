Konkurent Škody Kamiq skončil už po třech letech, o to levněji ho dnes koupíte jako mladou ojetinu před 9 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Opel

Nebyl to vyloženě propadák, přesto se jeho životní éra uzavřela velmi rychle. Data o spolehlivosti naznačují důvod, rychle překonaná evoluce je ale dnes levnou cestou k autu starému maximálně 5 let.

V roce 2012 představil Opel malé SUV Mokka, které se vzhledem k jeho kvalitám dočkalo až překvapivého úspěchu. I starý kontinent tehdy zachvátila móda SUV, která najednou na zákazníky začala fungovat prakticky bez ohledu na své kvality a jejich poměr k ceně. Němci si to rychle uvědomili, a tak přišli s dalšími modely téhož ražení, které si mnozí pletou jeden s druhým i se zmíněnou Mokkou - Crossland X a Grandland X.

My si dnes posvítíme na ten prostřední, který přišel na trh v roce 2017, už po třech letech se z něj ale pakoval. V roce 2020 přišlo poměrně radikální přepracování vozu, od jehož příchodu se prodává bez písmene X v názvu. Opel si pohrál také s podvozkem, upravil řízení a v kabině nabídl lepší multimédia. Crossland X rázem začal působit zastarale, což pro jeho ceny znamená jediné - rychle začaly padat k zemi. Dnes startují okolo 220 tisíc korun za auta s vysokými nájezdy, už za hranicí 240 tisíc Kč ale můžete pomýšlet na vozy, které najely méně než 100 tisíc km. Tolik za čtyř- až pětileté SUV? To je na dnešní poměry opravdu málo.

Má ovšem smysl o takovém autě uvažovat? To je jiná otázka, na kterou částečnou odpověď dává už rychlé ukončení jeho prodeje v původním provedení. Špatně se totiž neprodávalo, z hlediska spolehlivosti si ale dobře nevede. V německém TÜV Reportu je přes silně podprůměrný nájezd 107. ze 128 hodnocených modelů. Vlastně je to spolu s Hyundai i10 úplně nejporuchovější takto málo ježděné auto - po 2 až 3 letech má na tachometru v průměru pouhých 28 tisíc km, méně na chvostu žebříčku jiné auto nenajelo. Že by majitelé s Crosslandy X strávili více času v servisech než na silnicích?

Na tento aspekt si ještě posvítíme, nejprve ale musíme říci, že jde o praktické auto, které při 4,2metrové délce nabízí velmi slušný vnitřní prostor. Za stejně dlouhou Škodou Kamiq sice zaostává rozvorem, ovšem český vůz klade důraz hlavně na cestující v zadní řadě. Opel se vůči tomu rozhodl vše vyřešit šalamounsky, a proto vyrukoval se zadní lavicí posuvnou o 15 cm. Můžete se tedy rozhodnout, zda upřednostníte kolena cestujících, či zavazadelník, který pobere 420 až 520 litrů.

V čem německé SUV za českým zaostává, to je nabídka pohonných jednotek, tedy alespoň v případě podobně starých ojetin. Oba vozy totiž mohou vyfasovat 1,6litrový turbodiesel, Škoda pak mimo to nabízí litrový tříválec, a to i ve verzi spalující CNG, a 1,5litrový čtyřválec. Opel nicméně zůstává vedle dieselu pouze u tříválcové jedna-dvojky, u níž si můžete vybrat atmosférickou, přeplňovanou nebo plynovou variantu. Výkony se pak pohybují mezi 82 a 130 koňmi.

Za tímto omezeným portfoliem stojí fakt, že Opel na voze spolupracoval s francouzským koncernem PSA. Právě ten přitom favorizuje downsizing, a jelikož se chystal na převzetí německé značky, volba byla již při vývoji jasná. Právě to ale Crosslandu neprospělo ani po technické stránce, neboť jednotky jsou jedním ze zdrojů problémů. Trápí je hlavně úniky oleje, což je s ohledem na nízký věk vozu a jeho minimální nájezdy nepřijatelné.

Velkou slabinou jsou s ohledem na maximálně pětileté stáří pružiny a tlumiče, další kritika pak míří za brzdami. A aby toho nebylo málo, zkontrolovat byste měli také přední hlavní a zadní směrová světla. Problematických míst tedy ve výsledku není málo, přičemž německá KBA mimo to nařídila svolávací akci v důsledku kabeláže, u níž hrozilo obroušení a tedy i případné odstavení některých systémů. Vedle toho je třeba ještě poukázat na nižší kvalitu některých materiálů, hlavně pak v interiéru.

Vše se ale zrcadlí v ceně, která je lákává i přes všechno zmíněné. Plusovou stránkou jsou kvalitní výfuky či odolnost vůči korozi, tady žádné problémy nejsou. Pokud tedy narazíte na kousek, pod kterým se nenachází olejová skvrna a nejeví problémy v případě podvozku, nemusí to být špatná koupě.

Opel Crossland X se vyráběl jen mezi roky 2017 a 2020, pak byl nahrazen docela jinak vypadajícím Crosslandem, tedy rozsáhle faceliftovaným provedení. Má to své důvody - iksko v útrobách skrývá hlavně francouzskou techniku, která je jeho největší slabinou. Foto: Opel

Zdroj: TÜV

