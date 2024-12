Majitel VW přes 7 měsíců čeká na opravu svého ID.4. Mezitím na něj prší svolávací akce, nakonec přišel zákaz prodeje včera | Petr Prokopec

Také tento případ připomíná, jak moc nepřipravené se automobilky do elektromobility vrhly. Že se občas něco nepovede, to se stane, ale aby servis neměl přes půl roku byť jen nářadí potřebné na opravu klíčového kusu techniky?

Pokud potřebujete opravit třeba Škodu 120, postačí vám k tomu plácek se suchým a pevným povrchem, pár základních nástrojů a schopnost postavit menší stavebnici z Lega. Jde totiž o prostou mechaniku, která pro zkušeného servisního technika nepředstavuje tvrdší oříšek. Jakmile ale dojde na moderní produkci, je třeba počítat s naplněním slov fiktivního majora Terazkyho z Černých Baronů, tedy že „na každú robotu je treba špecialistov“. To ale není vše, oni technici také potřebují speciální nástroje, přičemž bez odborného školení si ani s nimi nemusí škrtnout.

Již současné spalovací vozy jsou zápřah pro mozkovnu, ještě horší je to ale v případě elektromobilů. Jde totiž o technologii, se kterou technici zatím nemají příliš zkušeností. A kterou často bez speciálních nástrojů nemají šanci opravit. Nebo to alespoň používají jako výmluvu, což může být i případ Joshe Cowana, dlouholetého fanouška Volkswagenu. Ten dříve vlastnil tři Jetty, stejně jako Tiguan či Atlas. Naposledy se rozhodl pro elektrický ID.4, odchod od spalovací techniky se mu ale moc nevyplatil.

Josh si vůz koupil jako lehce ojetý, přičemž si povšimnul, že na palubní desce stále svítí kontrolka airbagu. ID.4 vzal proto do servisu, kde zároveň zmínil, že při zatáčení či akceleraci je jasně patrný podivný a periodicky se opakující zvuk. Za tím měl dle původních domněnek techniků stát úchyt motoru, nicméně následně se ukázalo, že závada je v převodovce. Tu ovšem nelze opravit, místo toho je zapotřebí nová. Problém je ale v tom, že automobilka prý dealerovi nedodala nářadí potřebné k její výměně.

„Takže tam auto stojí, už je to sedm a půl měsíce. V mezičase došlo na dvě dodatečné svolávací akce, nicméně pro ty neexistuje řešení,“ uvedl Cowan pro WFTV. Automobilka tak ve Spojených státech zastavila prodej modelu ID.4, dokud nepřijde na to, jak zamezit otevírání dveří za jízdy, pokud do nich nateče voda. A jak zabránit restartování obrazovky multimédií. Kvůli poměrně přísným zákonům navíc v tomto případě platí až do vyřešení problémů úplný stop-stav, pokud jde o další používání vozu, který má automobilka v moci.

Nejde tu tedy jen o technické zastavení prodeje nových aut, ani servisy nesmí majitelům vydat vůz, který je onou svolávačkou postižen, i když za techniky původně zamířil ze zcela jiného důvodu. A právě to je nejspíš problém týkající se i Joshe. Vyměnit převodovku, i u elektromobilu, přece nemůže být nic až tak složitého, tedy alespoň za předpokladu, že servis chce klientelu obsloužit k její spokojenosti.

Tohle ale zjevně není ten případ. Nejspíš i proto se VW rozhodl Joshovi nabídnout jako kompenzaci tři tisíce dolarů, tedy zhruba 72 tisíc korun. To ale dnes již možná bývalý fanoušek značky odmítl s tím, že pokud by peníze přijal, zřejmě by se tak vzdal možnosti dalších reklamací. Zrovna těch ale může snadno přibývat, ostatně i proto, že výrobci kvůli drahým bateriím šidí všechno ostatní, co se na autě šidit dá.

VW ID.4 začíná podobně jako mnohé další elektromobily připomínat ohňostroj marnosti. Je udělaný mnohém nově, a přesto co nejlaciněji. Co by se jen mohlo pokazit? Foto: Volkswagen

