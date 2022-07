Mezi nejspolehlivější auta bez ohledu na stáří patří levný vůz, kterého si v bazarech málokdo všímá před 6 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Mitsubishi

Když si projdete poslední statistiky spolehlivosti a uvidíte jeho výsledky, budete si muset párkrát promnout oči. Je totiž až neuvěřitelně vysoko v každé kategorii, navíc s rostoucím stářím je na tom čím dál lépe. Přesto není vyhledávaný, a tak nestojí mnoho.

Dobré jméno autu obvykle udělá pár specificky dobrých vlastností, kolikrát stačí jen jedna. Některá jsou prostě hezká, jiná kvalitní, další se dobře řídí, jiná jsou rychlá nebo úsporná. Tohle všechno se pozná v podstatě hned, spolehlivost se ale ukáže až časem. Měla by být tou nejdůležitější vlastností, neboť je sama skoro zárukou dlouhodobé uspokojivosti. Když se ovšem nějaký vůz neprosadí ničím z výše zmíněného, lidé mohou snadno přehlédnout, že je právě spolehlivostí mimořádný.

Máme pocit, že tato slova jde navléci na na Mitsubishi ASX, které se na evropské trhy dostalo už v roce 2010. Není to tedy žádný novic, od té doby navíc prošlo několika facelifty, stejně jako byly vylepšeny či vyměněny jeho pohonné jednotky. Základ byl nicméně po celou dobu prodeje až do loňského roku stejný, a tak rozhodně mělo dost příležitostí zapsat se každému do mysli. Snad ale kvůli svému dlouho zcela neprůbojnému a později nepříliš průbojnému designu zůstává pod radarem většiny kupujících, ač by rozhodně nemělo.

Získalo si totiž pověst naprostého držáku, který i v případě nejstarších aut prochází německými technickými kontrolami v 75 procentech případů bez poskvrnky. V aktuálním TÜV Reportu je tak vůz na špici ve všech kategoriích a s časem dokonce zraje jako víno. I mezi nejnovějšími vozy je 35., mezi 4. až 5letými 13., 6. až 7letými 14. a mezi 8. až 9letými je na úžasném 9. místě. Těžko budeme hledat jiný vůz vyráběný přes 10 let, který by se mohl pochlubit takto konzistentními výsledky, zvlášť má-li jít o auto mainstreamové značky.

Pokud byste po něm tedy zatoužili, vážně není mnoho oblastí, které byste před koupí museli nadstandardně prověřovat. Kde se vyplatí kontrola, jsou brzdy, které jsou jednou z velmi mála slabin ASX. Platí to hlavně u sedmiletých a starších aut, v jejichž případě byste se měli zaměřit také na světla. Spíše však pro jistotu než z nutnosti. To ve výsledku platí i o motorovém prostoru, kde se může objevit únik oleje. Skutečně ale nejde o nic zásadního, v rámci se ASX drží v nadprůměru u mladších i starších exemplářů. Totéž pak ostatně lze zmínit o výfuku, který je kritizováno ojediněle.

Co se pohonných jednotek týče, povětšinou budete volit mezi 1,6litrovou atmosférou se 117 koňmi či 1,8litrovým turbodieselem, jenž produkuje 150 koní. S tím je automaticky spojen i pohon všech kol, zatímco benzinový agregát roztáčí pouze přední nápravu. To ve výsledku i vysvětluje trochu větší cenový rozdíl mezi těmito variantami, jakkoliv do hry pochopitelně v obou případech zasahuje také stáří, výbava či počet najetých kilometrů.

Pokud kromě delších tras počítáte rovněž s taháním přívěsů, na jedna-šestku rovnou zapomeňte. Na druhou stranu se nicméně musíte připravit na možné těžší chvíle při brzdění, a to bez ohledu na motor, neboť ASX vyžaduje k úplnému zastavení ze stovky zhruba 40 metrů. Na další kompromis je pak třeba přistoupit na zadních sedadlech, jenž mohou působit stísněně. Na druhou stranu, zavazadelník zvládá pobrat 419 až 1 219 litrů.

Zbývá už jen dodat, že na nejlevnější exempláře vám postačí 6 tisíc Eur, tedy asi 150 tisíc Kč, méně jeté či opotřebené kousky budou potřebovat alespoň 170 tisíc Kč. To je hodně málo na tak spolehlivé vozy, navíc dnes tak populární třídy. I kvůli jejich nevtíravému vzhledu si jich v bazarech málokdo všímá, což může být plus pro ty, kteří „vědí”. A na vzhledu jim zase tak nesejde.

Mitsubishi ASX je tichá voda, která ale břehy spolehlivosti mele jako málokteré jiné auto. Během 12 let jeho existence nenajdete jedinou kategorii TÜV Reportu, ve které by nebylo na špici. Uvážíme-li jeho ceny, je to horký tip na dobrou koupi, pro jeho nenápadný vzhled uvízne v hledáčku málokoho. Ilustrační foto: Mitsubishi

Zdroj: TÜV

Petr Prokopec

