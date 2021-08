Mezi nejspolehlivější auta patří v bazarech přehlížený praktik, o to levněji může být váš včera | Petr Prokopec

/ Foto: Renault

Na první pohled by to do něj řekl málokdo, předsudky tady ale skutečně neplatí. Tedy alespoň v případě jeho poslední generace, předchozí iterace Renaultu Scénic je naopak potvrzuje.

O francouzských vozech se podobně jako o těch italských nemluví jako o spolehlivých. Problémem se napříč mnoha modely i lety stala elektronika, Achillových pat však auta od Citroënu, Peugeotu či Renaultu mají více. O to překvapivější může být pohled do posledního TÜV Reportu, kde právě Renault má mezi 30 nejúspěšnějšími modely hned dva zástupce. Tedy stejně jako Volkswagen. A takovou Škodu právě o ony dva kousky překonává, prvního zástupce mladoboleslavské automobilky totiž najdeme až na 57. příčce.

My si momentálně posvítíme na Renault Scénic, který jen lehce zaostává za SUV Captur. Jeho čtvrtá generace se naplno prodává od roku 2017, což znamená, že na trhu s ojetinami lze již počítat se slušnou nabídkou. A vzhledem k tomu, že MPV jsou dnes mimořádně nepopulární, lze navzdory aktuální situaci na trhu počítat se slušnými cenami. Nejlevnější Scénicy 2017 koupíte již okolo 250 tisíc korun, což je na stále aktuální, maximálně 4 roky starý moderní model prodávaný jako nový od 617 tisíc Kč slušná cena. Je navíc třeba dodat, že tolik stojí oholené verze se základním benzinem, mezi ojetinami najdete už za 290 tisíc slušně vybavené diesely s nájezdy okolo 100 tisíc km.

Případné zájemce budou jistě zajímat oblasti, ve kterých může dojít k selhání. Musíme zde dodat, že velmi dobře jsou hodnocena pouze dvou- a tříletá auta, tedy jen čistě vozy poslední generace. S rostoucím stářím Scénic sklouzává z čelních příček takřka na průměr a později i do podprůměru, což je dáno horší reputací třetí generaci, která mýtům o pochybné kvalitě zjevně neodporuje odpovídá.

Zastavme se nicméně nejprve u novějšího provedení, které by ideálně již mělo mít po mnoha svolávacích akcích. V jejich rámci přitom mělo být odstraněno jak úniky provozních kapalin 1,5litrového turbodieselu, tak haprující okenní airbagy. S čím se ovšem můžete a nejspíše i budete potýkat, to je problematické zavěšení kol, které se objevuje dvakrát častěji než u zbytku branže. Stejně tak byste měli proklepnout i světla, a to přední i koncová.

Výtky tím v podstatě končí, jakkoliv jednu okolnost ještě zmínit musíme. Renault se totiž rozhodl, že čtvrté generaci standardně nadělí 20palcová litá kola. Ta pochopitelně prospívají vzhledu, jsou však těžká a tím i hlučná. U předchůdce pak sice na danou „vadu“ nenarazíte, ovšem na pozoru se musíte mít daleko více. Lámat se totiž mohou brzdové pedály, kvůli čemuž vyrukovala přišla se dvěma svolávačkami. Stejně tak korigovala i přední sedadla.

Dále mohou praskat pružiny, od pátého roku je třeba počítat s korozí a od sedmého rovněž s výměnou brzd. Pořídit si ovšem budete muset také nová světla, respektive žárovky do nich, stejně jako hrozí únik oleje v motorovém prostoru. Rizik tedy opravdu není málo, na druhou stranu tu ovšem máme okouzlující praktičnost. Scénic totiž dokáže pobrat 1 870 litrů do zavazadelníku, prodloužený Grand Scénic pak dokonce až 2 083 l. Ceny jsou lidové, už za 80 tisíc korun si můžete vybírat.

Z hlediska praktičnosti pak ve stopách třetí generace kráčí i ta čtvrtá, která ještě narostla v rámci délky i rozvoru. Volit tedy můžete mezi pětimístnou či sedmimístnou verzí, přičemž požehnat lze evidentně obě rozhodnutí. Pokud ale budete chtít maximum, nebude až tak levné. Zatoužíte-li po 160 benzinových nebo dieselových koních, které můžete dostat pod kapotu, budete se u méně jetých exemplářů pohybovat okolo 400 tisíc korun.

Třetí generace Renaultu Scénic dokáže okouzlit zavazadelníkem, jako Grand Scénic pobere až 2 083 litrů. Trápí ji však horší spolehlivost. Foto: Renault



Nástupce je na tom výrazně lépe, v TÜV Reportu patří mezi nejlépe hodnocené vozy. Oslnit dokáže také vzhledem a zájemci si pochopitelně musí připravit více, poměr výkonu a ceny je ale velmi dobrý. Foto: Renault

Zdroj: Auto Bild

Petr Prokopec