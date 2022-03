Kvůli cenám paliv se znovu mluví o tankování olejů místo nafty, u jakých aut je lze použít? před 3 hodinami | Petr Prokopec

Litr nafty za 50 korun je dnes norma. To už jsou takové peníze, že motoristům přichází na mysl její nahrazení třeba olejem. Je něco takového dnes možné? Je, ale zdaleka ne u všech aut s dieselovými motory.

Možná jste již zaznamenali vtípky, které kolují po internetu na adresu ruského prezidenta Vladimíra Putina. Ten by prý měl být nominován na Nobelovu cenu za medicínu, neboť se mu povedlo ze dne na den vymýtit koronavirus. Nebo být jmenován dietologem roku, protože po natankování plné nádrže auta už spoustě lidí nezbydou peníze na jídlo, a tak logicky půjdou s váhou dolů.

Žerty stranou, konflikt na Ukrajině není legrace, na výše zmíněném je ale kus pravdy. O koronaviru se najednou nemluví a ceny pohonných hmot za poslední dva týdny vyskočily tak vysoko jako nikdy v historii. V Česku se blížíme k hranici 50 korun za litr benzinu a motorová nafta už ji překonává, v Německu je na dostřel pokoření mety 2,50 Eura (63,80 Kč) a v Nizozemsku už padla. Navíc se nezdá, že by zdražování mělo skončit. Naopak lze očekávat ještě vyšší ceny, na které se ostatně mohou připravit i Američané. Prezident Joe Biden totiž zakázal dovoz ruské ropy, ovšem ještě předtím si proti sobě poštval Araby.

Po odstřižení ruské ropy a plynu se pochopitelně volá také v Evropě, přičemž z pohledu Ukrajiny by se jednalo o logický krok. Putin totiž jejich prodejem získává dennodenně miliardy, s nimiž může válečnou kampaň snáze financovat. Problémem však je, že starý kontinent je na ruské ropě závislejší daleko více než Spojené státy, a pokud by k jejímu odstřižení opravdu došlo, snadno se může stát, že litr paliva bude ještě o desítky korun dražší. V té chvíli by se odhodlání bojovat s Ruskem rozplynulo rychleji než pára nad hrncem.

Jsme tedy vskutku zvědavi, s čím přijde česká vláda, která o cenách pohonných hmot dnes jedná. Výrazné zlepšení by nicméně lidé neměli očekávat, neboť na zastropování dojít nemá a navrhované zrušení přimíchávání biosložek nám rovněž trn z paty nevytrhne. Vlastně tak nezbývá nic jiného než doufat, že válka brzy skončí a situace se začne vracet do normálu. Jak nicméně naznačují mnozí experti, i tak si letos budeme muset utáhnout opasky, neboť pod 40 Kč se litr paliva hned tak nevrátí ani v případě optimálního vývoje.

V kontextu výše zmíněného tak nepřekvapí, že ke slovu začínají opětovně přicházet triky a fígle, za které by se nemuseli stydět ani Přemek Podlaha či Kutil Tim. Řeč je o nahrazení motorové nafty něčím jiným, nejčastěji olejem na vaření, jehož cena sice v poslední době taktéž vzrostla, ovšem stále ne na úroveň standardní nafty. Navíc je možné jej nejprve použít v kuchyni, než jej přepálený nalijete do nádrže. Tím ušetříte daleko více, ovšem pouze v krátkodobém horizontu. A pokud vlastníte moderní vůz, ve finále vás skrblení vyjde pěkně draho.

Dle německého autoklubu ADAC je hlavním problémem viskozita oleje, která má negativní vliv na výkon i životnost moderních pohonných jednotek. Horší projev se projeví již při startování, v rámci provozu pak můžete zapomenout na někdejší bleskurychlé předjížděcí manévry či dosažení udávané nejvyšší rychlosti. Ve střednědobém horizontu pak můžete počítat s poškozením palivového systému. Jeden z největších expertů na pohonné jednotky, profesor Thomas Koch, pak ještě dále zmiňuje zhoršení emisí.

V případě starších dieselů nicméně rostlinný olej může dávat smysl, neboť tyto motory pracují s nižším tlakem a nemají tak citlivé senzory. Mnohé tedy ani nemusí na první dobrou zaznamenat, že jste nenatankovali klasickou motorovou naftu. Nicméně i v tomto případě ADAC varuje před zhoršením technického stavu jednotek, zvláště pokud je budete „krmit“ olejem po delší dobu. I když u jednotek Mercedesu s předkomorou je pomalu jedno, co do nich lejete, vozy generace W123 jedou prakticky na vše. Podobně stará auta „skousnou” bez odříkání lecjaké alternativy.

Jak jsme tedy naznačili výše, většině lidí momentálně nezbývá nic jiného, než stáhnout o jednu dírku opasek a čekat, až se situace zlepší. I když je otázkou, zda ještě někdy bude tak levně jako před vpádem do Ruska na Ukrajinu, současný vývoj tomu moc nenahrává.

Pokud vlastníte Mercedes-Benz W123 osazený dieselovým motorem, můžete si v dnešní době gratulovat, neboť napájet jej můžete rostlinným olejem místo klasické nafty. U moderních aut to ale rozumně možné není, negativní následky by byly neúměrné úspoře. Foto: Mercedes-Benz

