Majitel hybridu dojel na životnost baterek, oprava 10 let starého auta stála víc než celý nový vůz

/ Foto: Chevrolet

Dlouho se říkalo, že akumulátory pro elektrická a hybridní auta zlevní až do té míry, že sama auta budou schopna alespoň cenově konkurovat vozům se spalovacími motory. Ceny baterií opravdu klesly, i tak jsou ale dnes drahé, až to bolí.

Před pár dny jsme probírali, jakou cenovou past představují pro elektromobily jejich akumulátory. V případě Polestaru 2 byly tak drahé, že by se automobilka bez mohutných dotací a dalších forem přerozdělování nikdy nemohla dostat do pozice, kdy by na autě neprodělávala, nebo jej nabízela nemístně draho. I s oněmi dotacemi je ale nejen pro ní dosažení jakéhokoli lepšího stavu nepochybně tvrdý oříšek.

Ačkoli se totiž už dlouhá léta tvrdí, že akumulátory zlevní až do té míry, že elektrická auta budou srovnatelně drahá jako ta spalovací, nic takového dosud nenastalo. A to přesto, že ceny nejpoužívanějších Lithium-iontových akumulátorů měly od roku 2010 klesnout skoro o 90 procent. Pro elektromobily je to obzvláště tíživé, neboť dokáží fungovat jen díky nim, a tak musí mít patřičnou kapacitu. To snadno vystřelí ceny baterek do nepřijatelných výšin. Trochu lépe jsou na tom dobíjecí hybridy, neboť mají i spalovací motor, a tak si vystačí s menšími baterkami nepotřebují. Zase o tolik lépe na tom ale nejsou.

Řeč dnes bude o Chevroletu Volt, jakémsi opačném hybridu, který se u nás svého času prodával také jako Opel Ampera. Tohle auto jsme kdysi testovali, takže si o něm stále můžete přečíst vše podstatné, my dnes zůstaneme u dvou konstatování. Jednak, že šlo o jakýsi opačný hybrid, tedy primárně vůz s elektrickým pohonem, který uměl zapojit spalovací jednotku nejen pro dobíjení, ale i pro pohon. A jednak, že si díky tomu vystačil s akumulátory o kapacitě 16 kWh.

To na dnešní dobu není mnoho, cena svého času ale nebyla lidová - vůz přišel na 1 150 000 Kč. Jak se ale nyní ukázalo, jen samotný akumulátor pro technicky totožný Chevrolet Volt první generace stojí v USA od 26 853,99 USD, tedy asi 663 000 Kč. Jde pochopitelně o sumu bez DPH, práce a dalších poplatků. Pokud bychom započetli aspoň onu DPH (protože částka 1 150 000 Kč byla cenou s DPH), jsme na sumě 802 tisíc Kč. To je neuvěřitelná „pálka” odpovídající skoro 70 % ceny auta, jen za baterii.

Je navíc třeba dodat, že tento Chevrolet se dávno nedělá, takže jde o 10 let staré auto. O ceně výměny baterky informuje známý jednoho z majitelů na Redditu - baterie zjevně po 10 letech přestala sloužit a bylo třeba ji vyměnit (jak neobvyklé). Majitel pak musel mít k autu opravdu silný vztah, neboť do něj takto (i s prací apod.) nacpal 29 842,15 USD, jak můžete vidět na faktuře níže. To je 737 tisíc Kč i lokálními daněmi, neuvěřitelné.

Pochopitelně, nadšenci do všeho elektrického vše zpochybňují, protože to nezapadá do jejich představ o budoucnosti světa, faktura ale vypadá legitimně a cena se zase tak moc nevymyká tomu, co jsme viděli dosud. Velké baterky pro současné elektromobily stojí snadno přes milion korun, jak ukázal případ zkraje zmiňovaného Polestaru, dříve jsme také zmiňovali cenu pouze 0,8kWh akumulátoru pro hybridní Mercedes ve výši 440 tisíc Kč. Tak proč by 16kWh baterka pro Volt nemohla stát 663 tisíc bez daně? Dokud někdo nepřijde s důkazem jiné ceny (originální) baterie, nemáme důvod toto tvrzení zpochybňovat.

Jsou to samozřejmě obrovské peníze, za které si můžete koupit celé spalovací auto a ne úplně marné. I v poslední době velmi drahá Škoda Octavia může být za 663 tisíc bez daně danou částku vaše s motorem 2,0 TDI, pohonem 4x4, automatem DSG a výbavou Ambition. A ještě něco zbude na příplatky. K 10 let starému Voltu za to dostanete jen baterku. Navíc je třeba dodat, že jde o baterku znovu na chvíli - záruka je znovu obvyklých 8 let a 160 tisíc km. Jasně, k celé nové Octavii dostanete záruku kratší, tahle auta ale i po 20 a více letech se stovkami tisíc km dál jezdí, některé elektromobily resp. jejich akumulátory už po 8 letech a 160 tisících km nikoli.

Stále více se tak ukazuje, jak dlouhodobě neudržitelným (neudržitelným!) a neživotaschopným konceptem elektrifikace aut je. Jde o drahé, špatné a ještě ke všemu z hlediska životnosti nepřesvědčivé řešení. Proč něco takového chtít, komu to má kam pomoci?

První Chevrolet Volt se dal koupit i v Evropě, známější je tu ale jeho klon jménem Opel Ampera. Vozu z roku 2012 zjevně přestaly sloužit baterky, majitel se jej ale nechtěl vzdát. Za náhradní tak musel zaplatit v přepočtu 663 tisíc Kč bez DPH u autorizovaného dealera, jak můžete vidět níže. Za to si mohl koupit celé nové auto, ne však na baterky... Foto: Chevrolet

Zdroj: Reddit

