Majitel nechal při tažení auta zařazenou jedničku a rozjel se až na 130 km/h, následky jsou kruté před 8 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Fiat

Skutečně nevyžaduje mnoho znalostí ani zkušeností, aby člověk pochopil, že při tažení auta je třeba vyřadit na neutrál. To aby se kola vozu mohla volně protáčet. Někdo z Američanů na to nedbal, výsledkem je totální devastace převodovky a škoda za více jak 400 tisíc Kč.

Je to něco, co u nás moc neuvidíte, v některých filmech jste ale mohli spatřit, jak si majitelé obytných vozů s sebou na cesty berou i osobní automobil. Ideální by byl velký „obytňák” s garáží uvnitř, na takový ale má jen pár velmi bohatých lidí. Ti ostatní si osobák jednoduše připřáhnou za svůj pojízdný domov a poté jej používají pro vyjížďky po okolí, když někde zakotví.

Něco takového nemusí být nijak problematické, jako u všeho se ale i při tom musí přemýšlet. Na to zřejmě pozapomněl jeden z amerických majitelů Fiatu 500, jinak velmi vhodného auta pro tento účel, který si právě ten za obytný vůz připřáhl. A vyrazil na cestu.

Potud stále dobré, když ale dorazil do cíle, zjistil, že auto nestartuje. Fiátek tak nechal odtáhnout k místnímu mechanikovi, který byl z příčiny tohoto stavu šokován natolik, že se o vše podělil na Redditu a natočil o tom i video. Vůz měl totiž naprosto zdevastovanou převodovku, který byla zničena až do té míry, že se jí doslova rozletěl karter. Něco tak krutého se nevídá, tady to ale má docela prostou příčinu.

Muž vůz připřáhl za obytné auto korektně, nechal ale zařazen první rychlostní stupeň. Auto tedy muselo klást značný odpor, však si zkuste pohnout se stojícím vozem se zařazenou rychlostí, v silném obytňáku to ale nemusí poznat. Tak či onak to řidič nepoznal a vůz takto táhl, jako by se nechumelilo. Že to nemohlo dopadnout dobře, je nabíledni.

Celá souprava měla uhánět až 80 mph (tedy skoro 130 km/h) a mechanik odhaduje, že motor by v tu chvíli kvůli „pohonu od kol” točil až 15 000 ot/min. To by jej dozajista zničilo, podle toho, co se stalo s převodovkou, ale o mnoho dřív kapitulovala právě ta, která se kvůli nemístně vysokým otáčkám některé z částí se rozlétla na kousky. A odpor pravděpodobně v tu chvíli zmizel...

Podívejte se na to sami, mechanik říká, že za opravu účtoval tučných 18 tisíc dolarů, tedy asi 416 tisíc Kč. To je dost na jedno opomenutí. Majitel soupravy to prý bral s humorem, asi nemá hluboko do kapsy. Ostatním bychom raději v podobné situaci doporučili zkontrolovat, zda v taženém autě zůstala řadicí páka v poloze N. Může to ušetřit i pár set tisíc korun.

Fiat 500 vypadá jako to správné auto pro zapřažení za obytný vůz pro krátké výlety po okolí. Je ale třeba netáhnout jej po kolech se zařazeným prvním rychlostním stupněm. Foto: Fiat

Zdroj: Reddit přes The Drive

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.