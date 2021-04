Luxusní ojetá auta, která pořád vypadají draze a přesto nestojí víc než nová Octavie před 6 hodinami | Petr Prokopec

Pokud nebudete trvat na zbrusu novém autě, můžete si za cenu nijak vyšperkované české modly koupit větší, výkonnější a podstatně prestižnější auta.

Nová Škoda Octavia dávno není levné zboží - pokud zatoužíte byť jen po trochu rozumné specifikaci, bude to chtít okolo 700 tisíc Kč. Např. solidní, ale asfalt netrhající motor 1,5 TSI se 110 kW vás v kombinaci s výbavou Style vyjde jako liftback na 647 900 Kč. Přidejte pár prkotin, automat, pohon všech kol s dvoulitrem, karoserii kombi nebo cokoli podobného a jste za 700tisícovou hranici jako nic.

Octavia je dobré auto, o tom žádná, není to ale nic mimořádného a 700 tisíc bychom za pouze přijatelnou specifikaci prostě nedali. Vydali bychom se raději na trh ojetých aut, kde za podobnou či ještě menší sumu můžete dostat o poznání více hodnoty. A když vše dovedete do krajnosti, najdete i luxusní auta prestižních značek, která za ty samé peníze nemusí být ani vysloveně stará, ani zhuntovaná, ani neperspektivní.

Právě po takových, která se dají koupit do 700 tisíc korun právě teď, jsme se podívali. Níže tak najdete kandidátů, jež někdy pořídíte i za citelně méně, a to může jít klidně i noblesní SUV či kabriolet, které vypadají pořád jako drahá auta. Není pochyb o tom, že jejich provoz vás vyjde na víc než v případě Octavie, ale už vzhledem k jejich stáří o žádné kasičky obvykle nejde. Projděte si je níže, seřazena jsou dle abecedního pořadí a k informacím o cenám přidáváme i varování TÜV, na co si v jejich případě dát pozor.

Audi A4/A5 B9

Stále poslední generace modelů A4 a A5 je na trhu od roku 2015, rozhodně tedy nejde o zastaralé zboží. Design nadále odpovídá soudobým požadavkům, problémy nebudete mít ani s pohonnými jednotkami a interiér budete dávat za příklad mnoha sousedům ještě po dlouhá léta. Vyplatí se vám nicméně proklepnout zavěšení, jinak vám postačí 15 000 Eur (cca 390 tisíc Kč), na které přijdou nejlevnější kusy s motory 2,0 TDI a nájezdem do 100 tisíc km. Za nějakých 22 000 Eur (asi 572 tisíc Kč) můžete mít rychlou a úspornou verzi 3,0 TDI též s pěticifernou kilometráží.

BMW X5/X6 F15/F16

Také v případě mnichovské dvojice je třeba zaměřit zrak na podvozek, z TÜV přichází informace hlavně o více opotřebovaných nápravách a jejich jednotlivých komponenetech. Kromě toho byste se měli vyvarovat raných exemplářů generací F15 a F16, jejichž výroba skončila před dvěma lety. Provázeny jsou totiž některými dětskými bolístkami. Tím ale negativa končí, dále již máme „na skladě“ jen solidní dynamiku či relativně prostornou kabinu. Ceny hezkých kousků s menšími než 100tisícovými nájezdy z let 2015 a novějších pak startují okolo 25 000 Eur, tedy asi 650 tisíc Kč.



Mercedes-Benz SLC

V roce 2016 byl Mercedes SLK přejmenován na model SLC, aby lépe zapadal do firemní hierarchie. Jeho kvality však nezmizely, ba naopak se zdá, že došlo k jejich nárůstu. Po koupi byste tedy nemuseli řešit nic jiného než účty za pohonné hmoty, neboť SLC nabízí mnoho zábavy za volantem s vysokou spolehlivostí. Obávat se pak nemusíte ani o jeho bezpečnost, jde totiž o jednoho z posledních zastánců kdysi vyhledávaných kupé-kabrioletů s pevnou střechou. Na opravdu pěkné kousky bez zjevných vad a nájezdem obvykle v nízkých desítkách tisíc km stačí 24 tisíc Eur (asi 624 tisíc Kč).



Porsche Cayenne 958

Bezesporu největší kalibr v našem přehledu vypadá jako přestřel, ale podívejte se na to racionálně - předchozí generace vyráběná do roku 2017 vypadá od faceliftu v roce 2014 alespoň zepředu, jako ta stále aktuální, koupit ji ale lze relativně levně. I v případě spolehlivosti navíc překonává konkurenci, jen na jednu oblast je třeba dát si větší pozor - motor i převodovka jsou známé prosakováním oleje. Rozhodně tedy trvejte na testovací jízdě, po které prověřte motorový prostor. Na stále hezká auta z roku 2014 či novější přitom stačí 22 000 Eur, tedy asi 572 tisíc Kč. Za 700 tisíc už si můžete vybírat a dieselová verze vás opravdu nezruinuje.



VW Touareg 7P

Jsme ve finále, a to u sourozence SUV z Zuffenhausenu. Touareg má přitom tytéž potíže jako Porsche, kromě toho k nim ovšem ještě přidává haprující parkovací brzdu. Stejně tak se vyplatí prověřit ty klasické. Ovšem na rozdíl od BMW nebudete muset řešit potíže s podvozkem. A oproti Cayenne také ušetříte, za 20 000 Eur (520 tisíc Kč) si už vybere z kousků vyrobených po roce 2014 s nájezdy okolo 80 tisíc km.



