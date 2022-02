Loni v Německu nedojelo do cíle jen podle dat ADACu 25 tisíc elektromobilů, nárůst je ohromný před 3 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: ADAC Presse

Představy, že lidé po přechodu na elektrický pohon začnou pečlivě plánovat své cesty a omezený dojezd je nebude trápit, berou evidentně za své. Na jednu stranu trápí elektrická auta v principu podobný problém jako ta spalovací, následky jsou ale zcela odlišné.

Pokud sledujete informace o počasí, pak nejspíše víte, že nadcházející čtyři týdny má být dle Českého hydrometeorologického ústavu neobvykle teplo. Na jihu Moravy by teploty mohly vystoupat dokonce až na 15 stupňů Celsia. To na jindy mrazivý únor opravdu není málo, pročež bychom se ani nedivili, kdyby řada řidičů zamířila do pneuservisů na výměnu zimního obutí za letní. Zda je to předčasné či nikoliv, s jistotou nezmiňuje ani ČHMÚ, může se ale docela dobře stát, že zimní pneumatiky už nebudou třeba.

Co však bude třeba i nadále, je péče o baterie. Na mysli teď nemáme akumulátory elektromobilů, ale baterie jako takové, které potřebují i vozy se spalovacím ústrojím. Obecně jim totiž jakékoliv teplotní výkyvy nesvědčí. V zimě jsou ovšem problémy umocněny tím, že provozní kapaliny ve voze tuhnou. Startér proto musí překonávat větší odpor, což znamená, že narůstá i jeho odběr. Pokud jste tedy loni nekupovali baterii novou či tu starou alespoň nenabili, hrozí vám, že motor jednoduše nenahodíte.

Jakkoliv jde přitom o poměrně známý problém, motoristů, kteří kvůli němu zůstávají zaseknuti na cestách, neustále přibývá. Alespoň dle dat německého autoklubu ADAC, jehož technici loni řešili 3,49 milionu nepojízdných aut. V takřka polovině případů (konkrétně šlo o 46,2 procenta, tedy prakticky stejně jako v roce 2020, kdy se jednalo o 46,3 procenta) přitom selhání měla na starosti právě baterie, kvůli níž již nešlo vůz znovu nastartovat. Na poruchu motoru tak s 15,5 procenty připadlo až druhé místo.

Zajímavé je, že tento problém spojuje celý německý vozový park bez ohledu na druh pohonu. Selhání baterie bylo totiž nejčastějším důvodem nepojízdnosti auta také u elektromobilů, nešlo ovšem o technický problém s baterií jako takovou, v tomto ohledu (stejně jako v případě elektromotorů či dobíjení) jsou potíže s elektromobily celkem výjimečné. Autům prostě došla šťáva.

ADAC trochu zmatečně hovoří o problémech se „startovací baterií”, což svádí k domněnce, že se i elektromobilům vybíjí 12voltové akumulátory, které obvykle na palubě též mají. Může se to stát a v minulosti jsme zmiňovali takový problém s Teslou Jamese Maye, jde ale o krajně neobvyklý jev, který nastane jen po hodně dlouhém stání. Zeptali jsme se proto ADACu, co je tím míněno a bylo nám řečeno, že statistika rozlišuje poruchu baterie jako takové (tedy závadu na ní) a její pouhé vybití. U elektromobilů tak do kolonky problémů se „startovací baterií” spadají případy, kdy auto prostě nejde nahodit, což je ale téměř vždy dáno tím, že mu prostě dojde energie v hlavní baterii na cestách - ať už při stání či za jízdy.

Německé motoristy tak vlastně trápí bez ohledu na typ pohonu nejvíce to samé, následky jsou ale docela odlišné. Zatímco u spalovacího auta postačí použití startovacích kabelů či nanejvýš výměna akumulátoru, u elektromobilu je obvykle nutný odtah. Takový zásah se jen loni týkal více než 25 tisíců případů, kdy majitelé elektromobilů „zůstali štajf” (když už jsme v Německu...) na cestách. To je vysoké číslo a ve srovnání s rokem 2020, kdy se jednalo „jen“ o 9 000 výjezdů, obrovský nárůst, který ani moc nekoresponduje s růstem prodejů elektromobilů (356 000 vs. 194 000).

Ukazuje se tak, že spousta lidí zachází s bateriovými auty podobně jako se spalovacími a neřeší příliš jejich omezený a obtížně doplnitelný dojezd. Ostatně bychom se ani nedivili, kdyby si spousta majitelů nebyla takového limitu vůbec vědoma - nedávno vyšlo najevo, že si většina lidí myslí, že elektromobily mají spalovací motor...

Z dat německého autoklubu ADAC vyplývá, že loni nejčastěji zradily motoristy autobaterie. Grafika: Autoforum.cz, Zdroj dat: ADAC



Platilo to i v případě elektromobilů, u nich ale nemožnost nastartovat obvykle znamená úplný konec cesty, spalovacímu autu ještě vrátíte život celkem snadno. Foto: ADAC Presse

Zdroj: ADAC

